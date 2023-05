News Brevi – 18.05.2023

AERONAUTICA MILITARE: INTERVENTO DI UN ELICOTTERO HH-139B SU NAVE DA CROCIERA – Si è concluso intorno alle ore 19:00 di ieri l’intervento di un elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare che ha recuperato una donna di 76 anni, di nazionalità giapponese, colta da un grave malore mentre si trovava a bordo della nave da crociera Pacific World, al largo delle coste di Mazzara del Vallo in Sicilia. La richiesta di intervento è stata autorizzata dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il centro di comando e controllo dell’Aeronautica Militare dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo genere. L’elicottero, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di interventi, si è immediatamente alzato in volo dall’aeroporto militare di Birgi – Trapani, sede dell’82° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo, dopo aver imbarcato un’equipe medica. Raggiunta la nave, un aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare ha recuperato la donna calandosi con il verricello di soccorso, strumento indispensabile laddove, come in questo caso, non sia possibile atterrare. Una volta terminato in sicurezza l’imbarco, l’elicottero si è diretto presso l’Ospedale di Sant’Antonio Abate di Trapani dove ha affidato la paziente alle cure dei sanitari. Concluso il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base militare di Trapani, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO SANITARIO CON ELICOTTERO HH-139B SU NAVE DA CROCIERA – Una donna australiana di 46 anni, in imminente pericolo di vita a causa di un grave malore, è stata recuperata dalla nave da crociera World Europe. Il soccorso è stato eseguito da un elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare, intorno alle ore 8:30 del mattino, a circa 100 km ad ovest di Trapani. E’ il secondo intervento in poche ore effettuato dall’82° Centro SAR (Search and Rescue- Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare: ieri sera era stata soccorsa una donna dalla nave “Pacific World” al largo di Mazara del Vallo. L’elicottero – a seguito della richiesta pervenuta dal Maritime Rescue Sub Centre della Guardia Costiera di Palermo e autorizzata dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), che è il centro di comando e controllo dell’Aeronautica Militare dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo tipo – si è immediatamente alzato in volo dall’aeroporto militare di Birgi –Trapani. Una volta raggiunta la nave, l’equipaggio ha recuperato la donna tramite l’uso del verricello di soccorso. Sono stati imbarcati a bordo dell’elicottero militare anche il marito della donna e il medico della nave da crociera. Terminate le operazioni di imbarco, l’elicottero si è diretto presso l’Ospedale di Sant’Antonio Abate di Trapani dove, intorno alle ore 9:15 la donna è stata ricoverata d’urgenza. Concluso il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base militare di Trapani, sede dell’82esimo Centro Sar, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso. L’82° Centro SAR è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche severe. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR DOLOMITI: REVOCATO LO SCIOPERO DEL 19 MAGGIO INDETTO DAL PERSONALE – Air Dolomiti comunica: “Air Dolomiti informa che è stato revocato lo sciopero di 24 ore del 19 maggio indetto dal sindacato UILtrasporti per il personale di condotta ad esso aderente”. “Abbiamo avviato un confronto attraverso il dialogo con le rappresentanze sindacali del personale di condotta per poter soddisfare le richieste ricevute. Grazie alla cooperazione tra le parti sociali si è accorciato il divario tra sindacati e azienda ed è stato possibile ottenere la revoca dello sciopero previsto per il 19 maggio. Stiamo perfezionando una procedura che soddisfi entrambe le parti e provvedendo al ripristino della forza lavoro per garantire una gestione ottimale dei nostri voli e dei nostri equipaggi. Confidiamo di arrivare ad una risoluzione rapida e completa nelle prossime settimane che permetta a piloti e comandanti la giusta serenità lavorativa”, commenta la Direzione Human Resources della Compagnia.

ITA AIRWAYS: DIFFERIMENTO SCIOPERO DI DOMANI – ITA Airways informa: “ITA Airways comunica che, a seguito del differimento dello sciopero indetto per la giornata di domani 19 maggio dai lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, la Compagnia si è immediatamente attivata per ripristinare il maggior numero di voli possibili con l’obiettivo di contribuire a garantire la mobilità dei cittadini e limitare i disagi derivanti dalle gravi calamità che stanno colpendo la popolazione del centro-nord Italia, a cui ITA Airways intende manifestare la propria solidarietà”.

