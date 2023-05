ITA Airways partecipa all’edizione 2023 della Sustainable Flight Challenge di SkyTeam dopo il successo dello scorso anno, quando la Compagnia di bandiera si è aggiudicata due importanti riconoscimenti, classificandosi al primo posto nelle categorie Greatest CO2 reduction medium-haul e Best waste management, oltre al titolo di Best employee engagement, a sottolineare il lavoro e lo spirito di squadra che ha animato la partecipazione di tutto lo staff del vettore di bandiera.

“Quest’anno ITA Airways partecipa alla Sustainable Flight Challenge con quattro voli:

– I primi due voli sulla tratta intercontinentale Roma Fiumicino-Miami, entrambi operati con Airbus A330: l’AZ630, con partenza da Roma Fiumicino il 20 maggio alle 10:40 e arrivo a Miami alle 15:55, e l’AZ631 del 20 maggio con partenza da Miami alle ore 19:25 e arrivo sull’HUB di Fiumicino alle ore 11:35 del giorno dopo.

– Gli altri due voli invece sulla tratta internazionale Roma-Barcellona, operati con Airbus A320neo: l’AZ074 del prossimo 28 maggio, con partenza alle ore 09:00 da Fiumicino e arrivo a Barcellona alle 10:50 e l’AZ077 dello stesso giorno, con partenza alle 11:40 e arrivo all’HUB di Fiumicino alle 13:25.

ITA Airways, oltre alle consuete procedure operative, su tutti i voli svilupperà ed integrerà una serie di attività straordinarie in coordinamento con tutti i reparti coinvolti. In un’ottica di efficienza e di riduzione dell’impatto ambientale, queste attività riguarderanno tutte le operazioni di volo e di terra: dalla programmazione della rotta alla movimentazione in aeroporto, dalle manovre di volo ad attività specifiche sull’aeromobile al fine di limitare quanto più possibile le emissioni di CO2. Nel dettaglio, le attività riguarderanno:

– scelta dei velivoli e l’utilizzo di Sustainable Aviation Fuel (SAF) un biocarburante prodotto con materiali di scarto di varia provenienza che può ridurre le emissioni fino all’80% rispetto al jet fuel convenzionale;

– catering sostenibile, attento alla filiera produttiva e alla stagionalità dei prodotti;

– riciclo dei rifiuti e utilizzo di materiali compostabili al posto della plastica monouso;

– passenger experience dedicata anche con servizio di edicola digitale;

– carbon offsetting, sostenendo progetti a favore dell’ambiente – naturale o sociale – certificati sulla base di standard accreditati e riconosciuti a livello internazionale”, afferma ITA Airways.

“La sostenibilità è uno dei pilastri strategici di ITA Airways sin dal primo giorno di attività. Fondamentale nel Piano di Sostenibilità della Compagnia è il rinnovo della flotta: entro il termine del Piano sarà composta per l’80% da aeromobili di nuova generazione, che consumano il 25% in meno di carburante ed emettono meno CO2.

The Sustainable Flight Challenge (TSFC) ha lo scopo di sfidare l’industria del trasporto aereo, stimolando e accelerando l’innovazione e il cambiamento verso un futuro sostenibile. TSFC è stata presentata per la prima volta nel 2022 da SkyTeam, l’alleanza di vettori aerei leader che conta membri in tutto il mondo. La seconda edizione della competizione è in programma tra il 15 e il 28 maggio 2023 e vedrà concorrere le compagnie aeree partecipanti che proveranno ad implementare nuove misure all’insegna della sostenibilità per aggiudicarsi i riconoscimenti in ben 31 categorie. Questa sfida – che coinvolge sia le operazioni di volo che di terra – rappresenta un ulteriore passo nel percorso verso un futuro per l’aviazione più sostenibile.

Ulteriori informazioni, sono disponibili sul sito web dedicato a The Sustainable Flight Challenge: https://sustainableflightchallenge.com/“, conclude ITA Airways.



(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)