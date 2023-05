News Brevi – 10.05.2023

LEONARDO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA ROBERTO CINGOLANI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE, LORENZO MARIANI CONDIRETTORE GENERALE E CONFERISCE ALCUNE ATTRIBUZIONI AL PRESIDENTE STEFANO PONTECORVO – Si è riunito, per la prima volta, sotto la presidenza dell’Amb. Stefano Pontecorvo, il Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a., nominato dall’Assemblea svoltasi precedentemente. Il Consiglio, nel quadro di un nuovo assetto organizzativo che sarà perfezionato nelle prossime settimane e che condurrà una significativa razionalizzazione della struttura, ha conferito al Presidente Stefano Pontecorvo, al quale spetta la rappresentanza legale della Società e la firma sociale ai sensi di legge e di Statuto, alcune attribuzioni relative, tra l’altro, a “Rapporti Istituzionali” “Sicurezza di Gruppo” e il coordinamento per i progetti di “Finanza Agevolata”. Il Consiglio ha altresì nominato nella carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale il Prof. Roberto Cingolani, conferendogli, tutte le relative deleghe per la gestione della Società e del Gruppo, con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio, oltre a quelle non delegabili a norma di legge, ha riservato alla propria competenza. Il Consiglio ha, inoltre, approvato l’istituzione, a far data dal 1° giugno 2023, della nuova Direzione Generale Business & Operations cui viene preposto l’Ing. Lorenzo Mariani con il ruolo di Condirettore Generale. Il Consiglio procederà, in occasione di una prossima riunione, a ricostituire al proprio interno i Comitati endoconsiliari.

GLI AZIONISTI LUFTHANSA APPROVANO TUTTI I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DURANTE L’ANNUAL GENERAL MEETING – “Circa 3.000 azionisti hanno seguito online l’Annual General Meeting of Deutsche Lufthansa AG. Era rappresentato complessivamente il 42,41% del capitale sociale. In sintesi, dodici punti all’ordine del giorno sono stati posti ai voti dell’Assemblea generale annuale. Gli azionisti della società hanno approvato tutti i punti a larga maggioranza. Gli azionisti hanno quindi approvato a larga maggioranza le azioni dei membri dell’Executive Board e del Supervisory Board per l’esercizio 2022. Tra i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale vi era l’elezione dei membri del Supervisory Board. Karl-Ludwig Kley, Chairman of the Supervisory Board, e Carsten Knobel, Chairman of the Executive Board and CEO of Henkel AG & Co. KGaA, sono stati rieletti membri del Supervisory Board. Karl Gernandt, Executive Chairman of Kühne Holding AG, è stato recentemente eletto nel Supervisory Board. Informazioni dettagliate sull’Annual General Meeting sono disponibili su www.lufthansagroup.com/agm”, informa Deutsche Lufthansa AG.

IL PERSONALE DI BORDO DI EASYJET SOSTITUISCE LE PROPRIE UNIFORMI CON GLI ABITI DELL’EUROVISION PER ACCOGLIERE I FAN A BORDO – Mentre easyJet si prepara ad accogliere i fan in partenza da e per il Regno Unito per assistere all’Eurovision Song Contest, il personale di bordo della compagnia ha deciso di sostituire le proprie uniformi con gli abiti più iconici della competizione canora. Il personale easyJet della base di Liverpool ha infatti indossato alcuni dei look più memorabili che hanno reso leggendarie diverse esibizioni: tra questi, la famosa tuta scintillante in raso blu e pelle scamosciata della cantante degli ABBA Agnetha Fältskog, completa di stivali con plateau argentati alti fino al ginocchio. La compagnia aerea è partner nazionale dell’edizione 2023 del contest, che sarà ospitato nel Regno Unito per conto dei vincitori dello scorso anno, l’Ucraina. Gli abiti indossati dalla crew di easyJet sono stati scelti in seguito a un sondaggio condotto tra 2.000 britannici di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che ha rivelato gli outfit dell’Eurovision più memorabili di tutti i tempi. I passeggeri easyJet che questa settimana effettueranno voli da e per l’aeroporto John Lennon di Liverpool potrebbero avere quindi la possibilità di vedere il personale di bordo sfoggiare abiti iconici per dare il via alle celebrazioni dell’Eurovision in volo. Michael Brown, direttore dei servizi di cabina di easyJet, ha dichiarato: “Non potremmo essere più orgogliosi di essere partner nazionale di questo incredibile evento che riunisce persone di tantissime culture diverse per celebrare il linguaggio universale della musica. Proprio come questa iconica competizione, easyJet collega persone, culture e comunità in tutta Europa e oltre: easyJet, infatti, offre più posti tra il Regno Unito e i Paesi dell’Eurovisione di qualsiasi altra compagnia aerea”. Per festeggiare, easyJet offre fino al 20% di sconto su voli selezionati, fino al 15 maggio.

