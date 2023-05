ITA Airways si aggiudica due prestigiosi riconoscimenti agli Italian Mission Awards 2023

ITA Airways si è aggiudicata ieri due prestigiosi riconoscimenti durante la premiazione degli IMA – Italian Mission Awards: “Miglior Compagnia aerea per i Viaggiatori d’Affari – Corto e Medio Raggio” e “Migliori iniziative dell’anno nell’ambito della Sostenibilità e Inclusione”.

“L’evento IMA, arrivato alla sua decima edizione grazie all’organizzazione della casa editrice Newsteca, si è svolto a Villa Necchi Campiglio di Milano e rappresenta un incontro imperdibile per tutti gli attori della filiera del business travel, come testimoniano i numeri raggiunti nel corso delle varie edizioni: oltre 200 premi consegnati e la candidatura di oltre 500 aziende e 2000 partecipanti.

ITA Airways è stata premiata nella categoria Trasporto Aereo con la seguente motivazione:

Miglior Compagnia aerea per i Viaggiatori d’Affari – Corto e Medio Raggio: Per l’elevata qualità dei servizi a bordo e a terra, caratterizzati da uno stile e un comfort di stampo tutto italiano. Per l’ampia gamma di servizi dedicati alla clientela business e la spiccata attenzione alla sostenibilità.

Migliori iniziative dell’anno nell’ambito della Sostenibilità e Inclusione: Per la proposta di un progetto interessante a supporto di una categoria che può vivere con disagio l’esperienza del viaggio in aereo.

Hanno ritirato il premio Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare, e Giovanna Di Vito, Chief CEO Program Office and ESG Officer ITA Airways”, afferma ITA Airways.

“ITA Airways considera il segmento Business Travel strategico e, di conseguenza, la soddisfazione dei propri Partner Corporate e Distributivi di fondamentale importanza. Siamo pertanto orgogliosi di vedere la nostra compagnia area riconosciuta dall’Italian Mission Awards, per il secondo anno di seguito, come miglior vettore per i viaggi d’affari”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO Volare. “Questi riconoscimenti rafforzano la nostra dedizione e il nostro impegno nel continuare a studiare ed offrire servizi e prodotti che possano soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti business e rendere sempre più piacevoli ed efficienti le loro trasferte in giro per il mondo con ITA Airways”.

“Integrare la Sostenibilità nel business di ITA Airways è stato un impegno che ci siamo potuti prendere forti del grande senso di responsabilità e di consapevolezza delle nostre persone, vere protagoniste di questo percorso. ITA Airways è impegnata a favorire l’Accesso Universale al trasporto aereo, con servizi ed iniziative dedicate ai passeggeri con ridotta mobilità. Una Compagnia che agisce in modo responsabile è in grado di creare valore economico e sociale generando benefici nei confronti dell’ambiente naturale e umano”, ha dichiarato Giovanna Di Vito, Responsabile CEO PROGRAM OFFICE & ESG. “In ITA Airways investire nella sostenibilità, vuol dire investire in innovazione ma anche coltivare una cultura inclusiva dove ogni persona è in grado di esprimere al meglio la propria unicità”.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)