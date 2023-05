Star Air inizia i voli con l’Embraer E175 in India

Star Air, un all-Embraer jet operator in India, ha iniziato i revenue flights sul suo primo E175. “Il volo ha avuto luogo il 13 maggio, con il dual-class E175 di Star Air in volo da Bangalore-Hyderabad-Jamnagar-Bangalore.

Star Air ha acquisito in leasing quattro E175 e questi aeromobili aumenteranno la flotta esistente della compagnia aerea di cinque ERJ145, fornendo alla compagnia aerea maggiore flessibilità ed efficienza man mano che cresce la sua rete. La compagnia aerea vola verso più destinazioni in tutto il paese, la maggior parte delle quali fa parte dell’UDAN scheme. È interessante notare che Star Air è la prima compagnia aerea a offrire posti in business class sulle rotte regionali”, afferma Embraer.

“L’E175 è l’aereo più venduto di Embraer e uno degli aerei più venduti al mondo. Negli Stati Uniti, l’E175 è il leader di mercato nel segmento dei jet fino a 150 posti e l’aereo svolge un ruolo chiave nello stimolare il settore dell’aviazione regionale, con eccezionali capacità economiche e performance.

Gli E175 si aggiungono alla flotta esistente di ERJ145 di Star Air“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)