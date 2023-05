News Brevi – 09.05.2023

ITA AIRWAYS INCONTRA STUDENTI E NEOLAUREATI DELLA LUISS GUIDO CARLI AL CAREER DAY 2023 – ITA Airways partecipa oggi al Career Day 2023 organizzato dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli. Il team HR ha accolto l’invito da parte della LUISS a partecipare a questo importante evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta in ambito lavorativo. I giovani studenti, laureandi e laureati prenotati potranno incontrare i recruiter di ITA Airways presso i desk dedicati negli spazi interni ed esterni del Campus di Viale Romania. Il Career Day 2023 rappresenta per ITA Airways un’opportunità di confronto con un mondo del lavoro in rapida e costante evoluzione. La Compagnia, nata nell’ottobre 2021 come start up, ha nella sua mission quella di porre al centro le persone, con una particolare attenzione alla formazione del personale e all’inserimento di giovani e talentuose risorse.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI APRILE 2023 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di aprile 2023. Ad aprile 2023 sono state effettuate 54 consegne a 32 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 5 aerei. Consegne nel 2023 ad oggi: 181 aeromobili a 54 clienti nell’anno.

DEUTSCHE LUFTHANSA AG ACCOGLIE GLI AZIONISTI AL VIRTUAL ANNUAL GENERAL MEETING – Il 70th Annual General Meeting of Deutsche Lufthansa AG è iniziato puntualmente alle 12:00. “Un totale di 41.804 azionisti iscritti all’Assemblea Generale Annuale. Numerosi azionisti si sono avvalsi della possibilità di porre preventivamente le proprie domande. Alla scadenza della mezzanotte del 5 maggio 2023 sono pervenute circa 250 domande da parte di 54 azionisti. Lufthansa Group ha pubblicato le risposte in anticipo sul proprio sito web. Durante l’Assemblea Annuale, gli azionisti potranno intervenire attraverso contributi video in diretta in cui potranno ad esempio presentare mozioni e porre domande di approfondimento rispetto alle risposte fornite in anticipo. Un totale di 12 punti all’ordine del giorno saranno posti in votazione al 70th Annual General Meeting. L’ordine del giorno dell’Annual General Meeting include ad esempio l’elezione dei membri del Supervisory Board. Maggiori informazioni sull’Assemblea generale annuale sono disponibili su https://investor-relations.lufthansagroup.com/”, informa Deutsche Lufthansa AG.

GLI AZIONISTI LUFTHANSA APPROVANO TUTTI I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIOERNO DURANTE L’ANNUAL GENERAL MEETING – “Circa 3.000 azionisti hanno seguito online l’Annual General Meeting of Deutsche Lufthansa AG. Era rappresentato complessivamente il 42,41% del capitale sociale. In sintesi, dodici punti all’ordine del giorno sono stati posti ai voti dell’Assemblea generale annuale. Gli azionisti della società hanno approvato tutti i punti a larga maggioranza. Gli azionisti hanno quindi approvato a larga maggioranza le azioni dei membri dell’Executive Board e del Supervisory Board per l’esercizio 2022. Tra i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale vi era l’elezione dei membri del Supervisory Board. Karl-Ludwig Kley, Chairman of the Supervisory Board, e Carsten Knobel, Chairman of the Executive Board and CEO of Henkel AG & Co. KGaA, sono stati rieletti membri del Supervisory Board. Karl Gernandt, Executive Chairman of Kühne Holding AG, è stato recentemente eletto nel Supervisory Board. Informazioni dettagliate sull’Annual General Meeting sono disponibili su www.lufthansagroup.com/agm”, informa Deutsche Lufthansa AG.

IBERIA OPERERA’ OLTRE 70 VOLI CHARTER A MAGGIO – Iberia informa: “Con l’avanzare della stagione estiva, aumentano anche le operazioni charter, un segmento di attività che Iberia ha promosso dall’inizio della pandemia per aumentare le proprie entrate e fidelizzare i clienti. La compagnia aerea aggiungerà 70 operazioni charter al suo programma di voli regolari per questo mese di maggio, soprattutto per crociere, destinazioni di tour operator, nonché viaggi incentive ed eventi sportivi. I crocieristi sono clienti abituali dei voli charter di Iberia. A maggio la compagnia aerea continuerà a fornire assistenza a MSC Crociere e si unirà a un’altra grande compagnia del settore: Costa Crociere. Per soddisfare le esigenze, Iberia opererà voli speciali per Venezia, Atene, Amburgo e Bari. Iberia opererà anche voli charter di tour operator a maggio verso destinazioni che non fanno parte del suo programma regolare come Reykjavik (Islanda) e Linz (Austria), oltre alla serie di voli speciali di Sama Travel per Luxor e Il Cairo. Dei 70 voli charter operati dalla compagnia questo mese, il 20% saranno viaggi incentive per le aziende – voli a lungo raggio sia da Madrid che da Barcellona – che, insieme alle operazioni per eventi sportivi, completano l’operatività non di linea di Iberia durante il mese di Maggio