SAS: COMMENTO ALLA DECISIONE DELLA GENERAL COURT OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION – SAS in un proprio comunicato stampa informa: “Oggi, 10 maggio 2023, la General Court of the Court of Justice of the European Union ha annunciato la sua decisione in merito alla partecipazione degli Stati svedese e danese alla ricapitalizzazione di SAS in relazione alla pandemia di Covid-19 nel 2020. La General Court afferma che la decisione della EU Commission di approvare la partecipazione degli Stati alla ricapitalizzazione di SAS non è conforme alle EU state aid rules. La decisione può essere impugnata. SAS ora, insieme agli Stati, esaminerà il contenuto della sentenza nonché i possibili modi di procedere e ritornerà su tali questioni quando ci saranno informazioni da condividere”.

RYANAIR ACCOGLIE CON FAVORE LE EU COURT RULINGS SUGLI AIUTI DI STATO – Ryanair informa: “Ryanair ha accolto con favore le EU General Court’s rulings sui discriminatory State aid che hanno favorito Lufthansa e SAS rispetto ad altre compagnie aeree dell’UE”. Il portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Uno dei più grandi successi dell’UE è la creazione di un mercato unico per il trasporto aereo. Le decisioni odierne confermano che la Commissione deve agire da custode della parità di condizioni nel trasporto aereo. L’uscita dell’Europa dalla crisi COVID-19 con un mercato unico funzionante dipende dal fatto che le compagnie aeree possano competere in condizioni di parità”.

LOCKHEED MARTIN: L’HYBRID AIRSHIPS ENTRA NEL TRANSFER PORTAL – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin crede nel potenziale degli hybrid airships per trasformare il trasporto globale. Da tempo siamo alla ricerca di un partner di transizione per continuare lo sviluppo di questa importante opera commerciale. Siamo lieti di condividere che la proprietà intellettuale dell’hybrid airship e le relative risorse sono state trasferite a una società commerciale di nuova costituzione chiamata AT2 Aerospace. AT2 Aerospace, con sede a Santa Clarita, California, sta estendendo il nostro lavoro per portare a compimento gli hybrid airships. Il team AT2 sta sviluppando airship solutions per supportare applicazioni commerciali e umanitarie in tutto il mondo. Il Dr. Robert Boyd, retired Lockheed Martin Hybrid Airship program manager, è presidente e chief operating officer di AT2 Aerospace”.

EASA PUBBLICA L’AI ROADMAP 2.0 – EASA annuncia il rilascio della sua AI Roadmap 2.0, che mira a portare l’human-centric approach all’integrazione dell’artificial intelligence (AI) nell’aviazione un ulteriore passo avanti. La roadmap aggiornata amplia la proposta iniziale pubblicata nel febbraio 2020, attingendo all’esperienza acquisita da casi concreti di utilizzo dell’AI che coinvolgono le parti interessate dell’industria aeronautica, del mondo accademico e dei centri di ricerca. Il documento fornisce un piano completo per l’integrazione sicura e affidabile dell’AI nell’aviazione, con particolare attenzione a safety, security, AI assurance, human-factors e considerazioni etiche. Lo sviluppo della EASA AI Roadmap fa parte degli sforzi in corso dell’Agenzia per promuovere l’integrazione sicura delle tecnologie nuove ed emergenti nel settore dell’aviazione.

