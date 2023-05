ITA Airways partecipa all’IMEX 2023 a Francoforte

ITA Airways parteciperà all’IMEX 2023, la principale fiera internazionale per meeting, incentivi, conferenze ed esposizioni (M.I.C.E.), che si terrà a Francoforte dal 23 al 25 maggio 2023.

“La Compagnia di bandiera italiana sarà presente al Messe Frankfurt exhibition center con uno stand nel padiglione dedicato all’Italia (Padiglione 8 – Stand D400) all’interno dell’area ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo). Il team di ITA Airways incontrerà i principali attori del settore M.I.C.E. a livello internazionale, tra cui agenti di viaggio, tour operator e partner commerciali, per presentare la propria offerta e discutere priorità, obiettivi e strategie future in quest’ambito.

In particolare, ITA Airways presenterà alla fiera di Francoforte la propria offerta per il traffico M.I.C.E, che è stata introdotta recentemente e prevede un team dedicato e condizioni su misura pensate specificamente per questo settore.

ITA Airways permette, infatti, ai suoi clienti M.I.C.E. di viaggiare individualmente usufruendo di un’offerta ad hoc costruita sulle proprie esigenze di viaggio, sia per partecipare a piccole riunioni aziendali sia per recarsi a grandi eventi, fiere o conferenze con più di 40 partecipanti. L’obiettivo è rendere il viaggio il più semplice, rilassante e sostenibile possibile. Per le esigenze legate ai viaggi individuali, la Compagnia offre tariffe aeree dedicate in Business, Premium ed Economy Class per gli spostamenti nei sette giorni precedenti e successivi all’evento. Inoltre, per la pianificazione e la gestione di tutte le necessità dei passeggeri, è attivo un servizio clienti specifico all’indirizzo mice@ita-airways.com.

Per qualsiasi esigenza M.I.C.E. legata ai gruppi, invece, i clienti possono contattare il Sales Team ITA Airways dedicato”, afferma ITA Airways.

“ITA Airways è costantemente impegnata nella crescita del proprio network: nella Summer 2023 la Compagnia offre 64 destinazioni, di cui 10 intercontinentali. Il lungo raggio continua a essere al centro degli investimenti di ITA Airways, con l’apertura di nuove rotte dal suo hub di Roma Fiumicino verso Washington a partire dal 2 giugno e verso San Francisco dal 1° luglio. Oltre ai nuovi voli per il Nord America, la Compagnia offre anche un nuovo collegamento diretto da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro, che sarà disponibile nella stagione invernale e completerà con i voli per Buenos Aires e San Paolo l’offerta sul mercato sudamericano. Queste nuove destinazioni si aggiungono a quelle operate nell’area Asia-Pacifico con Tokyo-Haneda, Nuova Delhi e Malé (Maldive) e al network di destinazioni negli Stati Uniti con New York, Boston, Miami e Los Angeles.

Nel mercato tedesco, ITA Airways offre attualmente 114 voli settimanali tra la Germania e l’Italia, con collegamenti diretti dagli aeroporti di Francoforte, Monaco, Stoccarda, Amburgo e Düsseldorf a Roma Fiumicino e Milano Linate. Inoltre, sono disponibili connessioni con l’intero network in Italia e nel resto del mondo, comprese le destinazioni sudamericane in Brasile e Argentina, nonché le principali mete stagionali estive, come le isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca) e le altre località nel Mediterraneo.

La sostenibilità è uno dei pilastri strategici di ITA Airways fin dal primo giorno. Fondamentale nel Piano di Sostenibilità della Compagnia è il rinnovo della flotta che entro il termine del Piano sarà composta per l’80% da aeromobili di nuova generazione, che consumano il 25% in meno di carburante ed emettono meno CO2, consentendo a ITA Airways di diventare la Compagnia più green d’Europa.

Tutti i voli di ITA Airways possono essere acquistati su ita-airways.com o attraverso il call center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)