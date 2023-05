Air France è partner ufficiale del festival di Cannes

Air France informa: “Per il 43° anno consecutivo, Air France è partner e vettore ufficiale del Festival di Cannes, la cui 76° edizione si svolgerà dal 16 al 27 maggio 2023. Quest’anno, la compagnia presenta la sua migliore offerta di prodotti al pubblico del Festival di Cannes, offrendo ai frequentatori del festival la possibilità di vincere biglietti aerei.

Per tutta la durata del festival, all’interno dell’Hôtel Martinez di Cannes, Air France occuperà due suite dove punterà i riflettori sulla “designer” travel experience che Air France offre ai suoi ospiti La Première. In omaggio alle suite La Première disponibili a bordo di una selezione di Boeing 777-300, questi spazi appositamente progettati a Cannes reinterpretano le molteplici qualità dell’eccezionale offerta della compagnia.

Una prima suite sottolinea il comfort e il piacere, con eventi di degustazione appositamente creati attorno all’arte della mixology e della gastronomia, richiamando alla mente la raffinatezza dei menu stellati Michelin e la carta dei vini e degli champagne disponibili durante il viaggio. Una seconda suite adiacente è dedicata alla bellezza, componente essenziale dell’esperienza di viaggio Air France. In collaborazione con l’istituto di bellezza Sisley, Air France offre un momento di benessere e relax agli ospiti. Gli ospiti ricevono attenzioni speciali dagli esperti di bellezza Sisley che sono a disposizione per offrire trattamenti di bellezza e consigli personalizzati, come fanno presso l’istituto di bellezza Sisley disponibile all’interno della lounge La Première a Paris-Charles de Gaulle“.

“Quest’anno, inoltre, tutti i partecipanti al festival sono invitati a partecipare a un concorso Air France per provare a vincere due biglietti aerei in cabina Business per volare a Los Angeles. Nel cuore della Croisette, la compagnia ha installato una gigantesca bolla immersiva con tutti gli attributi della sua cabina Business a lungo raggio. Tutti sono invitati a scattare selfie all’interno di questo spazio divertente e rispondere ad alcune domande per avere la possibilità di volare a Hollywood”, prosegue Air France.

“Air France coltiva da sempre un forte legame con il cinema. Nel corso della sua storia, Air France ha trasportato troupe cinematografiche, assistito alle produzioni e, naturalmente, proiettato film durante il volo. Sin dal suo primo film proiettato – Un americano a Parigi – a bordo di un Constellation in volo da New York a Parigi nel 1951, il cinema è stato parte del DNA di Air France ed è ora una parte fondamentale dell’esperienza di viaggio. In tutte le sue cabine a lungo raggio, Air France promuove il cinema tutto l’anno sui suoi schermi individuali HD di ultima generazione.

La compagnia offre 1.500 ore di intrattenimento a bordo, tra cui un’ampia selezione di film francesi e film premiati nelle precedenti edizioni del Festival di Cannes. La sua offerta accuratamente selezionata è adattata ai gusti e alle culture di tutti i suoi clienti e questa vasta selezione di film è arricchita da lungometraggi trasmessi nella loro versione originale. Air France continua inoltre a mettere a disposizione del mondo del cinema, della moda e dei media il suo ambiente unico”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)