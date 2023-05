News Brevi – 17.05.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO DA CAGLIARI A MILANO – E’ atterrato intorno alle ore 16:00, all’aeroporto di Linate, il velivolo Falcon 900 dell’Aeronautica Militare che ha effettuato il trasporto sanitario d’urgenza di una donna di 69 anni che necessitava di cure salva-vita. La missione è stata effettuata da un equipaggio dell’Aeronautica Militare che nel primo pomeriggio era decollato dall’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31° Stormo, alla volta di Elmas (Ca) per imbarcare la paziente e l’equipe medica. Il trasporto d’urgenza, è stato richiesto dalla Prefettura di Cagliari ed è decollato su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire questo tipo di emergenze. Dopo che il Falcon 900 del 31° Stormo è atterrato all’aeroporto di Linate, la donna in imminente pericolo di vita è stata immediatamente imbarcata su un’ambulanza che ha completato il trasporto d’urgenza fino all’Ospedale Niguarda di Milano per consentirle di ricevere le terapie necessarie. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto in questo caso, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA E FLYDUBAI ANNUNICANO UNA NUOVA PARTNERSHIP – Air Canada e flydubai hanno annunciato una nuova partnership per offrire ai clienti che volano tra Canada, Medio Oriente, Africa orientale, subcontinente indiano e Asia meridionale opzioni di viaggio più convenienti. In attesa dell’approvazione regolamentare finale, il marketing code di Air Canada sarà inserito su nove rotte operate da Dubai da flydubai, dando ai clienti la possibilità di viaggiare verso questi mercati con l’emissione di un unico biglietto. Le rotte includono le città mediorientali di Medina, Dammam, Bahrain, Jeddah e Muscat, nonché voli per Colombo e Karachi nel subcontinente indiano. Inoltre, attraverso un interline arrangement, i clienti saranno in grado di connettersi senza problemi a Dubai verso più di 60 destinazioni verso cui vola flydubai in Medio Oriente, Africa orientale e Asia meridionale, tra cui Kathmandu, Gibuti e Maldive. Di queste destinazioni, più di 30 sono esclusive di flydubai e non sono volate da altri partner di Air Canada. “Air Canada è molto lieta di collaborare con flydubai, espandendo ulteriormente la nostra connettività con il Medio Oriente e il subcontinente indiano, una fonte crescente di immigrazione e viaggi in Canada. Questa nuova partnership è un complemento perfetto al servizio non-stop di Air Canada per Dubai da Toronto e Vancouver, ampliando il nostro rapporto con Emirates, codeshare partner di flydubai. Insieme non vediamo l’ora di riunire le nostre reti e costruire un’esperienza migliore per i nostri clienti”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning, Air Canada. Commentando l’annuncio del codeshare, Hamad Obaidalla, Chief Commercial Officer di flydubai, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di aggiungere Air Canada alla nostra lista di partner e di offrire ai loro passeggeri un’esperienza di viaggio senza interruzioni sulla rete flydubai. Non vediamo l’ora di far crescere questa partnership, che offre ai passeggeri i vantaggi e la comodità di collegarsi tramite il Dubai aviation hub e non vediamo l’ora di accoglierli presto a bordo”. Le compagnie aeree prevedono inoltre di migliorare ulteriormente il processo di connessione a Dubai e stanno lavorando per introdurre funzionalità e vantaggi ampliati per i membri dei reviproci programmi fedeltà, che saranno annunciati entro la fine dell’anno. I posti sono ora disponibili per la vendita su aircanada.com, tramite i centri di contatto di Air Canada e tramite le agenzie di viaggio.

