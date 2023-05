Enac: Il Consiglio di Amministrazione delibera il nuovo Regolamento sull’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari

Assicurare e gestire l’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari: il Consiglio di Amministrazione dell’Enac, nella seduta del 5 maggio ha approvato il nuovo Regolamento per garantire il coordinamento nelle azioni di supporto, materiali e non, in caso di un incidente aereo.

“Il Regolamento, elaborato con il prezioso consueto supporto del Comitato 8 ottobre, entrerà in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione. Sostituirà i provvedimenti che l’Enac aveva emanato a partire dal 2013, tra le prime autorità europee, recependo gli indirizzi ICAO (International Civil Aviaton Organization – organismo dell’ONU costituito da 193 Paesi membri) e in ottemperanza al Regolamento europeo numero 996 del 2010, al fine di garantire che tutte le compagnie aeree dispongano di un piano di assistenza alle vittime e ai loro familiari, nel quale siano indicate le azioni che, in caso di sinistro, ogni singola parte deve compiere.

Il Regolamento “Redazione e Gestione del Piano di Assistenza alle vittime di incidente aereo e ai loro familiari”:



• individua i contenuti minimi essenziali del Piano di Assistenza che deve essere predisposto sia dal gestore aeroportuale, sia dal vettore;

• specifica i compiti e il ruolo di ciascun attore in caso di incidente;

• prevede esercitazioni periodiche da parte degli operatori;

• focalizza l’attenzione sull’assistenza psicosociale con una formazione specifica del personale e di coloro che si trovano a contatto con le vittime e con i loro familiari; solo personale specificamente addestrato potrà quindi far parte della squadra di contatto nominata dal comitato operativo di emergenza e fornire assistenza;

• regola le sanzioni in caso di violazione del Regolamento stesso”, afferma Enac.

“In particolare, l’aspetto sanzionatorio è una novità voluta dall’Enac per dare maggior forza applicativa al Regolamento. Le violazioni saranno verificate ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione, che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti di chiunque non osservi una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento emanato dalla competente autorità portuale o aeroportuale”, conclude Enac.

(Ufficio Stampa Enac)