IATA: i Booking Data puntano ad una forte stagione estiva

IATA ha riportato alti livelli di fiducia tra i viaggiatori per il picco della Northern summer travel holiday season. “Ciò corrisponde ai dati sulle prenotazioni anticipate del primo trimestre 2023 per maggio-settembre, che si attestano al 35% sopra i livelli del 2022. Il sondaggio che ha coinvolto 4.700 viaggiatori in 11 paesi mostra che:

– Il 79% dei viaggiatori intervistati ha dichiarato di pianificare un viaggio nel periodo giugno-agosto 2023.

– L’85% ha affermato che le peak travel season disruptions non dovrebbero essere una sorpresa, l’80% ha dichiarato di aspettarsi un viaggio regolare con la risoluzione dei problemi post pandemia.

I dati sulle prenotazioni anticipate indicano che la crescita maggiore è prevista per:

Regione Asia Pacifico (134,7%)

Medio Oriente (42,9%)

Europa (39,9%)

Africa (36,4%)

America Latina (21,4%)

Nord America (14,1%)“, afferma IATA.

“Le aspettative sono alte per la Northern summer travel season di quest’anno. Per molti questa sarà la prima esperienza di viaggio post-pandemia. Sebbene si possano prevedere alcune interruzioni, vi è una chiara aspettativa che i problemi di crescita affrontati in alcuni hub aeroportuali chiave nel 2022 saranno risolti. Per soddisfare la forte domanda, le compagnie aeree stanno pianificando orari basati sulla capacità dichiarata da aeroporti, controllo delle frontiere, operatori di terra e fornitori di servizi di navigazione aerea. Nei prossimi mesi, tutti gli attori del settore devono ora fornire risultati”, ha affermato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President for Operations, Safety and Security.

“Collaborazione, personale sufficiente e condivisione accurata delle informazioni sono tutti elementi essenziali per ridurre al minimo le interruzioni operative e il loro impatto sui passeggeri. La chiave è garantire che le capacità che sono state dichiarate e programmate siano disponibili, prosegue IATA.

“È stato fatto molto lavoro per prepararsi al picco della stagione dei viaggi estivi. Il successo si basa sulla prontezza di tutti gli attori della supply chain. Se ogni giocatore mantiene ciò che è stato dichiarato, non dovrebbero esserci requisiti dell’ultimo minuto per ridurre l’entità degli schedule su cui i viaggiatori hanno prenotato”, ha affermato Careen.

“I disordini sindacali, in particolare in Francia, sono motivo di preoccupazione. I dati di Eurocontrol sull’impatto degli scioperi francesi all’inizio di quest’anno mostrano che le cancellazioni possono aumentare di oltre un terzo”, conclude IATA.

“Dobbiamo tenere d’occhio l’Europa, dove le azioni di sciopero hanno causato interruzioni significative all’inizio di quest’anno. I governi dovrebbero disporre di efficaci piani di emergenza in modo che le azioni di coloro che forniscono servizi essenziali come il controllo del traffico aereo mantengano i livelli minimi di servizio e non interrompano le vacanze di coloro che viaggiano o mettano a rischio i mezzi di sussistenza di coloro che operano nel settore dei viaggi e del turismo”, ha concluso Careen.

(Ufficio Stampa IATA)