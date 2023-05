L’Embraer E190-E2 mostra le sue short runway performance in South Korea

L’Embraer E190-E2 ha condotto un demonstration flight in Corea del Sud volando da Gimpo Airport in Seoul a Pohang, sopra Ulleungdo Island e ritorno. “Con oltre 80 ospiti a bordo, incluso fuel sufficiente per il successivo volo verso Seul, l’E190-E2 ha effettuato un simulated short runway landing a Pohang Airport su una distanza di 1.066 metri. Questa eccezionale short runway performance capability posiziona in modo univoco l’E190-E2 come l’unico narrowbody aircraft in grado di accedere a una pista di 1.200 metri, con pioggia o sole, come il nuovo Ulleungdo Island Airport, il cui completamento è previsto per il 2025.

In concomitanza con il volo dimostrativo, Embraer, rappresentata da Martyn Holmes, Chief Commercial Officer of Embraer Commercial Aviation, ha firmato un protocollo d’intesa con il Governor of Gyeongsangbuk-do Province Mr Lee Cheol Woo, che promuoverà la collaborazione su questioni chiave relative all’aviazione nella provincia più grande in South Korea”, afferma Embraer.

“Il governo coreano e il Ministry of Land, Infrastructure and Transportation (MOLIT) del paese condividono una visione per rafforzare la connettività provinciale e il jet commerciale Embraer E190-E2 ha le capacità tecniche per supportare questo intra-country connectivity objective: il range per servire rotte fino a sette ore, insieme alle comprovate short runway performance, consentendo l’accesso di jet aircraft ad aeroporti come Ulleungdo Island“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Sergio Fujiki – Embraer)