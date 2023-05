Pratt & Whitney Canada investirà in aggiornamenti tecnologici presso la Component Repair Facility in Wichita Falls

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato un investimento di 10 milioni di dollari per espandere le capacità della sua Wichita Falls, Texas, engine component repair facility, che dovrebbe creare 30 nuovi posti di lavoro. Come parte dell’investimento, l’azienda modificherà la sua coatings line esistente utilizzando un processo di applicazione innovativo.

“La Wichita Falls component repair facility è entrata a far parte della famiglia Pratt & Whitney Canada nel 1997 e da allora abbiamo rafforzato i nostri legami con la comunità locale”, ha dichiarato Irene Makris, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Continuiamo a investire e crescere a Wichita Falls grazie alla forza lavoro locale, al supporto della comunità, all’atteggiamento entusiasta del nostro team e della leadership di Wichita Falls. La nostra struttura di Wichita Falls sarà la prima ad aprire la strada a un nuovo coating process che migliorerà in modo significativo la durata e le performance dei nostri motori”.

“La struttura ripara le “hot” (combustion) sections di una varietà di motori Pratt & Whitney Canada. Come parte del processo di riparazione, alcune parti del motore, come le turbine blades, ricevono uno speciale rivestimento che protegge dalle alte temperature necessarie per questi high-performance engines. L’investimento consiste nel creare una linea che utilizza una tecnica di rivestimento di nuova concezione”, afferma Pratt & Whitney.

“La città di Wichita Falls considera aziende come Pratt & Whitney parte integrante dell’economia locale e della nostra capacità di promuovere posti di lavoro ben retribuiti per la nostra forza lavoro”, ha affermato Stephen Santellana, sindaco di Wichita Falls. “L’azienda e i suoi dipendenti qui sono molto coinvolti nella nostra comunità e negli sforzi per rafforzare la nostra infrastruttura sociale ed economica. Siamo lieti della decisione di Pratt & Whitney Canada di continuare a crescere a Wichita Falls e siamo orgogliosi di sostenere questo investimento per portare più lavoro e più opportunità di lavoro ai residenti della città”.

“Pratt & Whitney Canada progetta, costruisce e mantiene motori per una varietà di missioni e scopi. Quest’anno, Pratt & Whitney Canada festeggia il raggiungimento di 1 miliardo di operating hours dalla sua fondazione nel 1928. Pratt & Whitney Canada ha prodotto più di 110.000 motori e 66.000 motori sono attualmente operativi in tutto il mondo”, conclude Pratt & Whitney.

“Da quando ha acquisito l’attuale struttura nel 1997, Pratt & Whitney Canada ha lavorato diligentemente per espandere le capacità dell’impianto e far crescere la sua forza lavoro”, ha affermato Leo Lane, Chairman of the Wichita Falls Economic Development Corporation. “Sono iniziative come l’annuncio di oggi che ci aiutano a far crescere il nostro settore aeronautico e aerospaziale, importante per una città che ospita la Sheppard Airforce Base. Siamo anche consapevoli che Pratt & Whitney è un importante fornitore delle nostre forze armate e conduce programmi di reclutamento orientati ad aiutare i nostri veterani a trovare la loro prossima missione come dipendenti di Pratt & Whitney”.

La costruzione inizierà prima della metà del 2023 e dovrebbe essere completata entro l’inizio del 2025.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)