JETBLUE NOMINA IL NUOVO VICE PRESIDENT, SAFETY – JetBlue ha annunciato oggi la nomina di Michael Erbeck come nuovo vice president, safety. Riporterà a Warren Christie, JetBlue’s head of safety, security, fleet operations, airports, and JetBlue University. Erbeck guiderà il JetBlue’s safety office, con la supervisione riguardo le safe operations degli oltre 1.000 voli giornalieri della compagnia aerea, attraverso una rete in crescita che copre le Americhe, il Regno Unito e l’Europa. Guiderà l’esecuzione della JetBlue long-term safety strategy per identificare ed eliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza delle operazioni aziendali e lavorerà per far evolvere il già vivace sistema Safety Management System (SMS) della compagnia. Inoltre, Erbeck supervisionerà tutti i programmi relativi alla sicurezza, tra cui occupational health, safety awareness, safety and environmental compliance programs, per promuovere una solida cultura della sicurezza. Infine, fungerà da collegamento principale tra JetBlue e le autorità di regolamentazione, tra cui FAA, NTSB e OSHA, in materia di sicurezza e conformità. Erbeck si unisce a JetBlue con quasi 30 anni di esperienza nel settore dell’aviazione presso United e Continental Airlines. “Non vedo l’ora di unirmi a JetBlue e collaborare con il team per garantire che siamo sempre in prima linea nella sicurezza in tutte le aree della compagnia”, ha affermato Erbeck.

JETBLUE LANCIA IL NUOVO TRUEBLUE LOYALTY PROGRAM – JetBlue ha lanciato oggi il nuovo programma fedeltà TrueBlue®, offrendo ai membri più valore con l’introduzione di tiles, Perks You Pick™, livelli estesi per Mosaic e più modi per guadagnare vantaggi e status. “Il programma, annunciato lo scorso anno, si basa sulle pluripremiate funzionalità di TrueBlue che i clienti hanno imparato ad amare, mentre si espande per offrire ai membri nuove opportunità per guadagnare vantaggi e status sia in volo che a terra. Con questo programma fedeltà reinventato, JetBlue ha alzato l’asticella con nuovi premi leader per guadagnare e divertirsi”, afferma JetBlue. “Man mano che JetBlue cresce, manteniamo il nostro impegno a fornire programmi e prodotti innovativi che forniscano ai nostri clienti un ottimo servizio e tariffe basse, motivo per cui siamo entusiasti di lanciare il nuovo programma fedeltà TrueBlue”, ha affermato Jayne O’Brien, head of marketing and loyalty, JetBlue. “Il nuovo TrueBlue arriva al momento perfetto mentre ci prepariamo non solo a diventare più grandi, ma anche un partner che illumina tutti gli aspetti del viaggio, offrendo ai nostri clienti più scelte, vantaggi e modi per guadagnare premi”.

SKYTEAM LANCIA LE PLAYLIST DI SPOTIFY – SkyTeam informa: “I suoni di SkyTeam stanno decollando con una serie di tre playlist speciali di Spotify attentamente curate per mettere i clienti al settimo cielo mentre attraversano la rete globale dell’alleanza. Sia che vogliano rilassarsi in una delle 750 lounge aeroportuali di SkyTeam o rilassarsi in quota, i clienti possono godersi una colonna sonora per ogni fase del loro viaggio con alcuni dei migliori brani per viaggiare. Con 20 brani per playlist, le highlights includono: Born To Fly, un viaggio nella memoria, un elenco di classici rock, jazz e pop che presenta canzoni iconiche per ispirare la voglia di viaggiare; Cloud Surfing, un mix rilassato ed eclettico che include indie rock, neo jazz, house ed elettronica; Layover Lounge, melodie perfette per rilassarsi far volare il tempo mentre si aspetta il volo”.

