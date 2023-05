Embraer e NetJets annunciano un accordo per un massimo di 250 Praetor 500

Embraer informa: “Per continuare a fornire un accesso globale affidabile e un servizio eccezionale agli attuali NetJets owners e ai loro ospiti, NetJets ha firmato un nuovo accordo con Embraer per un massimo di 250 Praetor 500 jet options, che include servizi e supporto completi. L’accordo ha un valore di oltre 5 miliardi di dollari, con consegne che dovrebbero iniziare nel 2025, e sarà la prima volta che NetJets offrirà ai clienti il midsize Praetor 500. Per oltre un decennio, NetJets ha operato la Phenom 300 series di Embraer, uno degli aerei più richiesti di NetJets.

La partnership tra Embraer e NetJets è iniziata nel 2010, quando NetJets ha firmato per la prima volta un contratto di acquisto per 50 aeromobili Phenom 300, con un massimo di 75 opzioni aggiuntive. Nel 2021, dopo che Embraer ha consegnato con successo oltre 100 velivoli, le società hanno firmato un continuing deal per un massimo di 100 Phenom 300/E aggiuntivi, per un valore superiore a 1,2 miliardi di dollari.

Con questo nuovo accordo, NetJets mostra non solo il suo impegno a creare un’esperienza cliente migliorata, poiché effettua una media di oltre 1.200 voli al giorno in tutto il mondo, ma anche la sua fiducia nel portafoglio leader del settore di Embraer e nel supporto di alto livello per offrire la migliore esperienza ai clienti NetJets“.

“Dal 2010, Embraer ha goduto dell’impegno costante di NetJets nei confronti dei nostri velivoli leader del settore, che è una vera testimonianza del valore del nostro brand e della nostra capacità di offrire la migliore esperienza nella business aviation”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “La nostra partnership strategica è stata parte integrante della crescita del nostro business, con NetJets che ha acquisito tutte le aircraft delivery options che sono state ordinate con Embraer sin dall’inizio. Dopo aver costruito questa base di successo con la Phenom 300 series, è nostro piacere aver firmato questo accordo monumentale per il Praetor 500 midsize jet e non vediamo l’ora di un futuro ancora più entusiasmante”.

“Siamo ansiosi di aggiungere l’Embraer Praetor 500, uno dei business jet più all’avanguardia di oggi, alla nostra midsize fleet”, afferma Doug Henneberry, Executive Vice President of NetJets Aircraft Asset Management. “Questo storico fleet agreement è un altro modo in cui stiamo facendo crescere la nostra flotta a vantaggio dei nostri fedeli clienti. Aggiungendo fino a 250 aeromobili alla nostra flotta, continueremo a fornire ai NetJets owners un servizio eccezionale e un accesso diretto a tutti gli angoli del globo”.

“Il Praetor 500 è il midsize business jet più dirompente e tecnologicamente avanzato al mondo, che vanta un best-in-class range, che consente capacità da costa a costa degli Stati Uniti, velocità leader del settore e runway performance senza pari. In termini di tecnologia, è l’unico aereo della sua categoria con full fly-by-wire flight controls.

Non solo il Praetor 500 offre performance eccezionali, ma offre anche una delle esperienze in cabina più confortevoli. Presenta la cabin altitude più bassa della sua categoria, nonché la sezione trasversale più alta e più ampia del segmento. Inoltre, offre flat-floor cabin, stone flooring, vacuum lavatory e un ampio spazio per i bagagli, incluso un fully enclosed internal baggage compartment”, conclude Embraer.

Embraer mostra l’E195-E2 a LIMA Malaysia 2023

L’E195-E2 di Embraer sarà esposto alla 16a edizione della Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA) a partire dal 23 maggio 2023.

“L’E195-E2 è l’aereo più nuovo ed ecologico della sua categoria ed è operato da compagnie aeree come KLM, Azul (Brasile) e, più recentemente, Porter Airlines of Canada. Con una capacità fino a 146 passeggeri, l’E195-E2, entrato in servizio nel 2019, fa parte dell’avanzata famiglia E2 che sta plasmando il mercato regionale con le sue tecnologie sostenibili, il comfort di cabina superiore, l’eccellente economia e il range ottimale. Il velivolo ha un’autonomia di 2.600 miglia nautiche, l’equivalente di circa sette ore di volo”, afferma Embraer.

“Siamo orgogliosi di presentare l’E195-E2 al LIMA 2023, l’ultimo velivolo commerciale del settore ad entrare in servizio e il membro più grande della nostra famiglia E-Jet”, ha affermato Raul Villaron, Vice President, Asia Pacific for Embraer Commercial Aviation. “Il moderno interno della cabina con i caratteristici posti a sedere due a due di Embraer è popolare tra i passeggeri che desiderano evitare il sedile centrale. L’economia e le performance del velivolo offrono alle compagnie aeree una soluzione convincente per far crescere le loro reti regionali e stabilire nuove rotte, riducendo al contempo le emissioni e il rumore”.

“All’inizio di luglio 2022, Embraer e Pratt & Whitney hanno testato con successo un aereo E195-E2 con 100% SAF. Con 100% SAF, la riduzione del 25% delle emissioni ottenuta dall’E2 rispetto agli E-Jet di prima generazione può essere aumentata fino a un 85%. L’E195-E2 ha anche dimostrato la sua steep approach capability atterrando e decollando al London City Airport (LCY) subito dopo il Farnborough Airshow dello scorso anno”, conclude Embraer.

