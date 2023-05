Eve Air Mobility completa gli eVTOL Wind Tunnel Testing

Eve Air Mobility (“Eve”) ha recentemente completato i wind tunnel testing del suo electric vertical takeoff and landing (eVTOL) vehicle. Il test, che è stato condotto in una galleria del vento vicino a Lucerna, Svizzera, ha utilizzato un modello in scala dell’eVTOL di Eve, che dovrebbe entrare in servizio nel 2026.

“I test in galleria del vento sono un importante strumento ingegneristico utilizzato nello sviluppo di un aeromobile. Il test consente agli ingegneri di monitorare il flusso d’aria sopra e intorno al veicolo e ciascuna delle sue singole parti. Viene anche utilizzato per misurare le forze e i momenti aerodinamici che agiscono sul veicolo, consentendo al team di valutare la portanza, l’efficienza, le qualità di volo e le performance.

L’obiettivo principale del test era indagare e convalidare il comportamento in volo di componenti tra cui fuselage, rotors, wing, tail e altre superfici. I wind tunnel testing forniscono una visione unica del comportamento aerodinamico di geometrie complesse e forniscono un livello più elevato di convalida delle caratteristiche di progettazione. I test fanno parte di uno sforzo per acquisire dati sperimentali per convalidare soluzioni di produzione, strumenti di sviluppo e modelli, che include anche altri test articles come fixed and moving rigs, flying vehicles e altri wind tunnel tests”, afferma Eve.

“Il completamento dei wind tunnel testing è un’importante pietra miliare ingegneristica mentre continuiamo lo sviluppo del nostro eVTOL”, ha affermato Luiz Valentini, Chief Technology Officer, Eve Air Mobility. “Le informazioni che abbiamo ottenuto durante questa fase di sviluppo ci hanno aiutato a perfezionare ulteriormente le soluzioni tecniche del nostro eVTOL, prima di impegnarci nella produzione di strumenti e conforming prototypes. Il nostro obiettivo è progettare, produrre e certificare un eVTOL aerodinamico ed efficiente che verrà utilizzato per una varietà di urban air mobility missions”.

“Il team di ingegneri di Eve utilizzerà i dati raccolti attraverso i wind tunnel testing per continuare a sviluppare le eVTOL’s control laws, che porteranno a performance ottimali e comfort per i passeggeri.

L’eVTOL di Eve è 100% electric e ha un’autonomia di 60 miglia (100 chilometri) che gli consente di completare una varietà di urban air mobility missions. Il suo human-centered design garantisce la sicurezza, l’accessibilità e il comfort per i passeggeri, il pilota e la comunità, riducendo al minimo il rumore. Il velivolo presenta una lift + cruise configuration con rotori dedicati per il vertical flight e fixed wings per volare in crociera, senza componenti necessari per cambiare posizione durante il volo. Sarà pilotato al momento del lancio, ma pronto per autonomous operations in futuro”, conclude Eve.

(Ufficio Stampa Eve – Embraer – Photo Credits: Eve – Embraer)