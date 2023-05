Air Canada Cargo e Emirates SkyCargo migliorano la loro Cargo Interline Cooperation

Air Canada Cargo ha annunciato che i clienti possono ora facilmente trovare e prenotare interline cargo shipments attraverso i voli Emirates SkyCargo, anche tra le Americhe, il Sud-est asiatico e l’India, attraverso i principali hub europei. I clienti Emirates SkyCargo possono ora facilmente trovare e prenotare interline cargo shipments verso le principali destinazioni canadesi di Toronto, Montreal, Vancouver e Calgary sui voli Air Canada, attraverso i principali gateway europei di Emirates.

Le avanzate funzionalità di prenotazione online ora disponibili consentono ai clienti di Air Canada Cargo di prenotare spedizioni che viaggeranno sui voli Emirates SkyCargo su interline basis attraverso AirCanadaCargo.com, WebCargo, Cargo-One e CargoAI, nonché i direct connect customers. I clienti Emirates SkyCargo potranno prenotare spedizioni che viaggeranno sui voli Air Canada Cargo su base interlinea tramite e-SkyCargo, WebCargo e Cargowise.

“Siamo entusiasti di vedere questi continui miglioramenti per incrementare ulteriormente l’esperienza utente, sia per i clienti Air Canada Cargo che per i clienti Emirates SkyCargo. Questa forte partnership continuerà ad evolversi in modi che apportano un enorme valore alla forwarding community, e questo è un altro grande passo in quella direzione”, ha affermato Matthieu Casey, Managing Director, Commercial, Air Canada Cargo.

Nabil Sultan, Divisional Senior Vice President, Emirates SkyCargo, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Air Canada Cargo per offrire un accesso esteso a più destinazioni in Canada tramite i nostri gateway europei, tutti prenotabili online creando un’esperienza digitale senza soluzione di continuità. Continueremo a lavorare a stretto contatto con Air Canada per garantire trasferimenti e collegamenti fluidi, in modo che il cargo arrivi tempestivamente e in condizioni eccellenti”.

Quest’ultimo sviluppo segue il Memorandum of Understanding (MoU) firmato a febbraio tra le due principali compagnie aeree in materia di interline cooperation e si basa anche sulla più ampia partnership commerciale strategica tra Air Canada ed Emirates, annunciata lo scorso anno.

Air Canada Cargo avrà accesso all’high frequency distribution network di Emirates SkyCargo attraverso il belly-hold di Emirates scheduled passenger flights verso oltre 140 destinazioni globali, nonché la capacità aggiuntiva offerta da 11 Freighter attualmente nella flotta Emirates. In cambio, i clienti che prenotano con SkyCargo avranno accesso a oltre 60 città in Canada e più di 150 città in cinque continenti attraverso Air Canada Cargo grazie a una flotta di Boeing 767 Freighter e alla belly-hold capacity degli Air Canada scheduled passenger flights.

Air Canada ed Emirates hanno annunciato per la prima volta la loro partnership globale nel 2022. Oltre a questo ultimo sviluppo cargo, le compagnie aeree hanno recentemente implementato un passenger codeshare agreement che copre 46 destinazioni in Nord America, Medio Oriente, Asia e Africa. Air Canada ed Emirates hanno anche lanciato joint loyalty program benefits per i membri di Aeroplan e Skywards, per guadagnare e riscattare miglia e punti sui voli operati rispettivamente da Emirates e Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada – Emirates SkyCargo – Photo Credits: Emirates SkyCargo)