KLM INTRODUCE FORME NEUTRE PER LE PRENOTAZIONI IN PAESI SPECIFICI – KLM informa: “I clienti KLM che preferiscono una forma più neutra quando effettuano una prenotazione possono ora scegliere un’alternativa neutra dal punto di vista del genere ai consueti titoli maschili o femminili. KLM ha riconosciuto una crescente domanda di questa opzione tra alcuni clienti e ritiene che la sua introduzione sia in linea con gli sforzi per diventare più inclusiva e offrire un’esperienza cliente più personalizzata. KLM ha inizialmente introdotto questa nuova funzionalità per i clienti nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Germania e negli Stati Uniti. I clienti che prenotano i loro biglietti in questi paesi possono ora specificare che si identificano come non binari. I clienti possono anche chiedere di rinunciare del tutto al titolo e di essere contattati solo per nome. Se un titolo di cortesia non può essere omesso del tutto, la lettera “X” verrà utilizzata nel saluto per questi clienti. Solo gli adulti avranno la possibilità di scegliere la forma di indirizzo neutrale rispetto al genere. Questo è solo uno dei numerosi passi che KLM sta intraprendendo per passare a un approccio più personalizzato e neutrale rispetto al genere nei confronti dei clienti. Qualche tempo fa, KLM ha iniziato a utilizzare “passeggeri” invece di “signore e signori” nei suoi annunci a bordo, ad esempio. Altri processi, incluso il check-in, saranno adattati entro la fine dell’anno. Apportando queste modifiche, KLM si allinea all’esperienza dei passeggeri che prenotano tramite compagnie aeree partner, come Delta Air Lines e Virgin Atlantic, che lo scorso anno hanno introdotto forme di indirizzo alternative nelle loro procedure di prenotazione. Tali cambiamenti sono anche coerenti con le politiche IATA”. “KLM riconosce che la società, e quindi le esigenze dei clienti, stanno cambiando. Allo stesso tempo, riteniamo molto importante che i clienti continuino a sentirsi a casa in KLM. Ecco perché sono orgoglioso che ora stiamo offrendo ai clienti una scelta più ampia su come vorrebbero essere indirizzati. Il fatto che abbiamo avuto immediatamente centinaia di clienti che hanno optato per questa nuova funzionalità, dimostra che li abbiamo effettivamente riconosciuti e apprezzati”, afferma Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience KLM.

BOEING ESPANDE GLI EDUCATION BENEFITS PER I DIPENDENTI – Boeing sta espandendo il suo Learning Together Program (LTP), il company education benefits program offerto ai dipendenti di tutto il mondo. L’espansione fa parte dell’impegno dell’azienda per guidare l’innovazione e attrarre e trattenere i migliori talenti. LTP festeggia il suo 25° anno e si avvicina a $2 miliardi di investimenti nei dipendenti. “Il nostro Learning Together Program ci consente di attrarre e trattenere una forza lavoro di talento che sviluppa tecnologie all’avanguardia, prodotti e servizi all’avanguardia e processi aziendali avanzati”, ha dichiarato Mike D’Ambrose, Boeing chief Human Resources officer and executive vice president, Human Resources. “La particolarità di Boeing è che paghiamo fino a $25.000 all’anno, e anche di più per programmi STEM selezionati, direttamente alla employee’s school, in anticipo. Con questo forte supporto, consentiamo ai dipendenti di iniziare gli studi senza barriere finanziarie, sicuri che li completeranno. Inoltre, il nostro programma è globale e ci consente di sostenere la crescita dei dipendenti in tutto il mondo”. I dipendenti possono ora partecipare all’LTP di Boeing immediatamente dopo l’assunzione. Oltre a più di 300 scuole partner di Boeing, i dipendenti hanno accesso a centinaia di scuole che offrono sconti e esenzioni dalle tasse.

AMERICAN SI PREPARA ALLA STAGIONE SUMMER 2023 – American Airlines informa: “L’estate è dietro l’angolo, American e i suoi oltre 130.000 membri del team sono pronti a prendersi cura dei clienti durante l’intensa stagione dei viaggi. Dopo l’affidabilità leader del settore durante le vacanze invernali, American ha portato questo slancio operativo nel 2023, essendo attualmente leader del settore nelle partenze puntuali. La compagnia aerea sta raddoppiando l’affidabilità operativa e ha investito in nuove tecnologie per far viaggiare i clienti più velocemente. Tra il 25 maggio e il 14 agosto, American prevede più di 52 milioni di clienti”.

BRITISH AIRWAYS IN PARTNERSHIP CON AMERICAN EXPRESS PRESENTA IL BST FESTIVAL – British Airways ha annunciato una partnership con American Express per presentare il BST Festival, il principale festival di AEG Europe che ogni estate porta a Londra il meglio della musica dal vivo. La sponsorizzazione di British Airways vedrà la compagnia aerea assumere la brand ownership di The Rainbow Stage al festival. La partnership vedrà anche la creazione di un bar con un’area premium, completa di un’opportunità fotografica a 360° che trasporterà i fan in una destinazione di viaggio a loro scelta. Hamish McVey, British Airways’ Director of Marketing, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con American Express e presentare BST, che è proprio alle nostre porte a Londra. È fantastico far parte di un evento così importante nella capitale e non vediamo l’ora di offrire un assaggio della nostra esperienza ai clienti quest’estate”. Il festival di quest’anno, che si svolgerà da venerdì 23 giugno a domenica 9 luglio, vedrà una serie di leggendari headliner salire sul palco per tre fine settimana: Guns N’ Roses, BLACKPINK, P!nk, Lana Del Rey, Billy Joel, Bruce Springsteen and the E Street Band, Take That.

LE FUNZIONI DEL SERVIZIO METEOROLOGICO DELL’AERONAUTICA MILITARE ILLUSTRATE AL PALAZZO DELLE NAZIONI UNITE – Lo scorso 9 maggio, presso il Palazzo delle Nazioni Unite a New York, nell’ambito della mostra “Carabinieri: Italian Biodiversity keepers”, il Capo Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia dello Stato Maggiore Aeronautica, Gen.B. Luca Baione ha illustrato i compiti e le attività del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare in ambito nazionale e internazionale. Nel contesto della collaborazione già in essere da anni con i Carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari – CUFAA, all’interno della mostra che descrive l’impegno dei Carabinieri nelle attività di tutela del patrimonio floro-faunistico italiano, è stata dedicata un’ampia area espositiva al Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, con materiale multimediale, un’area navigabile del nuovo sito web meteo (www.meteoam.it) e pannelli grafici che descrivono le peculiarità della rete osservativa della Forza Armata. “Le molteplici e complesse attività svolte dal Servizio Meteorologico rendono l’Aeronautica Militare il punto di riferimento nazionale e internazionale per la meteorologia e la climatologia in Italia”, queste le parole del Gen. Baione a conclusione del suo intervento. Da sempre l’Aeronautica Militare svolge le funzioni di servizio meteorologico nazionale, assicurando alla collettività, 24 ore su 24 e ogni giorno dell’anno, una informazione essenziale. In ambito Difesa il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare partecipa ai consessi europei e NATO su clima e meteorologia; fornisce esperti di meteorologia e climatologia nelle attività operative NATO/UE e per le missioni fuori area (Medio Oriente e regioni del Nord Africa); esegue il monitoraggio dell’attività vulcanica dell’Etna ed effettua previsioni dello spostamento delle ceneri vulcaniche a beneficio dell’aviazione civile e militare nazionale e di interesse NATO nella base aerea di Sigonella (Sicilia). L’interesse della Forza Armata è rivolto anche agli ambiti della ricerca e della formazione scientifica, cercando di divulgare e sensibilizzare i giovani sui temi inerenti il cambiamento climatico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SITA: IN UN ANNO +75% BAGAGLI DISGUIDATI, FONDAMENTALE DIGITALIZZARE I PASSAGGI CRITICI – Con l’aumento dei passeggeri, la ripresa dei viaggi internazionali, la carenza di personale qualificato e la congestione negli scali, gli aeroporti e le compagnie aeree hanno dovuto affrontare una crescita esponenziale di irregolarità nella gestione dei bagagli, tanto che il numero dei disguidi è quasi raddoppiato dal 2021 al 2022, passando a 7,6 borse e valige perse, danneggiate o consegnate in ritardo ogni mille. Questa è la fotografia scattata dal rapporto Baggage IT Insights 2023 di SITA, il fornitore di tecnologia per il trasporto aereo, che ha messo in luce la necessità di digitalizzare ulteriormente la gestione dei bagagli per ridurre le irregolarità. L’aumento delle irregolarità arriva dopo oltre un decennio di riduzione dei disguidi, poiché, grazie a significativi miglioramenti dei processi, il tasso dei disguidi ogni mille passeggeri è diminuito del 59,7% tra il 2007 e il 2021. Tuttavia, data la pressione esercitata dalla carenza di personale e dalle operazioni post-pandemia, il tasso di irregolarità nel 2022 è aumentato del 75% rispetto al 2021. Per questo motivo, l’industria si sta concentrando sulla digitalizzazione e sull’automazione, con priorità assoluta per investimenti tecnologici che garantiscono una maggiore automazione e il self-service. David Lavorel, CEO di SITA, ha dichiarato: “Dopo un decennio in cui il tasso di disguidi si è più che dimezzato tra il 2007 e il 2021, è scoraggiante vederlo aumentare di nuovo. Come industria, dobbiamo lavorare sodo per garantire che i passeggeri tornino ad avere fiducia nel check-in dei loro bagagli. Noi di SITA stiamo lavorando direttamente con le compagnie aeree e gli aeroporti per aiutare a risolvere le principali criticità del viaggio dei bagagli attraverso l’automazione, la tracciabilità e le piattaforme digitali”. Investire nelle informazioni sullo stato dei bagagli in tempo reale è diventata una priorità per le compagnie aeree, con il 57% di esse che fornisce al proprio personale l’accesso mobile a tali soluzioni. Si prevede che questa cifra aumenterà in modo significativo fino all’84% entro il 2025, e il 67% delle compagnie aeree prevede di offrire informazioni sullo stato dei bagagli in tempo reale direttamente ai passeggeri, con un miglioramento sostanziale rispetto all’attuale 25%. SITA ha sviluppato il sistema WorldTracer Auto Reflight come risposta diretta agli alti tassi di irregolarità osservati al momento del trasferimento. Questa soluzione identifica automaticamente i bagagli che probabilmente non riusciranno a prendere la coincidenza prevista e li ricolloca sul primo volo possibile successivo utilizzando l’etichetta del bagaglio esistente, il tutto tenendo informato il passeggero.

