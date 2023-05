Philippine Airlines sceglie l’A350-1000 per la futura flotta a lungo raggio

Philippine Airlines (PAL) ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Airbus per l’acquisto di nove A350-1000. “Nell’ambito dell’Ultra Long Haul Fleet project del vettore filippino, l’A350-1000 opererà su servizi non-stop da Manila al Nord America, inclusa la costa orientale degli Stati Uniti e del Canada.

Il nuovo aeromobile si aggiungerà a due A350-900 già in servizio presso la compagnia aerea e che attualmente volano verso destinazioni in Nord America, Asia e Australia. Come per l’A350-900, gli A350-1000 PAL saranno configurati in un layout premium con cabine separate in Business Class, Premium Economy ed Economy Class”, afferma Airbus.

Il Capitano Stanley K. Ng, Presidente e Chief Operating Officer di Philippine Airlines, ha affermato che il range dell’A350-1000 consentirà alla compagnia aerea di volare non-stop transpacific and transpolar routes in entrambe le direzioni tutto l’anno. Questi includeranno alcuni dei voli commerciali più lunghi del mondo, come quelli che collegano le Filippine con New York e Toronto. Con una flotta A350 ampliata, PAL sarà in grado di fornire ancora una volta un collegamento diretto dalle Filippine all’Europa.

“L’A350-1000 combina una maggiore range con la maggiore capacità di cui abbiamo bisogno per soddisfare la domanda futura. È l’aereo perfetto per consentire a PAL di soddisfare i suoi piani di espansione in modo sostenibile, offrendo ai passeggeri i massimi livelli di comfort a bordo. Ci impegniamo a offrire ai nostri passeggeri la migliore esperienza di viaggio possibile e questi velivoli all’avanguardia ci consentiranno di fare proprio questo, mentre svolgiamo la nostra missione di connettere il mondo e far crescere il commercio e il turismo”.

Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus, ha dichiarato: “Facendo volare i passeggeri più lontano e con maggiore comfort, l’A350 apporta un cambiamento radicale nella fuel efficiency e un contributo immediato e significativo alla riduzione delle emissioni. Questi sono gli attributi che hanno reso l’A350 la scelta delle principali compagnie aeree a livello mondiale. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il nostro cliente di lunga data Philippine Airlines mentre va avanti con il suo programma di modernizzazione della flotta a lungo raggio”.

“L’A350 è l’aereo widebody più moderno ed efficiente al mondo e ha stabilito nuovi standard per i viaggi intercontinentali. Offre la range capability più elevata di qualsiasi aereo di linea commerciale oggi in produzione ed è in grado di volare per 8.700 miglia nautiche o 16.100 chilometri senza scalo.

Alla fine di aprile 2023, la A350 Family si era aggiudicata 928 ordini fermi da 54 clienti in tutto il mondo, rendendola uno degli aerei wide-body di maggior successo di sempre. Circa 530 aeromobili sono attualmente nelle flotte di 40 compagnie aeree, che volano principalmente su rotte a lungo raggio”, prosegue Airbus.

“Philippine Airlines opera vari tipi di aeromobili Airbus sul suo full service network. Oltre all’A350 sulle rotte intercontinentali a lungo raggio, PAL vola con gli A330-300 sui servizi verso il Medio Oriente, l’Australia e vari punti in Asia. La compagnia di bandiera filippina opera anche una flotta di aeromobili single-aisle A320 e A321 sulla sua vasta rete domestica e regionale dagli hub di Manila e Cebu”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)