SAS: 1,9 MILIONI DI PASSEGGERI AD APRILE – 1,9 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS ad aprile, con un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’RPK è aumentato del 28% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e la domanda ha continuato il suo trend positivo. Il load factor per aprile è stato del 76%, con un miglioramento di 5 punti percentuali rispetto ad aprile dello scorso anno. “SAS continua a vedere un’evoluzione positiva della domanda. Ad aprile, 1,9 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS, con un aumento del 22% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Continuiamo a crescere per un’intensa stagione estiva e abbiamo inaugurato due nuove rotte intercontinentali dirette: da Aalborg a New York e da Göteborg a New York. Abbiamo anche annunciato una nuova rotta diretta tra Copenhagen e Bangkok, che inizierà questo autunno. La Thailandia e i paesi scandinavi hanno una lunga storia di amicizia e cooperazione e siamo molto orgogliosi di ripristinare il percorso diretto che i nostri clienti hanno chiaramente richiesto”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

LUFTHANSA TECHNIK ESPANDE LA PRESENZA IN SUD AMERICA – Lufthansa Technik informa: “Un altro dei tanti esempi che Lufthansa Technik è un vero global leader in MRO of aircraft (maintenance, repair and overhaul) è una nuova partnership con cui Lufthansa Technik sta espandendo la propria presenza in Sud America”. “Siamo orgogliosi di poter ora accogliere tra i nostri clienti anche la cilena JetSMART”, afferma Georgios Ouzounidis, Vice President Corporate Sales Americas, Lufthansa Technik. “È un onore che ora stiamo lavorando con un’altra importante compagnia aerea di Indigo Partners Group”. Il contratto con JetSMART ha una durata di cinque anni e include un ampio CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation) support e Aircraft Engineering Services, come maintenance program support o modification and component management. La collaborazione è già iniziata e riguarderà inizialmente 25 aeromobili Airbus A320 Family. Con la crescita pianificata della compagnia aerea, la flotta dovrebbe aumentare rapidamente fino al 2027. Per garantire il miglior servizio possibile, Lufthansa Technik ha istituito un supporto in loco per il cliente a Santiago del Cile. “JetSMART apprezza la conoscenza che Lufthansa Technik ha in merito agli aircraft engineering services”, afferma Estuardo Ortiz, CEO di JetSMART. “Non cercavamo solo un fornitore. Stavamo cercando un partner in grado di supportare la nostra crescita, che fosse abbastanza flessibile da adattarsi al nostro AOC setup e fornisse processi sicuri e stabili”. Dopo le prime settimane di collaborazione, entrambe le parti sono molto soddisfatte. “Engineering e CAMO sono aree mission-critical”, afferma Christian Dieckert, Head of Engineering Services, Lufthansa Technik. “Siamo quindi molto soddisfatti della fiducia che JetSMART ha riposto in noi e, naturalmente, del feedback positivo che stiamo ricevendo dai nostri nuovi partner”.

