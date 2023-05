Qatar Airways premiata agli Italian Mission Awards 2023

Italian Mission Awards (IMA), la più importante manifestazione italiana dedicata al settore del business travel, ha premiato Qatar Airways con il riconoscimento di “Miglior Business Class”. La premiazione è avvenuta lunedì 15 maggio durante la serata di gala che si è svolta nel suggestivo contesto di Villa Necchi Campiglio, fiore all’occhiello del FAI nel cuore di Milano.

“Una giuria formata da esperti travel manager di aziende italiane e multinazionali di spicco ed esponenti della stampa ha premiato la compagnia per la categoria “Miglior Business Class”, per l’elevata qualità del servizio di bordo e l’offerta di proposte innovative, come lo spazio Qsuite. Questo riconoscimento conferito a Qatar Airways conferma non solo l’impegno della compagnia nel costante sviluppo e miglioramento della propria offerta per la clientela business italiana, ma anche la qualità e il livello di eccellenza dei servizi offerti a bordo.

La compagnia è stata premiata per l’attenzione riservata a coloro che viaggiano per lavoro, offrendo ai passeggeri un servizio d’eccellenza per rispondere a tutte le esigenze. Sono infatti sempre di più i viaggiatori d’affari italiani che scelgono Qatar Airways ogni anno, grazie ad una presenza consolidata sul territorio che conta oltre 160 destinazioni servite in Italia dai due aeroporti di Roma e Milano, permettendo alla clientela business di volare da e per i principali aeroporti di tutto il mondo attraverso l’hub di Doha, l’Hamad International Airport“, afferma Qatar Airways.

Eric Odone, VP Sales Europe di Qatar Airways, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di aver ricevuto un altro riconoscimento per la rinomata offerta di Business Class di Qatar Airways. I clienti business di Qatar Airways possono viaggiare con un comfort senza pari, sapendo che arriveranno a destinazione riposati e pronti per i meeting o per qualsiasi altro impegno lavorativo abbiano in programma. Vincere rinoscimenti come questo dimostra il continuo impegno della nostra compagnia aerea nel fornire la migliore esperienza possibile ai clienti”.

“Con una delle flotte più innovative e moderne al mondo, posti a sedere spaziosi e confortevoli, ristorazione raffinata e ampie opzioni di intrattenimento, volare in Business Class con Qatar Airways è un’esperienza unica e straordinaria per i viaggiatori d’affari.

Qsuite, la pluripremiata poltrona di Business Class, ha ridefinito completamente lo standard di comfort e servizi a bordo, offrendo un’esclusiva suite dotata di illuminazione ambient regolabile, letti spaziosi completamente reclinabili e un grande spazio per riporre i propri effetti personali. I pannelli mobili, inoltre, rendono la Qsuite un luogo intimo e confortevole: la configurazione “Quad”, consente di avere uno spazio privato completamente personalizzabile in base alle specifiche esigenze di ogni passeggero e i suoi compagni di viaggio, come ad esempio la configurazione “conference” che permette di viaggiare, conversare e lavorare comodamente grazie alle poltrone disposte come in un vero salotto dell’aria, introducendo un nuovo livello d’innovazione della cabina aerea. Le poltrone sono accuratamente rivestite con i più recenti e raffinati tessuti, per ottimizzare il comfort del viaggiatore; il pannello multimediale è dotato di una porta di alimentazione ad accesso libero, con funzionalità USB, HDMI e NFC; sono inoltre disponibili gli esclusivi kit di cortesia Diptyque e l’abbigliamento lounge firmato The White Company.

Qatar Airways vola attualmente verso oltre 160 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport“.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)