LEONARDO CON L’AMBASCIATA D’ITALIA IN BAHRAIN DISCUTE SULL’IMPORTANZA DELLA PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE – L’importanza della protezione fisica e cibernetica delle infrastrutture critiche nazionali: è stato questo il tema del Leonardo Cyber and Security Solutions Day, organizzato a Manama dall’azienda in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Bahrain. La sicurezza è una priorità che riguarda l’intera società, poiché interessa le organizzazioni governative e di difesa, l’industria nazionale e le imprese, oltre agli enti che forniscono servizi essenziali come ospedali, banche, centrali elettriche, piattaforme petrolifere e di gas, impianti idrici, trasporti e telecomunicazioni. Un attacco a queste infrastrutture potrebbe causare l’interruzione di servizi che costituiscono una parte integrante della vita di tutti i giorni, recando un grave danno per i cittadini e le imprese, fino a minacciare il governo del Paese e la sicurezza nazionale. Il Leonardo Cyber & Security Solutions Day è stato aperto dal discorso di benvenuto dell’Ambasciatrice italiana a Manama Paola Amadei, e arricchito dall’intervento di Nasser Mohammed Al Balooshi, Ambasciatore del Regno del Bahrein in Italia. All’incontro hanno preso parte numerosi esponenti delle istituzioni, di agenzie governative e aziende private bahreinite. S.E. Amb. Amadei ha commentato: “Leonardo è un’eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale nel campo dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza. La sua competenza e le sue tecnologie innovative sono apprezzate in tutto il mondo. L’Italia e il Bahrain condividono forti legami fondati su oltre cinquant’anni di amicizia e cooperazione, sia a livello istituzionale sia commerciale. Incrementare il dialogo e la collaborazione tra i nostri due Paesi, compresa la condivisione di esperienze e competenze in materia di sicurezza e tecnologia – settori in cui l’Italia gioca un ruolo di primo piano a livello internazionale – è un ulteriore passo avanti nella crescita delle relazioni bilaterali”. “Vista la sempre più forte convergenza tra mondo fisico e mondo digitale, è fondamentale potenziare il cosiddetto Global Monitoring, per supportare, grazie all’applicazione di tecnologie avanzate, i processi decisionali, migliorando la consapevolezza di chi li guida e velocizzandone le risposte”, ha dichiarato Temesgen Foschi, responsabile Leonardo in Bahrain. “Riteniamo che la collaborazione tra Istituzioni governative e aziende di primo piano come Leonardo sia la risposta alla necessità di un continuo sviluppo della tecnologia e, soprattutto, delle competenze umane”.

IBERIA CONSOLIDA I COLLEGAMENTI TRA EUROPA E AMERICA LATINA – Nell’ambito della Festa dell’Europa, che si celebra oggi per commemorare i primi accordi che hanno poi dato vita alla nascita dell’Unione Europea, Iberia continua a consolidare la propria leadership nella connettività tra i diversi Paesi dell’America Latina e quelli del Vecchio Continente, diventando un ponte per il turismo e il movimento di persone e merci tra le due regioni. Per questo, la compagnia aerea ha svolto quest’anno un forte impegno in America Latina, che si riflette negli aumenti di capacità che ha presentato per l’attuale stagione estiva. In particolare, per questi mesi Iberia ha più di 2,5 milioni di posti disponibili tra le 18 destinazioni in 16 paesi in cui opera in America Latina ed Europa. In termini di rotte, la stagione estiva conferma il pieno recupero della capacità della compagnia dopo la pandemia di covid-19, dal momento che i circa 280 voli che opererà a settimana tra le due regioni rappresentano una crescita di oltre il 2% rispetto alla stagione prima dello scoppio della crisi sanitaria e del 24% rispetto al 2022. A tal fine, Iberia dispone attualmente di tre voli giornalieri tra Città del Messico e Madrid (21 frequenze settimanali), da giugno ha aumentato a 18 i voli che collegano Bogotà con il resto d’Europa (tre voli giornalieri il lunedì, mercoledì, venerdì e Domenica). Nel caso di Buenos Aires, la connettività è di 14 frequenze ogni settimana. Un altro dei Paesi che ha presentato un incremento maggiore è il Perù, che dal prossimo mese avrà 11 frequenze settimanali, che saliranno a 13 a settembre (due voli giornalieri tranne la domenica). L’Ecuador ha sei voli settimanali con Quito e tre con Guayaquil, mentre il Brasile completa 10 frequenze settimanali (volo giornaliero con San Paolo e tre voli settimanali con Rio de Janeiro). Caracas presenta tre frequenze settimanali. Altri paesi sudamericani come Uruguay e Cile hanno voli giornalieri per questa stagione estiva. In America Centrale anche la rotta verso Guatemala, El Salvador e Costa Rica ha sette frequenze settimanali, mentre con Panama i voli oscillano tra le cinque e le sette frequenze. Nei Caraibi, Santo Domingo ha un volo giornaliero, mentre Porto Rico e Cuba sono consolidate rispettivamente con sei e cinque frequenze settimanali.