AIR FRANCE PRESENTE CON UN EVENTO SPECIALE AL TASTE OF PARIS FESTIVAL – Dall’11 al 14 maggio 2023 Air France partecipa all’ottava edizione del Taste of Paris festival, che si tiene al Grand Palais Ephémère di Parigi. “Per quattro giorni, questo imperdibile evento gastronomico celebra il meglio della scena culinaria odierna, compresa l’alta offerta di ristorazione della compagnia aerea. Quest’anno, Air France presenta presso il proprio stand l’evento speciale “one day, one chef”. Ogni giorno, un rinomato chef che collabora con Air France offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire i piatti da loro creati in esclusiva per i menu delle cabine La Première e Business di lungo raggio della compagnia aerea e delle lounge aeroportuali. Amandine Chaignot, François Adamski, Régis Marcon, Thierry Marx e Michel Roth, oltre ad Angelo Musa, si alterneranno per deliziare i visitatori con i loro piatti. In sessioni speciali all’ora di pranzo o cena, gli chef faranno assaggiare ai partecipanti le loro ultime delizie culinarie appositamente progettate per i clienti della compagnia aerea. Potranno scoprire tutti i segreti per preparare un piatto da servire a 35.000 piedi. E per esaltare questa esperienza gastronomica unica, i piatti saranno serviti nelle stoviglie Air France realizzate dai più grandi designer francesi. Inoltre, per tutta la durata del festival, tutti i frequentatori del festival potranno gustare stuzzichini creati dal corporate chef di Servair François Adamski, come assaggio delle delizie culinarie che Air France offre a bordo”, afferma AIr France. “Nel 2023 Air France sta lavorando con diciassette chef di talento per promuovere l’eccellenza francese nelle sue cabine La Première e Business e nelle lounge dell’aeroporto di Parigi. In qualità di unica compagnia aerea a collaborare con così tanti nomi di alto profilo, Air France riafferma il suo ruolo di ambasciatrice della raffinata cucina e competenza francese in tutto il mondo. La compagnia aerea si impegna a promuovere il ricco e diversificato patrimonio gastronomico francese in modo più responsabile, utilizzando prodotti freschi, locali e di stagione e offrendo sistematicamente un’opzione vegetariana. Air France si impegna inoltre a offrire carne, pollame, latticini e uova 100% francesi, nonché pesce pescato in modo sostenibile, in tutte le sue cabine in partenza da Parigi e nelle lounge dell’aeroporto di Parigi. Per creare questi menu e lavorare con i migliori chef, Air France si affida all’esperienza di Servair, leader mondiale nella ristorazione aerea, e al suo studio culinario”, conclude Air France.

AIR ASTANA OTTIENE IL PREMIO APEX PER L’ECCELLENZA DEL SISTEMA DI INTRATTENIMENTO A BORDO – Air Astana ha ricevuto il premio APEX nella categoria “Miglior sistema di intrattenimento in Asia centrale e meridionale” durante una cerimonia tenutasi a Istanbul lo scorso 27 aprile. La compagnia aerea aveva già vinto il medesimo premio nel 2022. “L’assegnazione del APEX Award riconosce il valore di questo elemento chiave dell’eccezionale servizio di bordo della compagnia, che è stato continuamente migliorato durante i 20 anni di storia del vettore. I passeggeri di Air Astana possono guardare le ultime uscite cinematografiche e documentari in diverse lingue, usufruendo di un’offerta che include film del Kazakistan e un’eccellente selezione di intrattenimenti per bambini. Nell’autunno 2022, Air Astana ha introdotto una speciale sezione “Accessibilità” nella media library che presenta contenuti destinati sia ai passeggeri non udenti sia ipovedenti. Dall’inizio di quest’anno, a bordo sono disponibili anche popolari podcast”, afferma Air Astana. “Air Astana è sempre stata orgogliosa di essere tra le compagnie aeree leader a livello mondiale nel fornire un alto livello di servizio in volo. Siamo responsabili della sicurezza dei passeggeri, ma cerchiamo anche di garantire che ogni viaggio sia rilassante e divertente offrendo un’eccellente selezione degli ultimi film, serie TV, documentari, podcast e musica, che sia adatta ai diversi gusti”, ha dichiarato Yelena Obukhova, Vice President of In-flight Service di Air Astana. “Analizziamo costantemente le tendenze del mercato e monitoriamo attentamente le preferenze dei passeggeri in merito all’intrattenimento in volo. Siamo orgogliosi che i nostri sforzi siano ancora una volta riconosciuti con l’assegnazione di questo APEX Award”.

