Decolla il Sustainable Flight Challenge 2023 di SkyTeam, tracciando il percorso verso cieli più puliti

SkyTeam informa: “Dopo mesi di innovazione e ideazione, l’attesa è finita. Tra il 15 e il 28 maggio 2023, 22 compagnie aeree globali prenderanno il volo nell’ambito del secondo Sustainable Flight Challenge di SkyTeam, una missione condivisa per scoprire nuove soluzioni per contribuire a rendere i viaggi aerei più ecologici.

Per il secondo anno consecutivo, l’alleanza aerea globale sta sfruttando il potere della friendly competition e sfidando le compagnie aeree a operare i propri voli nel modo più sostenibile possibile, sopra e sotto le ali, dal pushback al parcheggio.

Lanciata nel 2022, The Sustainable Flight Challenge (TSFC) è la prima iniziativa di sostenibilità del settore nel suo genere e mira a influenzare cambiamenti significativi a breve termine. Tutte le compagnie aeree partecipanti si impegnano a condividere le loro innovazioni e intuizioni a livello di settore dopo la sfida, per contribuire a ridurre l’impatto ambientale dell’aviazione mentre l’industria attende una maggiore disponibilità di fonti di carburante alternative”.

“Dopo che la sfida inaugurale dello scorso anno ha generato centinaia di nuove innovazioni, molte delle quali sono state adottate dalle nostre compagnie aeree, siamo entusiasti di vedere quali nuove idee il secondo Sustainable Flight Challenge porterà al nostro settore. È stato dedicato molto lavoro a questi voli dedicati e sono orgoglioso degli sforzi che queste compagnie aeree stanno compiendo nella nostra missione di ridurre le emissioni e trovare nuovi modi per rendere i viaggi aerei più ecologici”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“Per qualificarsi, i voli devono far parte dei network esistenti delle compagnie aeree e rientrare in una distanza specificata. Una volta completati, le compagnie aeree inviano i loro risultati che saranno valutati per ogni premio in base a criteri prestabiliti da un gruppo eterogeneo di esperti di aviazione e sostenibilità di tutto il mondo.

Le sette categorie di premi di quest’anno includono: Lowest CO2 emissions; Greatest CO2 reduction; Lowest CO2 emissions ground operations; Best in-flight waste management; Best collaboration; Best adoption; Best Innovation.

Quest’anno, le 22 compagnie aeree partecipanti – SkyTeam members and SkyTeam ‘friends and family’ – opereranno un totale di 72 voli, di cui 24 a corto raggio, 24 a medio e 24 a lungo raggio. La sfida dello scorso anno comprendeva un totale di 22 voli operati da 16 compagnie aeree.

Le compagnie aeree che partecipano alla sfida sono: Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Aeromexico Connect, Air Europa, Air France, China Airlines, China Eastern, Delta Air Lines, Endeavour Air, Garuda Indonesia, ITA Airways, Kenya Airways, Jambojet, KLM, KLM Cityhopper, Korean Air, MEA, Saudia, Shanghai Airlines, TAROM, Vietnam Airlines e Xiamenair.

I vincitori di categoria saranno annunciati entro la fine dell’anno e idee, innovazioni e approfondimenti saranno presentati in un evento vetrina ospitato da Delta Air Lines ad Atlanta“, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)