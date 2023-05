I colori e i sapori del Piemonte turistico per la nuova Piemonte Lounge di Torino Airport

Torino Airport informa: “L’arte, l’outdoor, le colline e le montagne, gli scorci architettonici cittadini, i prodotti enogastronomici, i laghi, le risaie: “The place to experience”. I colori, i sapori e lo slogan del turismo regionale personalizzano le eleganti aree della nuova Piemonte Lounge dell’Aeroporto di Torino, lo spazio di attesa riservato ai passeggeri che desiderano riservatezza e tranquillità ubicato al livello superiore del salone partenze, dopo i controlli di sicurezza.

La realizzazione, promossa dalla Regione Piemonte in collaborazione con Torino Airport e realizzata da Visit Piemonte – Regional Marketing and Promotion nell’ambito delle iniziative di comunicazione e promozione turistica, comprende un totem con indicazione direzionale, l’arredo dell’interno della sala dove i passeggeri in attesa possono fruire di vari servizi riservati e la vestizione di quelle esterne della hall imbarchi.

L’aeroporto è un biglietto di visita importante per una destinazione e questo allestimento di immagine dedicato al nostro territorio nella ‘vip lounge’ non è solo un racconto di noi ma anche un invito a tornare per scoprire nuove esperienze e paesaggi ha sottolineato l’Assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio che ha ringraziato la società Sagat per la costruttiva collaborazione realizzata in questi anni, che ci ha consentito di lavorare su una sensibilità condivisa”.

“Siamo orgogliosi che la nostra Piemonte Lounge accolga i viaggiatori con questo nuovo allestimento dedicato alla varietà dell’offerta turistica piemontese, grazie all’impegno della Regione Piemonte e di Visit Piemonte DMO”, commenta Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport. “Il ruolo di un aeroporto è anche quello di promuovere il proprio territorio di riferimento e, mentre un passeggero si rilassa prima dell’imbarco del volo, trasmettere lo spirito dei nostri luoghi. La rinnovata Lounge lascerà sicuramente un ricordo del Piemonte a tutti i passeggeri che vi entreranno, non solo per le suggestive immagini presenti, ma anche grazie alle degustazioni di vini e prodotti tipici che renderanno unica l’esperienza”.

“Dalla montagna alla pianura, fino ai laghi; dalle colline e alle città d’arte e ai prodotti del territorio: tutti gli aspetti turistici della nostra regione sono rappresentati da questo allestimento dedicato alla grande varietà dell’offerta turistica piemontese e alla possibilità di fruirne in tutte le stagioni dell’anno”, rimarca Beppe Carlevaris, presidente del Cda di Visit Piemonte. “Un patrimonio valorizzato dal lavoro e dalla professionalità del mondo degli operatori, dei consorzi e delle ATL”.

(Ufficio Stampa Torino Airport)