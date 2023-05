Leonardo: l’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2022

Leonardo informa: “L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio della Società per l’esercizio 2022 e ha preso visione del Bilancio Consolidato. I risultati economico-finanziari del 2022 confermano il percorso di crescita e di incremento della redditività e della generazione di cassa del Gruppo intrapreso fin dal 2018.

Gli Ordini evidenziano una crescita decisa attestandosi ad oltre 17 €miliardi, in aumento di oltre il 20% rispetto al 2021 e consolidando il portafoglio ad oltre 37 €miliardi. Tale andamento positivo riguarda in diversa misura tutte le aree di business, confermando la solidità commerciale del Gruppo e la validità della sua offerta diversificata e multidominio di prodotti, sistemi e soluzioni che rispondono ai complessi requisiti operativi dei Clienti.

I Ricavi presentano un incremento, oramai consolidato negli anni, superiore al 4%, in particolare grazie al continuo andamento positivo degli Elicotteri e di Elettronica per la Difesa e Sicurezza che, nel 2022, compensano la flessione dei Velivoli, oltre al minor apporto derivante dalla cessione della controllata Global Enterprise Solutions.

L’EBITA mostra un incremento significativo a doppia cifra trainato dall’Elettronica per la Difesa e Sicurezza, con particolare apporto della componente Europea, portando il ROS al di sopra dell’8%. Il positivo andamento dell’EBITA rispetto all’anno precedente è poi ancor più marcato, pari a circa il 14%, in considerazione del fatto che, a differenza del 2021, l’EBITA dell’esercizio include quali costi ormai ricorrenti gli oneri legati all’emergenza COVID.

Il risultato netto del 2022 beneficia, inoltre, della plusvalenza realizzata con riferimento alle cessioni dei business di Leonardo DRS (Global Enterprise Solutions e Advanced Acoustic Concepts).

Particolarmente rilevante e significativa la performance finanziaria, con il flusso di cassa (FOCF) che registra un incremento del 158% a dimostrazione della capacità del Gruppo di consolidare il percorso di efficienza intrapreso, incrementando strutturalmente la generazione di cassa.

L’Indebitamento netto di Gruppo presenta una riduzione del 3,4% rispetto al 2021, e si attesta a 3 miliardi di euro; la significativa generazione di cassa e le rivenienze derivanti dalla cessione di Global Enterprise Solutions e della Joint Venture Advanced Acoustic Concepts hanno permesso al Gruppo di proseguire nel percorso di riduzione dell’Indebitamento e, al tempo stesso, di rafforzare il core business attraverso l’acquisto della partecipazione del 25,1% nella società tedesca Hensoldt, il cui utile pro-quota è rilevato nell’EBITA consolidato del 2022, ed il consolidamento della società israeliana RADA nella controllata Leonardo DRS.

I risultati raggiunti assumono maggiore rilevanza in considerazione del minor apporto nell’esercizio derivante dalla cessione del business Global Enterprise Solutions della controllata Leonardo DRS e soprattutto testimoniano da un lato la solidità dell’impianto industriale del Gruppo, nonostante un quadro economico generale e nazionale caratterizzato da fenomeni inflattivi sui costi energetici e delle materie prime, e dall’altro la capacità di risposta di Leonardo alle sfide, già dimostrata in occasione del periodo pandemico”.

“Nel dettaglio, i risultati dell’esercizio 2022 evidenziano:

Ordini: pari a 17.266 milioni di euro, in significativa crescita del 20,7% (21% isoperimetro) rispetto al 2021, anche grazie al contratto siglato con il Ministero della Difesa della Polonia relativamente agli elicotteri AW149 per € mld. 1,4 e al contributo dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza nella sua componente statunitense.

Portafoglio Ordini: pari a 37.506 milioni di euro, assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa 2,5 anni. Il book to bill (rapporto fra gli Ordini del periodo ed i Ricavi) risulta pari a circa 1,2.

Ricavi: pari a 14.713 milioni di euro mostrano un trend positivo con crescita del 4,1% (4,7% isoperimetro) rispetto al 2021 (€mld. 14,1), grazie principalmente alla performance degli Elicotteri e dell’Elettronica per la Difesa, sia nella componente Europea che in quella Statunitense. In ripresa anche la componente civile delle Aerostrutture. Grazie alla crescita del Portafoglio Ordini sopra detta, il Gruppo Leonardo ha costantemente, anno su anno, innalzato il proprio livello di attività produttiva incrementando i Ricavi di quasi 2,5 €mld (+20%) nel quinquennio sopra rappresentato. Pur in presenza di inevitabili flessioni nel periodo pandemico a seguito delle restrizioni imposte dalle autorità governative e alla flessione dei volumi produttivi del settore aeronautico civile, il Gruppo Leonardo ha saputo porre in essere tutte le azioni necessarie mostrando capacità di reazione e adattamento ai complessi fenomeni verificatisi. Ciò ha consentito, da un lato, di limitare gli impatti di periodo e, dall’altro, di permettere una rapida ripresa dei volumi di attività come attestato dai risultati 2022.

EBITA: pari a 1.218 milioni di euro, registra una crescita dell’13,9% rispetto al dato Restated del 2021 (€mil. 1.069) (+14,9% isoperimetro), con un ROS che si attesta all’8,3%, in miglioramento di 0,7 p.p. rispetto al dato comparativo Restated.

EBIT: pari a 961 milioni di euro, beneficia, rispetto al 2021 (€mil. 911), del miglioramento dell’EBITA.

Risultato netto ordinario: pari a 697 milioni di euro, (€mil. 587 nel periodo a confronto), beneficia, oltre che dell’andamento dell’EBIT, del minore impatto degli oneri fiscali, mentre riflette l’impatto negativo degli oneri legati all’operazione di riacquisto delle obbligazioni denominate in USD effettuata da Leonardo US Holding LLC.

Risultato netto: pari a 932 milioni di euro, (€mil. 587 nel periodo a confronto), riflette la plusvalenza realizzata con riferimento alle cessioni dei business Global Enterprise Solutions e Advanced Acoustic Concepts di Leonardo DRS.

Free Operating Cash Flow (FOCF): positivo per 539 milioni di euro, presenta un aumento del 157,9 % rispetto al 2021 (€mil. 209) (+186,7% isoperimetro), confermando il trend positivo già riscontrato nel corso dei primi nove mesi dell’anno.

Indebitamento Netto di Gruppo pari a 3.016 milioni di euro, risulta in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2021 (€mil. 3.122)”, prosegue Leonardo.

“L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo a valere sull’utile dell’esercizio 2022 pari a 0,14 euro per azione.

L’Assemblea degli Azionisti, dopo avere determinato in 12 il numero dei relativi componenti e fissato in tre esercizi la durata del relativo mandato, ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società che rimarrà in carica per il triennio 2023-2025 e, pertanto, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Stefano Pontecorvo, Roberto Cingolani, Trifone Altieri, Giancarlo Ghislanzoni, Enrica Giorgetti, Dominique Levy, Francesco Macrì, Cristina Manara, Marcello Sala, Silvia Stefini, Elena Vasco, Steven Wood. Le liste di provenienza e i curricula dei nuovi Amministratori sono disponibili sul sito internet della Società (www.leonardo.com).

L’Assemblea ha inoltre nominato Stefano Pontecorvo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, provvedendo altresì a determinare i compensi spettanti all’organo consiliare”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)