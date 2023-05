Delta nominata “Compagnia Aerea dell’Anno per i Viaggiatori d’Affari” agli IMA Awards 2023

Delta Air Lines è stata premiata come “Compagnia Aerea dell’Anno per i Viaggiatori d’Affari” agli IMA, Italian Mission Awards 2023 tenutisi a Villa Necchi Campiglio, Milano, la sera del 15 maggio. Si tratta del settimo riconoscimento ottenuto da Delta da quando il Premio è stato fondato nel 2013. I giudici hanno elogiato Delta per “l’offerta di collegamenti in sei continenti e per la proposta di servizi mirati per i passeggeri business, con un occhio particolarmente attento alla sicurezza”.

“Siamo davvero onorati di ricevere questo nuovo premio IMA, assegnatoci da una giuria di travel manager esperti che lavorano per aziende globali e conoscono benissimo i bisogni e le esigenze dei viaggiatori d’affari”, ha detto Frederic Schenk, Delta Regional Sales Manager per l’Europa del Sud. “In Delta lavoriamo strenuamente per elevare i nostri standard, investendo nella customer experience, in tecnologia e in soluzioni durature per la sostenibilità nell’aviazione, puntando a diventare la compagnia preferita dei nostri passeggeri e il vettore globale leader nel mondo”.

“Il settimo riconoscimento IMA per Delta riconferma la posizione del vettore quale compagnia aerea più premiata d’America grazie alla dedizione, alla passione e alla professionalità dei suoi dipendenti. Delta è stata premiata, fra gli altri, anche da Fortune, dal Wall Street Journal e da Business Travel News.

Quest’estate Delta Air Lines vola da Milano e Venezia per New York JFK e Atlanta, e da Roma per New York JFK, Atlanta, Boston e Detroit, offrendo il più alto numero di collegamenti mai operati dal vettore tra l’Italia e gli Stati Uniti. Una volta giunti negli USA con i voli Delta, operati in cooperazione con i partner di joint venture Air France-KLM, i passeggeri italiani possono decidere di continuare il proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 ulteriori destinazioni negli Stati Uniti, i Caraibi e oltre”, afferma Delta Air Lines.

“Sui suoi collegamenti dall’Italia, Delta offre la gamma completa di quattro esperienze di cabina: Delta One, la nuova Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Tutti i passeggeri Delta a bordo hanno accesso a schermi di intrattenimento personali posti sullo schienale della poltrona con una vasta gamma di contenuti premium su Delta Studio, prese di corrente a poltrona per i propri dispositivi e messaggistica mobile gratuita. Delta sta inoltre implementando il Wi-Fi gratuito sulle rotte nazionali negli Stati Uniti, che sarà installato sui voli verso l’Europa entro il 2024″, conclude Delta Air Lines.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)