IBERIA AIRPORT SERVICES INVESTE NEL SUO SUSTAINABILITY PLAN – Iberia Airport Services, l’attività di handling della compagnia aerea, ha progettato un ambizioso piano di sostenibilità che le consentirà di raggiungere emissioni nette zero nelle sue operazioni entro il 2025. Per fare questo investirà più di 100 milioni di euro, di cui ha già ricevuto 14,2 milioni di euro dall’Istituto per la diversificazione e il risparmio energetico (IDAE), che saranno utilizzati per rinnovare i ground equipment con cui fornisce servizi di assistenza agli aerei a 29 aeroporti spagnoli. Il rinnovo è uno dei pilastri principali del piano di sostenibilità di Iberia Airport Services, che comprende oltre 30 iniziative. Tra gli altri, la divisione aeroportuale di Iberia ha lanciato il progetto per trasformare l’80% della sua flotta mobile in electrical equipment. Questo, oltre a portare a una riduzione delle emissioni di CO2 e NOx, fornirà alla divisione una flotta omogenea, aumentandone l’efficienza. Allo stesso tempo, sta sviluppando altre iniziative di efficienza della flotta, come il pooling delle attrezzature, consentendo a diversi handling agents di condividere i veicoli a seconda del carico di lavoro e della stagionalità, la telemetria e la geolocalizzazione, consentendo la tracciabilità e l’ottimizzazione dell’uso di ogni attrezzatura. Iberia Airport Services sta lavorando con Repsol, e in collaborazione con Aena, per sviluppare carburanti sostenibili per le attrezzature di movimentazione. L’HVO (olio vegetale idrotrattato) è un carburante pionieristico con un’impronta di carbonio neutra che non è stato ancora commercializzato, ma che Iberia Airport Services inizierà a utilizzare a breve, in fase di test. Inoltre, IBAS sta valutando la possibilità di utilizzare l’idrogeno nelle proprie apparecchiature. La ricerca e l’innovazione consentiranno inoltre a Iberia Airport Services di avanzare nella transizione verso emissioni nette zero. Tra gli altri, ha firmato un accordo con l’Università Politecnica di Madrid per ricercare e sviluppare nuovi modelli di gestione della flotta per renderla più sostenibile.

IBERIA E’ IL BRAND TURISTICO DI MAGGIOR VALORE IN SPAGNA – Secondo l’ultima misurazione della società di consulenza internazionale Brand Finance, Iberia è il brand legato al settore turistico con più valore in Spagna. Secondo questa classifica, che valuta il brand delle aziende del Paese e il loro contributo al business stesso, Iberia si colloca quest’anno al 22° posto nella classifica generale, con un miglioramento di 10 posizioni rispetto al 2022. Iberia ha rinnovato il suo brand nel 2014 e da allora ha ottenuto una crescita sostenuta del valore del suo brand. Javier Sánchez-Prieto, CEO e Presidente di Iberia, afferma: “E’ motivo di orgoglio che Iberia sia riconosciuta come il brand più prezioso tra quelli legati al settore turistico, e ancor di più in un paese come la Spagna, dove questo settore ha tanto peso nell’evoluzione della nostra economia”.