Centenario Aeronautica Militare: AeroSpace Power Conference 2023, esperti di tutto il mondo a confronto su nuove tecnologie e sviluppi futuri in campo aerospaziale

Nell’anno del Centenario della costituzione della Forza Armata, l’Aeronautica Militare ha organizzato una conferenza con i maggiori esperti del settore nel panorama internazionale per condividere ed affrontare analisi e prospettive future in campo aerospaziale.

L’AeroSpace Power Conference, questo il nome dell’iniziativa, si terrà al centro congressi “La Nuvola di Fuksas” di Roma il 12 e 13 maggio, ed accoglierà oltre 1500 partecipanti, sia del mondo militare, con i rappresentanti delle più importanti forze aeree straniere, che civile, con esperti internazionali provenienti da organizzazioni governative, realtà accademiche ed industriali.

L’evento, che vedrà la presenza del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, sarà aperto venerdì 12 maggio dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, alla presenza di numerosi ospiti ed autorità.

“La terza dimensione oltre il 2023: rimodellando lo spazio e il tempo. 100 anni di rilevanza dirompente e senza confini del Potere Aerospaziale”, come si evince dallo stesso titolo, vuole rappresentare – in un ideale fil rouge tra passato, presente e futuro – una piattaforma privilegiata di discussione e confronto per facilitare la nascita, il rinnovo ed il consolidamento di relazioni professionali nel mondo dello spazio sia in campo nazionale che internazionale.

Tra gli ospiti d’eccezione, Heidi SHYU, Under Secretary of Defense for Research and Engineering of the United States, che interverrà venerdì 12, e Benedetto Vigna, Chief Executive Officer di FERRARI, che interverrà sabato 13.

La conferenza internazionale, che potrà essere seguita in streaming sulle piattaforme social dell’Aeronautica Militare (YouTube e Linkedin), sarà poi arricchita da un’esposizione aerospaziale ideata per far meglio conoscere al grande pubblico l’Aeronautica Militare e le principali aziende che operano nel settore aerospaziale. L’evento espositivo sarà aperto gratuitamente al pubblico, senza alcuna registrazione, sabato 13 maggio, dalle 15:00 alle 18:00, e domenica 14 maggio, dalle 10:00 alle 18:00.

Diverse saranno le attrazioni che intratterranno il pubblico nel corso del weekend: dalle esperienze immersive vissute attraverso attività ludiche e interazioni con i social media, alle proiezioni cinematografiche dedicate al Centenario della Forza Armata; da info point dell’Aeronautica Militare in cui, tra l’altro, si potranno ritirare esclusivi gadget del Centenario, a uno sportello filatelico di Poste Italiane per l’annullo postale delle cartoline e dei francobolli dedicati alla speciale ricorrenza.

Non ultimo, un’attenzione particolare sarà riservata all’iniziativa “Un dono dal cielo per AIRC”, una raccolta di beneficenza promossa dall’Aeronautica Militare a favore della ricerca oncologica ed i cui fondi verranno destinati all’acquisto di macchinari di ultima generazione per l’IFOM, Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare.

Dettagli sul programma sono disponibili sul sito internet www.aeronautica.difesa.it.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare)