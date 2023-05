SIA Group raggiunge il net profit più alto dei suoi 76 anni di storia

Singapore Airlines (SIA) Group ha raggiunto l’utile netto più alto dei suoi 76 anni di storia. “All’inizio della pandemia Covid-19 nel 2020, il Gruppo ha agito in modo rapido e deciso per sostenere la liquidità e costruire la propria resilienza finanziaria. Questa forte posizione di liquidità e la fiducia che ha generato hanno consentito al Gruppo di adottare una visione a lungo termine e di prendere diverse decisioni strategiche in vista della ripresa del trasporto aereo globale.

SIA e Scoot hanno mantenuto la maggior parte del loro personale, gran parte della flotta di aeromobili del Gruppo è stata mantenuta operativa, anche se a bassi livelli di utilizzo nella prima fase della ripresa. Il Gruppo ha costruito una solida rete di base in modo calibrato, assicurando che SIA e Scoot fossero in grado di crescere. Di conseguenza, quando la domanda di viaggi aerei è aumentata nel FY2022/23 dopo che Singapore ha riaperto completamente i suoi confini nell’aprile 2022 e con l’allentamento delle restrizioni sui viaggi aerei internazionali a livello globale, SIA e Scoot hanno potuto intensificare le operazioni con breve preavviso.

Lavorando in collaborazione con membri chiave dell’ecosistema dell’aviazione di Singapore, entrambi i vettori sono stati tra i primi a lanciare voli con la riapertura dei confini e hanno catturato la domanda repressa con il ritorno dei viaggi aerei.

La capacità passeggeri del gruppo ha raggiunto il 79% dei livelli pre-Covid nel marzo 2023. SIA e Scoot hanno trasportato collettivamente 26,5 milioni di passeggeri, sei volte in più rispetto all’anno precedente. Il load factor è balzato di 55,3 punti percentuali, all’85,4%, il più alto nella storia del Gruppo. SIA ha raggiunto un load factor record dell’85,8%, mentre Scoot ha ottenuto un load factor dell’83,9%”, afferma SIA Group.

“I ricavi del gruppo sono aumentati di 10,160 miliardi di dollari (+133,4%) su base annua fino a un record di 17,775 miliardi di dollari. La spesa è cresciuta di 6,858 miliardi di dollari (+83,4%) su base annua, a 15,083 miliardi di dollari.

Il Group operating profit ha raggiunto un record di 2,692 miliardi di dollari, invertendo la perdita di 610 milioni di dollari nel FY2021/22. L’operating profit per SIA ha raggiunto la cifra record di 2,601 miliardi di dollari, con un aumento di 2,713 miliardi di dollari rispetto all’anno finanziario precedente. Scoot ha raggiunto un operating profit record di 148 milioni di dollari, in aumento di 602 milioni di dollari rispetto al FY2021/22.

Il Gruppo ha registrato un net profit record di 2,157 miliardi di dollari per l’anno, contro una perdita netta di 962 milioni di dollari dell’anno precedente (+3,119 miliardi di dollari).

Il Gruppo ha registrato un operating profit record nel secondo semestre di 1,458 miliardi di dollari, con un miglioramento di 224 milioni di dollari (+18,2%) rispetto al primo semestre, poiché la forte domanda di viaggi aerei è proseguita nella seconda metà dell’anno finanziario. I ricavi sono aumentati di 941 milioni di dollari (+11,2%) rispetto ai sei mesi precedenti, a 9,358 miliardi di dollari, il fatturato semestrale più alto per il Gruppo SIA.

SIA ha preso in consegna un Airbus A350-900 nel marzo 2023 e un Boeing 787-10 nell’aprile 2023. Da allora questi aeromobili sono entrati a far parte della flotta operativa, insieme a un aeromobile 737-8 dopo il retrofit della sua cabina. Al 31 marzo 2023, il Gruppo disponeva di 195 aeromobili nella sua flotta operativa, composta da 188 aerei passeggeri e sette cargo. La flotta operativa di SIA comprendeva 133 aerei passeggeri e sette cargo, mentre Scoot aveva 55 aerei passeggeri,

Per la stagione estiva (dal 26 marzo 2023 al 28 ottobre 2023), il Gruppo amplierà i propri servizi in Cina e aumenterà le frequenze dei voli per Atene, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Langkawi, Makassar, Manado, Penang, Perth, Taipei-Hokkaido (Sapporo), Tianjin e Zhengzhou. SIA organizzerà voli supplementari per Barcellona, Francoforte e Roma per soddisfare la maggiore domanda durante il picco estivo 2023 e riprenderà i servizi per Busan nell’agosto 2023″, prosegue SIA Group.

“La domanda di viaggi aerei rimane robusta nel primo trimestre del FY2023/24, sostenuta dalla ripresa dei viaggi aerei nell’Asia orientale. Le vendite rimangono solide in tutte le classi di cabina, guidate da una forte ripresa delle prenotazioni in Cina, Giappone e Corea del Sud. Il Gruppo monitorerà la domanda di viaggi aerei e adeguerà di conseguenza la propria capacità”, conclude SIA Group.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)