Nuova offerta di Lufthansa: “Onboard Delights Last Minute”

Lufthansa informa: “Per quasi due anni Lufthansa ha offerto ai suoi passeggeri sui cross-border European flights della durata di più di un’ora una gamma varia e di alta qualità di pasti freschi, snack confezionati e bevande per l’acquisto. I pasti freschi, come salads, bowls and sandwiches, vengono preparati freschi ogni giorno dalla società di catering Gate Gourmet secondo le ricette di dean&david nelle sedi di Francoforte e Monaco. Vengono offerte anche specialità di torte di Dallmayr. Poiché sono preparati senza coloranti o conservanti, hanno una breve durata e devono essere smaltiti se non vengono venduti sui voli designati.

Ora Lufthansa lancia l’iniziativa “Onboard Delights Last Minute”: i passeggeri hanno la possibilità di acquistare prodotti freschi e non ancora venduti poco prima dell’atterraggio su tutti i voli per Francoforte e Monaco sui quali sono offerte le Onboard Delights, al prezzo inferiore di 3,50 euro, e portarli con loro. Questo è un ulteriore passo verso la riduzione degli sprechi alimentari, dopo che Lufthansa ha già introdotto la possibilità di preordinare questi prodotti nel febbraio di quest’anno.

Un’altra novità di Lufthansa Onboard Delights è che le award miles possono essere raccolte e riscattate quando si acquistano cibi e bevande dalla gamma Onboard Delights. Alla presentazione della tessera Miles & More viene accreditato almeno un award mile per ogni euro”.

“La sostenibilità è una delle massime priorità di Lufthansa Group. Sui voli a corto raggio, la quantità di rifiuti alimentari deve essere ridotta del 50% entro il 2025 rispetto al 2019. Per raggiungere questo obiettivo, Lufthansa Group sta ottimizzando i processi di ristorazione, offrendo ai passeggeri la possibilità di ordinare i pasti in anticipo e riducendo la quantità di prodotti tenuti a magazzino come standard. Di conseguenza, Lufthansa è già stata in grado di ridurre del 45% la percentuale di cibo deperibile scartato nel 2022 rispetto all’anno precedente.

Austrian, SWISS ed Eurowings offrono già dal 2022 cibo invenduto a prezzi ridotti. Di conseguenza, nel 2022 sono stati consumati circa 80.000 prodotti alimentari che altrimenti sarebbero stati smaltiti”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)