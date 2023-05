IATA: Focus Africa Conference per rafforzare il contributo dell’aviazione allo sviluppo del continente

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la Focus Africa Conference approfondirà sei priorità nell’ambito della IATA’s Focus Africa initiative, per rafforzare il contributo dell’aviazione allo sviluppo economico e sociale del continente e migliorare la connettività, la sicurezza e l’affidabilità per passeggeri e shippers. Focus Africa si svolgerà ad Addis Abeba, Etiopia, dal 20 al 21 giugno 2023, con Ethiopian Airlines come compagnia aerea ospitante.

“Nei prossimi 15 anni, si prevede che il traffico passeggeri in Africa raddoppierà. Il continente si distingue come la regione con il maggior potenziale e opportunità per l’aviazione. Ma questo potenziale è limitato, tra gli altri fattori, da vincoli infrastrutturali, costi elevati, mancanza di connettività, impedimenti normativi, lenta adozione di standard globali e carenza di competenze. La Focus Africa Conference riunirà le principali parti interessate del continente per affrontare queste sfide”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Mesfin Tasew, Group CEO of Ethiopian Airlines, terrà un discorso di apertura: “Siamo lieti di ospitare la Focus Africa Conference della IATA e di dare il benvenuto all’industria aeronautica nella nostra casa, Addis Abeba. Il progresso dell’air transport industry è fondamentale per la crescita economica dell’Africa. La conferenza consentirà ai leader del settore di unire le forze e guidare l’iniziativa Focus Africa”.

Walsh, Tasew e Kamil Alawadhi, IATA’s Regional Vice-President for Africa and Middle East, parleranno all’evento insieme a:

Yvonne Makolo, CEO RwandAir and Chair of the IATA Board of Governors (2023-2024).

Adefunke Adeyemi, Secretary General, African Civil Aviation Commission (AFCAC).

Abdulrahman Berthe, Secretary General, African Airlines Association (AFRAA).

Aaron Munetsi, CEO, Airlines Association of Southern Africa (AASA).

Rodger Foster, CEO Airlink.

Poppy Khoza, Director General Civil Aviation, South African Civil Aviation Authority (SACAA).

Bradley Mims, Deputy Administrator, Federal Aviation Administration (FAA).

Le tracce della sessione riguarderanno: Safety; Aeronautical information management; Intra-African connectivity; Airport infrastructure; Biometrics and security; Modern airline retailing; Sustainability; Skilled workforce.

(Ufficio Stampa IATA)