DELTA ESPANDE LA SUA PRESENZA NELL’HUB DI SALT LAKE CITY – La crescita di Delta continua all’aeroporto internazionale di Salt Lake City con l’apertura di cinque gate aggiuntivi questa settimana, dopo il lancio iniziale di un nuovo Concourse A di 900.000 piedi quadrati nel settembre 2020. “Delta opera più voli da SLC rispetto a tutti gli altri vettori messi insieme”, ha affermato Adam Ryan, Managing Director of Delta’s SLC Operations. “L’ultima fase di questo progetto aeroportuale è stata completata in tempo per supportare una delle nostre stagioni estive più trafficate di sempre. Il team Delta di Salt Lake City, composto da oltre 5.000 persone, è pronto a portare i nostri clienti dove vogliono e sono grato al Department of Airports per la loro collaborazione nell’aiutarci a farlo in modo ancora più efficiente”. Quest’estate Delta opererà più di 230 voli nei giorni di punta da Salt Lake City, verso quasi 90 destinazioni in tutto il mondo, con frequenze aggiuntive per Austin, Charlotte, Nashville, Philadelphia e altre ancora. La nuova porzione orientale del Concourse A sarà infine caratterizzata da 22 gate e 19 ristoranti e negozi. Altri gate apriranno entro la fine dell’estate e l’intera porzione sarà operativa entro il 31 ottobre 2023. Tutti i gate del Concourse A sono operati da Delta. All’inizio di quest’anno Delta ha ulteriormente consolidato la sua posizione di principale vettore globale a SLC, finalizzando un nuovo contratto di locazione con Salt Lake City che estende l’attuale contratto della compagnia aerea fino al 2044 e aumenta il numero di gate di Delta da 55 a 66, con completamento previsto nel 2027.

DELTA: APP FLY DELTA PER UNA FACILE GESTIONE DEL VIAGGIO – Delta informa: “Dalla prenotazione di un volo alla navigazione della giornata di viaggio, la app Fly Delta di Delta è la compagna di viaggio quotidiana dei nostri clienti. quest’estate, Fly Delta semplificherà ulteriormente il viaggio e darà la flessibilità di gestire i piani di viaggio con facilità, con una SkyMiles account page riprogettata, fino monitoraggio in tempo reale dell’occupazione del Delta Sky Club e altro ancora”. “L’app Fly Delta sta creando connessioni più profonde con i nostri clienti, rendendo i viaggi più fluidi, personalizzati e flessibili”, ha affermato Eric Phillips – S.V.P. and Chief Digital Officer. “Con le notifiche per il check-in e l’imbarco, e la ricerca di informazioni sui gate di collegamento tramite mappe, i clienti sono in grado di gestire i propri viaggi con sicurezza, garantendo che ogni cliente si senta in controllo del proprio viaggio”.

