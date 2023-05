Embraer e Azorra siglano un accordo con Royal Jordanian Airlines per otto nuovi E2 Jets

Embraer e il commercial aviation lessor Azorra hanno annunciato oggi un nuovo accordo per otto aeromobili con Royal Jordanian Airlines, compagnia di bandiera della Giordania. L’accordo vedrà l’introduzione sia dell’E190-E2 che dell’E195-E2 nella flotta della compagnia aerea. Le consegne degli aeromobili dovrebbero iniziare nel quarto trimestre 2023.

“L’accordo riguarda otto aerei commerciali, quattro E190-E2 e quattro E195-E2, con un prezzo di listino di 635 milioni di dollari. Sei velivoli, quattro E190-E2 e due E195-E2 provengono dall’attuale backlog di Azorra con Embraer. Altri due E195-E2 sono ordini fermi con Embraer direttamente della compagnia aerea, che sono stati aggiunti al Q4 2022 backlog di Embraer come “non divulgati”.

Basandosi sull’annuncio fatto da Royal Jordanian Airlines (RJ) nell’ottobre dello scorso anno, in cui la compagnia aerea ha rivelato i suoi piani per espandere la propria flotta con aeromobili di nuova generazione, l’E2 è stato scelto specificamente per le sue performance superiori e l’efficienza operativa. L’aeromobile è in linea con gli obiettivi strategici di RJ di rinnovare e far crescere la flotta che viene operata verso destinazioni all’interno del Levante. Il piano strategico della compagnia aerea è quello di rafforzare ulteriormente la posizione di RJ come compagnia aerea preferita nella regione, offrendo una migliore connettività a una rete più ampia, posizionando Amman come la principale porta di accesso al Levante”, afferma Embraer.

Samer Majali, Vice Chairman and CEO of Royal Jordanian Airlines, ha dichiarato: “A seguito di approfonditi studi di fattibilità, RJ ha selezionato l’E2 di Embraer come la soluzione migliore per i suoi obiettivi finanziari e la sua strategia di rete. RJ utilizza aeromobili Embraer da 15 anni e l’E2 riduce il costo di investimento per l’addestramento dei piloti e la fornitura di pezzi di ricambio in modo significativo, riducendo al contempo anche crew scheduling and maintenance costs. L’aeromobile offre anche un risparmio di carburante del 25% rispetto agli aeromobili attuali, con conseguenti risparmi sui costi operativi e significative riduzioni delle emissioni di carbonio a sostegno della strategia e degli obiettivi ambientali della compagnia. Siamo anche lieti di lavorare, ancora una volta, con il team di Azorra. Apprezziamo la loro fiducia in RJ e E2”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Royal Jordanian come nuovo cliente E2 di Azorra, continuando il rapporto di lunga data del nostro team con la compagnia aerea, iniziato con un singolo Embraer E175 ben oltre un decennio fa. La selezione dell’E2 da parte di Royal Jordanian sottolinea la nostra convinzione che si tratti di un naturale passo successivo per gli E1 operators esistenti, fornendo servizi economici e efficienza ambientale, pur mantenendo la familiarità e l’affidabilità offerte da Embraer”, ha dichiarato John Evans, Azorra’s Chief Executive Officer.

Arjan Meijer, CEO, Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Siamo onorati di essere stati selezionati da Royal Jordanian Airlines per fornire la prossima generazione di aeromobili regionali, una parte centrale del principale piano di modernizzazione della flotta della compagnia aerea. La famiglia E2 offre gli aerei più silenziosi, meno inquinanti e più efficienti in termini di consumo di carburante nel mercato con meno di 150 posti. Siamo orgogliosi di continuare la nostra lunga collaborazione con Royal Jordanian e diamo il benvenuto ad Azorra, che è estremamente attiva nel nostro mercato, per un altro accordo con Embraer”.

“L’E195-E2 ospiterà 12 passeggeri in Crown Class e 108 in Economy. Il più piccolo E190-E2 avrà lo stesso numero di posti in Crown Class e 80 in Economy. Tutti i velivoli sono dotati di posti 2×2 “no middle seat” e sedili di classe business con spazio per le gambe di 53 pollici. La cabina economica sarà caratterizzata da nuovi sedili slimline, anch’essi in configurazione a quattro posti senza sedile centrale. L’aereo è inoltre dotato di cappelliere extra-large, illuminazione d’atmosfera, sedili in pelle e connettività wireless per l’intrattenimento, oltre a navigazione Internet completa e capacità di comunicazione con i ground networks durante il volo”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)