Airbus Helicopters: il VSR700 è stato testato in mare in full operational configuration

Airbus Helicopters e la French Armament General Directorate (DGA) hanno testato per la prima volta l’unmanned aerial system (UAS) VSR700 in una operational configuration da una nave in mare. All’inizio di maggio, il VSR700 ha effettuato 80 decolli e atterraggi completamente autonomi da una nave civile dotata di un helicopter deck, navigando al largo delle coste della Bretagna, nell’ovest della Francia.

“Questa flight test campaign è stata un passo importante per il programma VSR700 in quanto ci ha permesso di convalidare le eccellenti prestazioni del drone in condizioni operative, che erano rappresentative delle sue missioni future”, ha affermato Nicolas Delmas, Head of VSR700 programme at Airbus Helicopters. “Il prototipo VSR700 ha aperto il suo inviluppo di volo con venti superiori a 40 nodi, ha accumulato otto ore di test in 14 voli e ha effettuato atterraggi di successo in diversi stati del mare”.



“Nel 2022, le autonomous take-off and landing capabilities sono state testate dalla stessa nave utilizzando un optionally piloted vehicle (OPV) basato su un Guimbal Cabri G2 modificato, equipaggiato con l’autonomous take-off and landing (ATOL) system sviluppato per il VSR700. Questa volta la campagna di test si è svolta con lo SDAM demonstrator e ha pienamente convalidato le capacità del sistema nell’ambito dello SDAM (Système de Drone Aérien pour la Marine) study, che è stato assegnato ad Airbus Helicopters e Naval Group nel 2017.

Le autonomous take-off and landing capabilities sono una risorsa chiave del VSR700 e sono rese possibili con l’uso dell’Airbus DeckFinder system. Ciò consente autonomous launch and recovery di unmanned air vehicles (UAVs) con una precisione di 10-20 cm durante operazioni impegnative, in condizioni ambientali difficili, indipendentemente dal GNSS/GPS e indipendentemente da condizioni visive degradate”, afferma Airbus Helicopters.

“Questa nuova campagna di test segue due serie di test condotti con la DGA alla fine del 2022 e all’inizio del 2023 dal Levant Island test center, situato nel sud della Francia. Durante queste prove, il prototipo SDAM ha dimostrato la sua capacità di operare in un ambiente marittimo. Sono state testate le handling qualities del velivolo e le capacità dei sensori (un maritime surveillance radar, un electro optical sensor e un AIS receiver), insieme al mission system sviluppato da Naval Group.

Le prossime fasi di sviluppo vedranno il secondo prototipo VSR700 eseguire il suo primo volo, prima dei flight testing a bordo di una French Navy FREMM durante il secondo semestre di quest’anno”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Eric RAZ / Airbus Helicopters)