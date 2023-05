News Brevi – 15.05.2023

CARGOLUX: NOTA RIGUARDO L’INCIDENT A LUXEMBOURG AIRPORT – In una nota stampa, Cargolux informa: “Cargolux desidera confermare che uno dei suoi aeromobili, il B747-400F con marche di registrazione LX-OCV, ha subito un significant landing incident in Luxembourg airport domenica sera alle 18:52. L’aereo non è stato in grado di ritirare il landing gear al decollo dal Lussemburgo. Di conseguenza, è stato costretto a scaricare in sicurezza il carburante per tornare ad atterrare all’aeroporto. Durante il suo atterraggio, il suo right body landing gear si è staccato dall’aereo. Il velivolo, tuttavia, si è fermato in modo controllato ed è stato assistito dai servizi di emergenza. Nessuna persona a bordo né a terra ha riportato ferite. Dell’accaduto sono state informate le autorità competenti. Il velivolo rimane sulla pista e sono in corso le operazioni di recupero”.

NEW EXHIBITOR PAVILLON A EBACE2023 – EBACE 2023 informa: “Più di una dozzina di aziende che esporranno per la prima volta all’European Business Aviation Convention & Exhibition 2023 (EBACE2023) si troveranno nel First Time Exhibitor Pavilion, situato nell’area espositiva del Palexpo adiacente alle navette per l’aircraft display”. “È fantastico avere nuovi espositori ogni anno perché offre l’opportunità di mettere in evidenza nuovi fornitori e nuovi prodotti che le persone potrebbero non aver mai visto prima, o un prodotto che funziona bene in un settore adiacente che potrebbe essere ben accolto dal settore della business aviation” ha affermato Sacha Carey, NBAA Vice President, Exhibitors. “In totale, EBACE2023 presenta circa 225 espositori e 55 co-espositori. Per garantire che i partecipanti incontrino tutte le aziende con cui desiderano entrare in contatto, gli organizzatori consigliano di scaricare l’app EBACE prima di recarsi a Ginevra“, prosegue EBACE2023. “L’app include un elenco di espositori con posizioni degli stand, descrizioni dell’azienda, una planimetria espositiva interattiva e molto altro”, ha affermato Carey. “L’app migliorerà la tua esperienza durante lo show e fungerà da risorsa utile una volta che avrai lasciato EBACE2023”.

DELTA RICONOSCIUTA PER L’INVESTIMENTO IN DIPENDENTI E CLIENTI – Delta informa: “Dopo aver chiuso il 2022 con un’impressionante serie di riconoscimenti per l’eccezionale servizio clienti, una cultura che mette al primo posto le persone, l’efficienza operativa e i miglioramenti aeroportuali all’avanguardia, Delta riceve un grande riconoscimento sia per il suo investimento nei dipendenti che per il suo impegno nei confronti dei clienti”. “In Delta crediamo che quando investiamo nelle nostre persone e promuoviamo un ottimo posto di lavoro, le nostre persone offriranno le migliori esperienze ai nostri clienti”, ha affermato Joanne Smith, E.V.P and chief people officer at Delta. “Questi premi sono un riflesso di quel circolo virtuoso in azione”. “LinkedIn ha onorato Delta nel suo annuale ‘recognition of top companies for career growth’, evidenziando le aziende che preparano i dipendenti al successo professionale a lungo termine. L’esclusivo approccio di Delta alle assunzioni e alla crescita professionale incentrato sulle competenze aumenta l’accesso alle opportunità, disponibili per tutti i dipendenti. Forbes ha nominato Delta uno dei ‘Best Employers for Diversity’, attuando ricerche approfondite per determinare come le aziende applicano una serie di best practice relative alla diversità. Inoltre Newsweek ha identificato Delta come uno degli ‘America’s Greatest Workplaces for LGBTQ+’. Oltre a concentrarsi su uno sviluppo di carriera equo e arricchente e sulla promozione di un luogo di lavoro inclusivo, quest’anno Delta ha lanciato i suoi più grandi investimenti mai realizzati per il benessere totale dei suoi dipendenti”, prosegue Delta. “WalletHub ha recentemente annunciato che Delta è in cima alle classifiche come ‘Best Airline for 2023’. Il punteggio complessivo della compagnia aerea è stato rafforzato da ottimi risultati di affidabilità, con WalletHub che ha notato che Delta ha il tasso più basso di cancellazioni, bagagli maltrattati e imbarchi negati. Le trasformazioni multimiliardarie dei terminal da costa a costa di Delta continuano a ricevere recensioni positive. La 2023 Hot List di Condé Nast Traveller ha incluso il nuovo Terminal C di Delta a New York-LaGuardia e il Terminal 3 all’avanguardia della compagnia aerea a Los Angeles International nella sua ‘ultimate guide to planning your perfect trip’. Delta continua ad essere orgogliosa della sua distinzione come compagnia aerea più premiata d’America con ulteriori recenti riconoscimenti per la leadership del CEO da parte di Chief Executive Magazine, per l’innovazione aziendale da Fast Company e come posto migliore in cui lavorare da Glassdoor”, conclude Delta.