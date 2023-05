Ryanair dona €100.000 a Make A Wish Italy

Ryanair ha donato in data 27 aprile €100.000 al suo partner di beneficenza, Make A Wish Italy, a sostegno del lavoro dell’organizzazione, che si prende cura dei bambini. “Ryanair è lieta di collaborare con Make A Wish Italy dal 2019 attraverso il programma scratchcard e con il supporto dei suoi generosi clienti ha finora raccolto €170.000 per la fondazione.

Il programma scratchcard di Ryanair si è rivelato molto popolare tra i clienti italiani: i passeggeri hanno la possibilità di vincere fantastici premi tra cui auto di lusso e somme in denaro, nonché la chance di vincere 1 milione di euro nel corso dell’evento annuale “Win a Mill” di Ryanair, che si svolge presso la sede della compagnia aerea a Dublino, in Irlanda.

Grazie al programma scratchcard di beneficenza introdotto nel 2009, Ryanair ha raccolto fino ad oggi un totale di 1,6 milioni di euro per enti di beneficenza in tutta Europa”, afferma Ryanair.

Parlando del supporto di Ryanair a Make a Wish Italy, il direttore marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “È un grande onore poter offrire alla fondazione Make A Wish Italy questa donazione di €100.000, che rappresenta il contributo dei nostri generosi clienti sia qui in Italia che in tutta Europa lo scorso anno. Come partner di Make A Wish Italy dal 2019 abbiamo raccolto €170.000 finora: abbiamo un forte legame con questa organizzazione benefica e il nostro staff è estremamente appassionato nel supportare l’incredibile lavoro che svolgono in Italia.

Attraverso il programma scratchcard, Ryanair ha donato oltre 1,6 milioni di euro a enti di beneficenza in tutta Europa e vogliamo ringraziare in modo speciale tutti i nostri clienti che hanno acquistato una scratchcard di beneficenza a bordo di un volo Ryanair, aiutando sia Make A Wish Italy che una gamma di altri meritevoli enti di beneficenza in tutta Europa. Siamo lieti di portare avanti il programma scratchcard e di supportare ancora più enti di beneficenza per tutto il 2023 e oltre”.

Commentando la donazione e ciò che questa significa per l’organizzazione benefica Make-A-Wish Italy: “Siamo immensamente grati per questa importante donazione e desideriamo ringraziare Ryanair a nome del nostro Consiglio, del nostro staff e dei nostri volontari. Il vostro generoso sostegno ci aiuterà ad avere un impatto trasformativo, realizzando i desideri di così tanti bambini insieme alle loro famiglie qui in Italia, ma anche su ogni singola persona che ne fa parte. Un bambino esprime un desiderio, tu ci aiuti a fare la differenza. Grazie”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)