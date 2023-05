Jérôme Morhet nominato nuovo CFM Executive Vice President

CFM International comunica: “CFM International ha nominato Jérôme Morhet come executive vice president, in sostituzione di Florence Minisclou, che è stata recentemente nominata executive vice president, Commercial Engines Division, Safran Aircraft Engines.

“Come parte del CFM Executive Team, Morhet è responsabile della supervisione dei programmi CFM56 e LEAP, lavorando a stretto contatto con le sue controparti di GE Aerospace, Karl Sheldon per il motore LEAP e Jacey Welsh per la linea di prodotti CFM56, per monitorare ingegneria, sviluppo, produzione e servizi per questi programmi. M. Morhet è anche Vice President of CFM programs for Safran Aircraft Engines.

Morhet porta una forte esperienza internazionale e focalizzata sul cliente, oltre a una visione strategica globale al suo ruolo in CFM“.

“Laureato all’Ecole Polytechnique de Louvain (Belgio), Morhet ha iniziato la sua carriera nel 1997 come design engineer in Safran Aero Boosters, prima di entrare a far parte dell’MRO sales team di Safran Aircraft Engines.

Nel 2002 si è trasferito al Safran Aero Boosters Commercial and Programmes Department e nel 2007 è diventato GE program director. Nel 2011 è diventato COO di Safran Oil Systems in Fort Myers, Florida.

È entrato a far parte di Safran Test Cells nel 2012 come head of sales, quindi head of operations. Nel 2015 è stato nominato CEO della U.S. subsidiary di Safran Test Cells in Minneapolis, Minnesota.

Alla fine del 2017 assume il management degli strategic development projects per Safran Aero Boosters e avvia il “Safran Blades” compressor blade factory project.

Nel 2020 è stato poi nominato senior vice president in charge of the Safran Test Cells business unit, dove gli è stata affidata la responsabilità dello sviluppo delle attività in Europa, Stati Uniti e Cina”, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International)