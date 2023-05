Etihad Airways annuncia una nuova rotta per il Giappone

Etihad Airways volerà a Osaka cinque volte a settimana a partire dal 1° ottobre 2023, collegando una delle città culturalmente più animate del mondo al già vasto network di Etihad Airways.

“Siamo lieti di introdurre i voli per Osaka per la prima volta”, ha dichiarato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways. “Essendo una delle città più cosmopolite del mondo, so che i visitatori si divertiranno ad esplorare il suo patrimonio e a prendere parte alla rinomata ospitalità di Osaka. Allo stesso modo, la nuova rotta apre Abu Dhabi ai visitatori di Osaka e non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti nella nostra vibrante casa e di dare loro accesso alla nostra rete globale in crescita”.

“L’introduzione di questa rotta sosterrà i crescenti legami commerciali e turistici tra i paesi e si aggiungerà al servizio esistente verso Tokyo di Etihad Airways, fornendo un’altra porta d’accesso alla Terra del Sol Levante.

Etihad Airways volerà con un Boeing 787-9 Dreamliner all’avanguardia sulla nuova rotta, offrendo agli ospiti un assaggio del celebre servizio, del catering e dell’intrattenimento a bordo della compagnia aerea”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)