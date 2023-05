ITA Airways lancia la nuova Gift Card

ITA Airways lancia la propria Gift Card, disponibile in tagli da 50, 100, 200, 500 e 1000 euro che consente di utilizzarne il valore per acquistare biglietti verso tutte le destinazioni della Compagnia di bandiera.

“Per utilizzare la Gift Card ITA Airways basterà andare sul sito ufficiale www.ita-airways.com, inserendo numero della Gift Card e il PIN nei rispettivi campi della pagina di pagamento durante il processo di prenotazione. La Gift Card ITA Airways è valida per un anno a partire dal momento dell’emissione e può essere utilizzata per prenotare voli entro 12 mesi dalla scadenza, specificata nella mail con cui viene consegnata (I biglietti pagati totalmente o parzialmente con una Gift Card ITA Airways non sono rimborsabili. Nel caso in cui il volo venga cancellato da ITA Airways, il biglietto verrà rimborsato sulle forme di pagamento utilizzate dal cliente per l’acquisto. Dopo la data di scadenza la Gift Card non può essere più utilizzata, rinnovata o riattivata e non è rimborsabile nemmeno in caso di furto o smarrimento. L’eventuale saldo residuo non utilizzato non può essere restituito)”, afferma ITA Airways.

“La Gift Card ITA Airways può essere utilizzata anche congiuntamente ad un promo code e/o ad altre Gift Card fino ad un massimo consentito di 3 Gift Card a copertura totale del valore del biglietto. Può essere utilizzata per prenotazioni riguardanti più passeggeri, anche appartenenti a diverse fasce di età.

Sul sito ufficiale di ITA Airways è già attiva la promozione che prevede il 10% di sconto sulle Gift Card da 50, 100, 200, 500 e 1000 euro, utilizzando il codice unico ITAGIFT10.

Ulteriori informazioni sulla Gift Card sono disponibili sul sito ita-airways.com“, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)