AMERICAN AIRLINES NOMINA IL NUOVO VICE CHAIR AND CHIEF STRATEGY OFFICER – American Airlines Group Inc. ha annunciato oggi che Stephen Johnson è stato nominato Vice Chair and Chief Strategy Officer. In questo ruolo ampliato, Johnson contribuirà a plasmare gli sforzi e le iniziative strategiche di American e avrà la responsabilità di American Eagle e American Airlines Cargo. “Questo fa parte del nostro piano a lungo termine per continuare a rafforzare il nostro gruppo dirigente senior”, ha affermato Robert Isom, CEO di American. “Steve è stato un leader incredibile e un consulente fidato per la nostra compagnia aerea negli ultimi tre decenni, e per me personalmente durante il mio primo anno come CEO. Continuerà a guidare la nostra strategia, la nostra attenzione per l’economia e il suo impatto sulla nostra attività e il nostro sviluppo aziendale, lavorando a stretto contatto con il nostro Board e il senior leadership team. So che i nostri team Regional e Cargo eccelleranno sotto la guida di Steve, mentre continuano ad evolversi e a fornire un servizio eccezionale ai clienti in tutta la nostra rete globale”. Dopo il pensionamento di Derek Kerr, Johnson avrà la responsabilità del cargo e delle operazioni regionali di American Eagle, con particolare attenzione allo sviluppo di nuove strategie per tali attività. Heather Garboden, Senior Vice President of Regionals and Cargo di American, riporterà a Johnson nel suo nuovo ruolo. “Sono entusiasta di entrare in questo nuovo ruolo in un momento così entusiasmante per l’industria americana e aerea”, ha affermato Johnson. “Non vedo l’ora di collaborare con il nostro Board, Robert, e con i miei amici e colleghi del nostro gruppo dirigente senior mentre continuiamo a reinventare il business. Mentre ci imbarchiamo nel nostro prossimo capitolo, siamo fortemente concentrati sulla costruzione di un’American Airlines sostenibile, sulla creazione di valore per i nostri clienti e membri del team e sul cambiamento della proposta di valore per i nostri azionisti”.

IATA: LA US PROPOSED PASSENGER COMPENSATION RULE AUMENTERA’ I COSTI MA NON RISOLVERA’ I RITARDI – IATA informa: “IATA ha criticato la decisione del Dipartimento dei trasporti statunitense (DOT) di aumentare il costo dei viaggi aerei imponendo alle compagnie aeree di fornire una compensazione finanziaria ai viaggiatori per i ritardi e le cancellazioni dei voli, oltre alle loro attuali offerte di assistenza. Secondo l’annuncio di ieri, la norma sarà emanata entro la fine dell’anno. Il quadro di valutazione delle cancellazioni e dei ritardi del DOT mostra che i 10 maggiori vettori statunitensi offrono già pasti o buoni in contanti ai clienti durante i ritardi prolungati, mentre nove di loro offrono anche sistemazioni in hotel gratuite per i passeggeri interessati da una cancellazione durante la notte”. “Le compagnie aeree lavorano duramente per portare i loro passeggeri a destinazione in tempo e fanno del loro meglio per ridurre al minimo l’impatto di eventuali ritardi. Le compagnie aeree dispongono già di incentivi finanziari per portare i propri passeggeri a destinazione come previsto. La gestione dei ritardi e delle cancellazioni è molto costosa per le compagnie aeree. E i passeggeri possono fidelizzare altri vettori se non sono soddisfatti dei livelli di servizio. Lo strato aggiuntivo di spesa che questo regolamento imporrà non creerà un nuovo incentivo, ma dovrà essere recuperato, il che probabilmente avrà un impatto sui prezzi dei biglietti”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. “L’aviazione è un’attività altamente integrata che coinvolge una serie di partner diversi, ciascuno dei quali ha un ruolo fondamentale nel garantire il buon funzionamento del sistema di trasporto aereo. Invece di individuare le compagnie aeree come fa questa proposta, l’amministrazione Biden dovrebbe lavorare per garantire una FAA interamente finanziata, una forza lavoro di controllori con personale completo e completare il lancio del FAA NextGen air traffic control modernization program”, ha concluso Walsh.

LOCKHEED MARTIN MIRA AD AGGIORNARE IL C2BMC SYSTEM – Lockheed Martin, lead contractor per l’U.S. Missile Defense Agency’s (MDA) Command and Control, Battle Management, and Communications (C2BMC), sta sviluppando una tecnologia di nuova generazione che mira ad aggiornare ulteriormente il sistema. Lockheed Martin prevede di migliorare la rete C2BMC, l’analisi dei dati e le azioni consigliate attraverso l’integrazione di hypersonic defense, ballistic missile defense, cruise missile indication and warning. C2BMC, che è operativamente schierato in 17 fusi orari in 33 località, dispone di oltre 48.000 miglia di linee di comunicazione che combinano tutti i sensori e i dati sulle minacce in un’architettura di difesa missilistica senza soluzione di continuità.