QATAR AIRWAYS E PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB IN PARTNERSHIP PER SOSTENERE EAA FOUNDATION – Qatar Airways ha stretto una partnership con il Paris Saint-Germain football club per consentire ai bambini della Education Above All (EAA) Foundation di partecipare a un viaggio di istruzione e sport. La pluripremiata compagnia aerea, insieme ai suoi partner, ha riunito bambini di diversa estrazione, per un’esperienza irripetibile con i calciatori del Paris Saint-Germain allo stadio Parc des Princes. La compagnia aerea è una sostenitrice di lunga data della EAA Foundation come risorsa partner della fondazione, e quest’ultima iniziativa ha visto la collaborazione con le scuole dell’EAA, che elevano i bambini che incontrano ostacoli all’istruzione. I bambini della EAA Foundation hanno intrapreso un viaggio a Parigi, dove hanno avuto l’opportunità di accompagnare le stelle del Paris Saint-Germain in campo prima della loro entusiasmante partita di “Ligue 1”. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In Qatar Airways vediamo il valore nel supportare e ispirare i giovani che affrontano ostacoli all’istruzione, motivo per cui abbiamo sostenuto il programma Educate A Child di EAA sin da 2014. Dopo aver ospitato il più grande evento sportivo che il Medio Oriente abbia mai visto, la FIFA World Cup Qatar 2022TM, siamo arrivati a vedere il ruolo del calcio nell’istruzione e il suo contributo allo sviluppo generale dei giovani. Crediamo che questa collaborazione con Paris Saint-Germain football club e EAA Foundation unisca istruzione e sport per nutrire le giovani menti e ispirare più bambini a partecipare allo sport, il che a sua volta li dota di preziose capacità di vita”.

PRATT & WHITNEY CANADA ANNUNCIA CAMBIAMENTI MRO IN EUROPA – Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, e Pratt & Whitney Canada Customer Service Center Europe GmbH, una joint venture con MTU Maintenance Berlin-Brandenburg, hanno annunciato miglioramenti al loro customer service support network, al servizio delle Europe, Middle East and Africa (EMEA) regions. Per supportare la capacità MRO dei clienti P&WC per i PW500 turbofan engines, MTU amplierà la propria capacità per includere i modelli di motore PW545C (Cessna Citation XLS+) e PW535E/E1 (Embraer Phenom 300/300E) presso la struttura di manutenzione MTU a Ludwigsfelde, Germania. Inoltre, la Pratt & Whitney Canada facility in Rzeszow, Poland, creerà una nuova linea MRO per il motore PT6A, rendendo questo MRO service centre il PT6A MRO Centre of Excellence for EMEA customers. La Pratt & Whitney Canada Rzeszow operation è un elemento chiave del Global Service Network dell’azienda, che fornisce MRO support per auxiliary power units (APUs) e conduce component repairs. Questi cambiamenti sono in linea con le flotte in crescita di P&WC e il feedback dei clienti. Miglioreranno ulteriormente la portata dell’azienda verso i clienti, creeranno sinergie sfruttando le capacità e le competenze nella regione e miglioreranno l’esperienza complessiva del cliente.

IATA: ISAGO PROUOVE LA SICUREZZA DA 15 ANNI – Lo IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) ha promosso la sicurezza aerea negli ultimi 15 anni. ISAGO è un programma industriale per la supervisione globale dei ground handling service providers (GHSPs). Si basa sugli IATA’s Ground Operations Manual (IGOM) standards. Dal suo lancio nel maggio 2008, sono stati condotti oltre 3.000 audit in tutto il mondo, rendendolo lo standard globale del settore per ground handling service providers (GHSPs). “Negli ultimi 15 anni ISAGO è maturato e si è evoluto fino a diventare un’eccellenza per safety auditing in ground handling. Con 195 organizzazioni, è ora la forza trainante per migliorare la ramp safety, ridurre i ground damage e consentire operazioni standardizzate e sostenibili. Svolge anche un ruolo nel mitigare i miliardi di dollari di danni agli aeromobili e alle apparecchiature che si verificano ogni anno e aiuta le compagnie aeree ad allocare le risorse in modo efficiente. Sempre più governi e aeroporti ora riconoscono ISAGO come parte dei loro programmi di supervisione della sicurezza”, ha affermato Monika Mejstrikova, IATA’s Director of Ground Operations. Il Registro ISAGO include ora 195 GHSP che forniscono servizi presso 324 stazioni accreditate in 206 aeroporti in tutto il mondo. ISAGO è in continua evoluzione per ridurre gli audit duplicati e promuovere una maggiore standardizzazione dei processi di assistenza a terra in tutto il mondo. Per promuovere un’ulteriore semplificazione dei processi di audit e garantire la preparazione dei GHSP per l’audit ISAGO, IATA ha lanciato il free Operational Portal per aiutare i GHSP e le compagnie aeree a eseguire un’analisi del divario tra le loro procedure operative a terra e l’IGOM. “Rimaniamo impegnati nell’evoluzione di ISAGO”, ha concluso Mejstrikova.