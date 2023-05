Emirates crea un fondo per la sostenibilità dell’aviazione da 200 milioni di dollari

Emirates ha annunciato oggi di aver stanziato 200 milioni di dollari per finanziare progetti di ricerca e sviluppo (R&S) incentrati sulla riduzione dell’impatto dei combustibili fossili nell’aviazione commerciale.

Si tratta del più grande impegno da parte di un singolo rispetto a qualsiasi compagnia aerea in materia di sostenibilità, con fondi che saranno erogati in 3 anni. Emirates individuerà partnership con organizzazioni leader che lavorano a soluzioni nel campo dei carburanti e delle tecnologie energetiche avanzate.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Stiamo stanziando 200 milioni di dollari per investire in soluzioni avanzate che riducano l’impatto ambientale del carburante e dell’energia richiesta dall’aviazione, che è il settore in cui le compagnie aeree attualmente affrontano il più grande ostacolo. Abbiamo analizzato a lungo e con attenzione la realtà che ci troviamo ad affrontare: dalla tecnologia degli aeromobili commerciali e dei motori, alla catena di approvvigionamento del carburante e ai requisiti normativi ed ecologici del nostro settore. È chiaro che con gli attuali percorsi a disposizione delle compagnie aeree in termini di riduzione delle emissioni, il nostro settore non sarà in grado di raggiungere gli obiettivi di emissioni zero nei tempi previsti. Crediamo che il nostro settore abbia bisogno di soluzioni migliori, ed è per questo che stiamo cercando di collaborare con organizzazioni leader nel campo della ricerca e dello sviluppo. Il nostro obiettivo è contribuire in modo significativo a soluzioni pratiche che permettano di garantire la sostenibilità a lungo termine nell’aviazione commerciale. Fino a quando non si troveranno soluzioni praticabili, Emirates continuerà a implementare pratiche responsabili dal punto di vista ambientale in tutta la sua attività, compreso l’aumento del SAF (carburante sostenibile per l’aviazione) dove possibile, assicurando operazioni di flotta efficienti e introducendo aerei moderni all’interno della nostra flotta. Il nostro fondo di 200 milioni di dollari è destinato alla ricerca e allo sviluppo, e non a costi operativi come l’acquisto di SAF o di compensazioni di carbonio per soddisfare i requisiti normativi – attività che consideriamo business-as-usual”.

“L’Environmental Sustainability Executive Steering Group di Emirates supervisionerà le spese del fondo, con il supporto di esperti tecnici.

La politica e la strategia ambientale di Emirates, in atto da tempo, si concentra su tre aree: riduzione delle emissioni, consumo responsabile e conservazione della fauna e degli habitat.

A gennaio, Emirates ha completato con successo il primo volo dimostrativo alimentato con 100% SAF in collaborazione con Boeing e GE. Dal primo volo alimentato da SAF nel 2017, la compagnia aerea continua a partecipare attivamente al mercato del SAF e a cercare opportunità nella sua rete per utilizzare il carburante sostenibile per l’aviazione, laddove possibile.

Tuttavia, il SAF a base biologica, attualmente l’unico tipo di carburante sostenibile disponibile in commercio, ha un’offerta estremamente limitata. Secondo le stime IATA, l’intera fornitura annuale di SAF soddisfa meno dello 0,1% del fabbisogno delle compagnie aeree.

Emirates partecipa ai gruppi di lavoro del settore e ha intrapreso una serie di impegni con gli stakeholders in materia di carburante per l’aviazione sostenibile. Negli ultimi mesi, la compagnia aerea ha contribuito allo sviluppo della roadmap degli Emirati Arabi Uniti sui carburanti power-to-liquid (PtL), lanciata nel luglio 2022 e preparata congiuntamente dal Ministero dell’Energia e delle Infrastrutture e dal World Economic Forum, nonché della roadmap nazionale degli Emirati Arabi Uniti sui carburanti sostenibili per l’aviazione, lanciata nel gennaio 2023 dal Ministero dell’Energia e delle Infrastrutture”, afferma Emirates.

“L’investimento di Emirates nel far volare una flotta di aerei giovani e moderni rimane il suo più grande impegno per la riduzione delle emissioni. La compagnia aerea ha attualmente 200 aeromobili a fusoliera larga Airbus e Boeing di ultima generazione in ordine, tra cui A350 e 777X.

La compagnia aerea ha un programma completo di efficienza del carburante che studia e implementa attivamente modi per ridurre il consumo di carburante e le emissioni non necessarie ovunque sia operativamente possibile. Alcune delle iniziative più significative del programma includono:

– L’operazione di “flex tracks” o rotte flessibili in cui Emirates collabora con i fornitori di servizi di navigazione aerea per creare un piano di volo più efficiente, sfruttando i venti naturali di coda ed evitando i venti contrari e i sistemi meteorologici. Questi sforzi sono in corso dal 2003, ed Emirates sta anche lavorando con IATA per estendere questo sistema di instradamento in tutto il mondo come procedura operativa standard, ove possibile.

– Introdurre pratiche di risparmio di carburante quando l’aereo è a terra, come ad esempio: l’uso di unità di alimentazione a terra al posto dell’Auxiliary Power Unit (APU) dell’aereo e lo spegnimento di uno o due motori durante il rullaggio dopo l’atterraggio.

Emirates investe anche in iniziative di energia rinnovabile, tra cui l’installazione di pannelli solari per alimentare alcuni dei suoi edifici operativi a Dubai e l’uso di veicoli elettrici sia in volo che a terra”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)