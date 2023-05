Air Astana celebra il suo 21 anniversario sulla scia del miglior anno di sempre

Air Astana festeggia oggi 21 anni di attività. “Il vettore è cresciuto notevolmente da quando è stato operato il primo servizio tra Almaty e Astana nel 2002 e negli anni si è costruito una reputazione per il pluripremiato servizio clienti, l’efficienza operativa, gli elevati standard di sicurezza e la redditività costante senza il supporto degli azionisti o il finanziamento del governo.

Questo lungo record di successi è culminato nel 2022, l’anno migliore di sempre per la compagnia aerea, con il gruppo che ha registrato un utile al netto delle imposte di 78,4 milioni di dollari, su ricavi per 1,03 miliardi di dollari. Per l’intero anno 2022, Air Astana e il suo LCC hanno trasportato congiuntamente 7,35 milioni di passeggeri. Il gruppo serve attualmente oltre 90 destinazioni in Kazakistan, Asia centrale, Georgia, Azerbaigian, Cina, Germania, Grecia, India, Corea, Montenegro, Paesi Bassi, Tailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito, con una flotta di 43 moderni aerei Airbus, Boeing e Embraer.

L’innovazione è sempre stata al centro della strategia di sviluppo della compagnia aerea, con iniziative di grande successo come l’”Extended Home Market” che, dal 2010 in poi, ha iniziato ad attirare traffico verso Almaty e Astana dai paesi circostanti dell’Asia centrale e della regione del Caucaso, e il lancio a maggio 2019 di FlyArystan, la divisione low cost, che nel 2022 ha trasportato oltre 3,2 milioni di passeggeri verso destinazioni nazionali e internazionali”, afferma Air Astana.

“Altri risultati degni di nota nel corso degli anni hanno incluso il lancio nel 2008 del programma di addestramento dei piloti Ab-initio, che ha consegnato alla compagnia aerea 300 piloti qualificati; l’introduzione nel 2007 del programma frequent flyer Nomad; l’apertura nel 2018 di un centro di ingegneria completamente nuovo ad Astana, con capacità fino a C-check e, più recentemente, lo sviluppo di una rete di destinazioni Lifestyle che ha generato un nuovo business sostanziale per compensare l’impatto della crisi sanitaria globale e le difficoltà in altri mercati.

A partire dal 2010, Air Astana ha ricevuto ripetutamente premi per l’eccellenza del servizio da Skytrax, APEX e Tripadvisor, insieme a un Global Market Leadership Award da Air Transport World nel 2015″, prosegue Air Astana.

“Il 21° anniversario di Air Astana è una vera e propria occasione per festeggiare. Le strategie di successo e le soluzioni innovative del passato ora forniscono una solida base per una nuova entusiasmante era di crescita sostenibile in futuro”, ha affermato Peter Foster, Presidente e CEO di Air Astana. “I miei sinceri ringraziamenti vanno a ognuno dei nostri 6.000 dipendenti e ai milioni di clienti che hanno consentito ad Air Astana di superare ogni sfida negli ultimi anni per raggiungere questo straordinario risultato nel 2023”.

“Air Astana guarda al futuro con piani per un ulteriore significativo sviluppo della flotta. Dall’inizio del 2022, il Gruppo ha ricevuto otto nuovi aeromobili, con altri sette aeromobili in consegna entro la fine del 2023. Sono previsti ulteriori contratti per la consegna di altri 13 aeromobili dal 2024 al 2026. Oltre all’espansione dell’attuale flotta di Airbus A320neo / A321LR, la compagnia aerea prenderà in consegna il primo di tre Boeing 787 a partire dal 2025.

Questi nuovi velivoli widebody consentiranno alla compagnia aerea di lanciare servizi verso una serie di destinazioni a lungo raggio, comprese quelle in Nord America. Più immediatamente, Air Astana lancerà nuovi servizi per Tel Aviv in Israele e Jeddah in Arabia Saudita entro la fine dell’anno e continuerà ad aumentare le frequenze sulle rotte esistenti. In linea con questi piani di sviluppo della flotta e della rete, si prevede che il traffico passeggeri crescerà fino a 8,5 milioni nel 2023″, conclude Air Astana.

(Ufficio Stampa Air Astana – Photo Credits: Air Astana)