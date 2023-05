Gstaad Palace diventa il primo hotel ad acquistare SAF per tutti i suoi SWISS business travel

Swiss International Air Lines (SWISS) e il lussuoso hotel svizzero Gstaad Palace si stanno imbarcando in una nuova partnership pionieristica. In base al nuovo accordo, il Gstaad Palace ora si rifornirà di sustainable aviation fuel (SAF) per tutti i suoi business travel con SWISS. Il Gstaad Palace diventa così il primo hotel del suo genere a impegnarsi a utilizzare esclusivamente SAF per tutti i suoi business air travel.

“Il Gstaad Palace e SWISS sono rinomati brand premium che si impegnano entrambi non solo per un servizio di alta qualità ma anche per la sostenibilità”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Sono lieto che la nostra nuova collaborazione porti il desiderio di rendere i viaggi più sostenibili un ulteriore importante passo avanti. Impegnandosi in queste azioni, il Gstaad Palace svolge un ruolo davvero pionieristico. Speriamo in SWISS che molte altre aziende seguano il suo esempio”.

“Da quando il nostro hotel è stato fondato nel 1913, il Gstaad Palace è stato profondamente consapevole delle proprie responsabilità nel campo della sostenibilità”, aggiunge Andrea Scherz, General Manager of the Gstaad Palace and Chairman of the Executive Committee of the “Leading Hotels of the World”. “Come azienda familiare di persone con una mentalità imprenditoriale, abbiamo sempre prestato la massima attenzione alle risorse e al modo in cui le utilizziamo. E lavoriamo costantemente, sia all’interno delle nostre mura che in tutta la regione del Saanenland, per mantenere un rapporto sostenibile e socialmente compatibile con la natura e l’ambiente. Nel forgiare questa nuova collaborazione con SWISS, miriamo a inviare un segnale chiaro, sia all’interno del nostro settore che a tutti i nostri ospiti. Sfruttando le nuove tecnologie come il SAF, possiamo offrire il nostro contributo concreto per rendere gli spostamenti più rispettosi dell’ambiente”.

“Nell’impegnarsi ad acquistare SAF per tutti i suoi viaggi d’affari su SWISS, il rinomato e storico hotel di lusso di Gstaad – che è anche membro di “The Leading Hotels of the World” e di “Swiss Deluxe Hotels” – non solo migliora in modo tangibile la propria carbon footprint, ma sta anche contribuendo in modo sostanziale a promuovere viaggi aerei sostenibili. Il SAF è attualmente disponibile solo in piccoli volumi. SWISS è specificamente impegnata a promuovere sia l’uso del SAF che l’aumento della produzione del nuovo carburante. Partecipando a vari progetti di ricerca e pilota, SWISS e Lufthansa Group stanno contribuendo a guidare lo sviluppo di queste nuove tecnologie.

SWISS e Lufthansa Group stanno inoltre elaborando offerte specifiche di prodotti SAF per i loro private and corporate customers e sono ulteriormente coinvolti in partnership strategiche per promuovere lo sviluppo del fuel market. Scegliendo di acquistare SAF per i loro viaggi aerei, i clienti SWISS inviano un segnale chiave al mercato per perseguire l’uso e l’aumento della produzione di tali carburanti sostenibili. Il SAF disponibile oggi genera circa l’80% in meno di emissioni di CO2 rispetto ai combustibili fossili alternativi”, afferma SWISS.

“SWISS offre già ai suoi clienti una gamma di prodotti SAF per ridurre le emissioni di CO2 prodotte dai loro viaggi aerei. Seguiranno ulteriori collaborazioni SAF con clienti corporate, poiché questi prodotti SAF convalidati e certificati esternamente stanno generando un notevole interesse nel mondo aziendale. Tutte le aziende interessate a una collaborazione sul fronte SAF sono invitate a contattare SWISS all’indirizzo corporatesales@swiss.com”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)