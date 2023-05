Aeronautica Militare: presentato a Decimomannu il nuovo Campus dell’International Flight Training School

Giovedì 11 maggio, presso l’aeroporto militare di Decimonannu (CA) in Sardegna è stato presentato il nuovo campus dell’International Flight Training School (IFTS).

L’evento è stato presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Difesa, On.le Matteo Perego di Cremnago ed ha visto la partecipazione dell’Assessore Regionale per gli Affari Generali e il Personale della Regione Autonoma della Sardegna, Dott.ssa Andreina Farris, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti e dell’Amministratore delegato di Leonardo, Prof. Roberto Cingolani unitamente a numerosi rappresentati delle autorità politiche e militari locali ed una nutrita rappresentanza di capi delle forze aeree straniere.

Ad aprire gli interventi il nuovo amministratore delegato di Leonardo, il Prof. Cingolani che nel corso del suo intervento ha sottolineato: “Leonardo sta portando avanti sviluppi tecnologici enormi e sta andando velocissimo sulla digitalizzazione e l’intelligenza artificiale (AI).” Ha poi continuato dicendo: “Gli sviluppi di natura tecnologica, quindi nuove piattaforme, nuovi simulatori, la creazione di gruppi di piloti internazionali che utilizzano la stessa base di training, credo siano molto importanti per la sicurezza di un continente“.

Ha fatto seguito poi l’intervento del Gen. Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica che in apertura del suo discorso ha voluto ringraziare la Regione Autonoma Sardegna e tutti i sindaci del territorio: “Senza di voi non saremmo stati in grado di portare avanti questo progetto. E’ stata un’idea vincente per generare l’addestramento di quinta generazione“. “Attraverso questa struttura internazionale” – ha poi aggiunto il Gen. Goretti – “abbiamo dimostrato che siamo leader nel settore dell’addestramento al volo e lo abbiamo fatto insieme ad un’industria di eccellenza come Leonardo e una regione di eccellenza come la Regione Autonoma della Sardegna. Tutto questo rappresenta un salto di qualità perché è un lavoro di squadra, che se è vincente porta ad un risultato vincente”, così ha concluso il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica.

L’Assessore Andreina Farris nel suo intervento ha voluto evidenziare quanto sia “importante la giornata di oggi, festeggiamo il raggiungimento di una tappa di un progetto altamente prestigioso non solo per la Sardegna che lo ospita ma dell’Italia intera”. L’Assessore Farris ha poi parlato della strategicità dell’investimento in termini di elevate capacità tecnologiche, innovazione ed ecosostenibilità. “Oggi – ha proseguito l’esponente della giunta regionale – possiamo finalmente dire, con orgoglio, che la Sardegna, con Decimomannu, ospita il più moderno ed evoluto sistema di addestramento integrato tra quelli presenti negli altri paesi occidentali, realizzato grazie alla positiva sinergia tra il mondo della Difesa, quello dell’industria e la nostra Regione”. “L’International Flight Training School consente di raddoppiare l’attuale offerta formativa dell’Aeronautica Militare. Un risultato di cui chi come noi crede nei valori imprescindibili della pace e della sicurezza non può che annoverare tra i più importanti progetti in termini di addestramento e progresso tecnologico”, ha così chiuso l’Assessore Farris.

A concludere gli interventi, il Sottosegretario Perego di Cremnago che nel suo discorso ha detto: “Questo progetto rappresenta un punto di incontro tra due eccellenze italiane, quella della nostra Aeronautica Militare, nell’anno del suo primo centenario, e quella delle Aziende per la Difesa come Leonardo, anch’essa protagonista di questa realizzazione”. Ha poi continuato: “Leggere e vedere qui davanti a me i rappresentanti dei Paesi che hanno già aderito alla collaborazione con questa scuola come Austria, Canada, Germania, Giappone, Qatar e Singapore e quelli che aderiranno prossimamente come Regno Unito, Svezia, Spagna, Ungheria, Kuwait, Arabia Saudita, Olanda, costituisce un segno tangibile della validità del progetto, esaltandone il virtuoso esempio di valorizzazione delle eccellenze del nostro Sistema Paese e massimizzando le ricadute economiche, tecnologiche e di sviluppo dell’intera area sulla quale si sta realizzando l’impresa“.

Il nuovo campus, che si sviluppa su una superficie complessiva di 130.000 mq (pari a 18 campi di calcio), ospiterà allievi da tutto il mondo e potrà contare su infrastrutture moderne e tecnologicamente all’avanguardia a partire dal Ground Based Training System (GBTS) – una struttura in cui sono ospitati i sistemi di addestramento a terra di ultima generazione, un nuovissimo hangar, una linea volo per i velivoli T-346A, un nuovo centro logistico e di manutenzione nonché nuovi ed accoglienti alloggi per l’ospitalità degli allievi piloti e del personale della scuola.

L’International Flight Training School (IFTS) è un’eccellenza italiana di valore internazionale, punto di riferimento per l’addestramento avanzato dei piloti militari delle aeronautiche di tutto il mondo che volano su caccia tecnologicamente avanzati, come ad esempio i velivoli Eurofighter o gli F-35. I primi corsi sulla base di Decimomannu sono iniziati già a luglio 2022 ospitando oltre ad allievi italiani anche paesi stranieri come Qatar, Giappone, Germania, Singapore, Austria e Canada.

Il nuovo modello di formazione e addestramento fa leva sull’expertise e le più che consolidate tradizioni dell’Aeronautica Militare nel settore dell’addestramento al volo militare – raggiunta in oltre 100 anni di storia – e sull’eccellenza tecnologica di Leonardo rappresentata dal sistema integrato di addestramento basato sull’M-346 (denominato T-346A per l’Aeronautica Militare) nonché sull’innovativa tecnologia LVC (Live, Virtual and Constructive), un ambiente di simulazione integrato dove reale e virtuale si fondono in un unico scenario operativo.

