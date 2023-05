Bombardier Defense e General Dynamics Mission Systems-Canada collaborano per il Canada Multi-Mission Aircraft

Bombardier Defense e General Dynamics Mission Systems-Canada stanno collaborando per fornire il next-generation Multi-Mission and Anti-Submarine Warfare (ASW) aircraft che soddisferà i requisiti stabiliti dal governo del Canada per il Canadian Multi-Mission Aircraft (CMMA) program.

“Entrambe le società con sede in Canada stanno sfruttando le loro vaste reti per prepararsi al successo in un procurement process competitivo, aperto e trasparente e stanno unendo le forze come Canada’s Multi-Mission Aircraft Team.

La base per la soluzione del Canadian Multi-Mission Aircraft Team è l’aereo Global 6500 altamente efficiente e agile, il jet delle giuste dimensioni per il CMMA. La famiglia di velivoli Global è la piattaforma scelta per oltre 10 diversi tipi di missione in tutto il mondo, data la sua capacità di operare in tutte le condizioni meteorologiche con il mission payload completo, la sua combinazione di velocità, range e resistenza e la sua 24/7 worldwide support infrastructure.

L’aereo ospiterà i sistemi di missione integrati di General Dynamics, attingendo direttamente dall’investimento del Canada nei nuovi CP140 Block IV e CH-148 Cyclone modernizzati. Questo progetto canadese collaudato dal punto di vista operativo costituisce la base per l’integrazione iterativa e a basso rischio di sensori e sistemi modernizzati, che consentono al Canada di fare un balzo ancora più avanti”, afferma Bombardier.

“I canadesi meritano una flotta all’avanguardia per il loro Canadian Multi-Mission Aircraft program. Bombardier è ansiosa di cogliere questa opportunità per fornire una piattaforma all’avanguardia. Questa è un’opportunità generazionale per un’azienda canadese di sfruttare il suo velivolo Global 6500 Made-in-Canada, rinomato per le sue eccezionali prestazioni e per i customized mission enhancers per ogni cliente. Avere Bombardier al lavoro su CMMA è la scelta giusta dal punto di vista delle prestazioni degli aeromobili e, inoltre, un’opportunità per il Canada di promuovere l’innovazione, rafforzare le sue capacità e supportare i talenti nell’industria aerospaziale canadese da costa a costa”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice-President, Aircraft Sales and Bombardier Defense.

“Per decenni, General Dynamics è stata orgogliosa di fornire soluzioni ai requisiti di difesa del Canada. Questa nuova partnership sblocca un’opportunità generazionale per i nostri sistemi di missione all’avanguardia e affidabili, per fornire in definitiva una soluzione made in Canada che supporti le esigenze multi-missione del Canada nel futuro, creando al contempo una capacità facilmente esportabile che andrà a vantaggio del Canada in molti altri modi”, ha affermato Joel Houde, Vice President and General Manager, General Dynamics Mission Systems–International.

“Riunendo l’esperienza senza pari offerta da entrambe le organizzazioni, questa piattaforma fornisce la più recente airborne mission management technology, garantendo al contempo la continua leadership del Canada nei domini ASW e ISR.

Ulteriori informazioni sul Multi-Mission Aircraft Team canadese saranno svelate nell’ambito di una conferenza stampa il 31 maggio 2023 presso il CANSEC di Ottawa”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)