Aeroitalia torna a operare tre voli giornalieri tra Milano Bergamo e Roma Fiumicino

Da lunedì 15 maggio Aeroitalia ha ripreso a operare tre voli giornalieri di andata e ritorno tra l’aeroporto di Milano Bergamo e Roma Fiumicino. Le frequenze sono state studiate per consentire di volare verso la capitale e rientrare negli orari più richiesti dall’utenza e per garantire connessioni e prosecuzioni in coincidenza attraverso l’aeroporto di Fiumicino, anche con possibilità di andata e ritorno in giornata, in Italia verso gli scali di Olbia, Alghero e Palermo (quest’ultimo dal 1° giugno) e con Bucarest e Bacau in Romania.

I voli sono operati con aeromobili De Havilland Dash DHC-8-Q400 da 78 posti della compagnia aerea partner Skyalps, che garantiscono collegamenti veloci ed un elevato standard di comfort a bordo.

Da lunedì a venerdì, i voli in partenza da Milano Bergamo decollano alle 6:50 – 11:20 e 18:50; da Roma Fiumicino alle 9:05 – 13:35 e 21:05. Nella giornata di domenica il collegamento viene operato solo in orario serale.

Aeroitalia ha implementato contestualmente il programma estivo da Milano Bergamo, introducendo il collegamento con Comiso, disponibile nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

