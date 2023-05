SAS torna a volare in Africa con la rotta verso Agadir

A partire dal 4 novembre, SAS torna in Africa con voli settimanali per Agadir, Marocco. SAS volerà ad Agadir sia da Copenhagen che da Stoccolma durante la stagione invernale, fino alla fine di marzo 2024, offrendo un comodo orario con partenza e arrivo diurni.

“Siamo entusiasti di vedere il mondo viaggiare di nuovo ed è con grande piacere che possiamo offrire nuove destinazioni il prossimo inverno. L’aggiunta della bellissima Agadir alla nostra rete significa che voleremo di nuovo in Africa per la prima volta da decenni”, afferma Erik Westman, EVP & CCO, Network and Revenue management.

“Agadir è ben nota per le sue lunghe spiagge, il caldo clima invernale e lo splendido scenario. La zona offre anche numerose attività come il golf, il surf e la possibilità di gustare la cucina marocchina.

SAS opererà la rotta su Agadir utilizzando l’Airbus A320neo, l’aeromobile a corridoio singolo più efficiente, con un risparmio del 20% sull’efficienza del carburante e sulle emissioni, che può ospitare fino a 180 passeggeri in 2 classi: SAS Plus e SAS Go.

I voli per Agadir da Stoccolma e Copenhagen sono programmati il sabato”, afferma SAS.

Nuove rotte e destinazioni il prossimo inverno:

Bergen – Tenerife, dall’8 ottobre 2023, domenica.

Stavanger – Tenerife, dall’8 ottobre 2023, domenica.

Copenhagen – Bangkok, dal 30 ottobre 2023, 3 voli settimanali.

Bergen – Gran Canaria, dal 4 novembre 2023, sabato.

Stoccolma – Siviglia, dal 24 febbraio 2024, sabato.

Il programma invernale completo verrà pubblicato entro la fine del mese.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)