AIR FRANCE A SOSTEGNO DELL’INCLUSIONE – Air France informa: “Air France e l’associazione Personn’Ailes celebrano la Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Air France e molti dei suoi dipendenti hanno un impegno attivo e di lunga data nella lotta a tutte le forme di discriminazione basate sull’identità di genere o sull’orientamento sessuale. Questo impegno mira in particolare a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo in cui tutti i dipendenti possano essere se stessi. Air France lavora tutto l’anno con Personn’Ailes, l’associazione LGBT+ creata oltre 20 anni fa all’interno della compagnia. Questa collaborazione ha portato ad azioni concrete e progressi significativi in questo settore. Nel 2019, la compagnia ha firmato la LGBT commitment charter dell’associazione l’Autre Cercle. Per questo, il 17 maggio 2023 era importante sottolineare questo impegno e sensibilizzare sulle azioni svolte. All’interno delle compagnie di Air France Group sono stati organizzati una serie di eventi speciali, con il personale della compagnia e gli equipaggi di volo”.

EMIRATES: L’ARTE DEL TE’ A BORDO – Emirates informa: “Celebrando la Giornata internazionale del tè il 21 maggio, Emirates sottolinea le origini sostenibili, le proprietà curative e il servizio tè artigianale a bordo dei voli Emirates verso 140 destinazioni in tutto il mondo. “Ogni anno Emirates prepara oltre 33 milioni di tazze di tè per i passeggeri a bordo, oltre a servire una vasta gamma di tè nelle lounge aeroportuali di Emirates in tutto il mondo. Il consumo di tè a bordo è aumentato costantemente negli ultimi anni di oltre il 10%, poiché molti passeggeri abbracciano uno stile di vita all’insegna del benessere. Il tè ha una miriade di benefici per la salute e proprietà curative, oltre a fornire un momento rituale. Emirates offre una selezione di 12 miscele gourmet: dall’Earl Grey originale a fiori di camomilla, Sencha Green Extra Special, curcuma, cocco e vaniglia, tè verde naturale e tè nero di Ceylon, tè energizzante per la colazione e l’Emirates Signature Blend, un esclusivo tè artigianale composto da calendula, cartamo, rosa e note di mandorla e zenzero, per rappresentare i sapori degli Emirati Arabi Uniti. Emirates considera il servizio del tè un rito che richiede pensiero e cura. L’Emirates Cabin Crew riceve un’esperienza specializzata di apprendimento del tè, in cui scoprono le origini sostenibili del tè Dilmah, vengono introdotti ai sapori unici, imparano a preparare la tazza perfetta e migliorano ulteriormente il sapore con una serie di accessori: dalla menta fresca, al miele e limone. Anche la qualità dell’acqua utilizzata per preparare il tè viene considerata e monitorata regolarmente, ed Emirates garantisce che i serbatoi dell’acqua, le attrezzature utilizzate per il trasporto e le linee di approvvigionamento forniscano acqua perfettamente potabile, attraverso regolari disinfezioni, manutenzione e controlli. L’equipaggio di cabina apprende anche l’abbinamento tra tè e cibo. Da più di trent’anni Emirates ha scelto di collaborare con l’appassionata Dilmah Tea, un’azienda produttrice di tè dello Sri Lanka lanciata nel 1985”.

EASYJET APRIRA’ UNA NUOVA BASE A BIRMINGHAM – easyJet ha annunciato che amplierà la sua rete nel Regno Unito aprendo una nuova base a Birmingham. L’investimento creerà circa 100 posti di lavoro diretti per piloti ed equipaggi. easyJet è la più grande compagnia aerea del Regno Unito e attualmente impiega circa diecimila persone in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. La compagnia aerea baserà tre aeromobili A320 da 186 posti nell’aeroporto. L’investimento in una nona base nel Regno Unito rafforza la rete di easyJet posizionandola come vettore preferito per servire i consumatori in UK e catturare la continua domanda di viaggi, aumentando ulteriormente la sua quota di mercato leisure. La mossa segue il ritorno dellla crescita di questa estate in UK, che vedrà la compagnia operare il suo più grande programma di voli estivi, volando circa l’8% in più di capacità prima della pandemia e 57 nuove rotte, di cui 23 dal Regno Unito. easyJet serve già collegamenti domestici chiave e rotte internazionali da Birmingham verso popolari destinazioni balneari e cittadine tra cui Amsterdam, Ginevra, Milano, Napoli, Lisbona, Faro e Palma di Maiorca. L’aggiunta di più aeromobili all’aeroporto consentirà alla compagnia aerea di espandere ulteriormente la propria rete da Birmingham, con nuove rotte che si dimostreranno popolari tra i clienti che volano dalla seconda città più grande del Regno Unito, sia per i turisti che per i viaggiatori d’affari”. Commentando i piani di espansione, Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nostra nuova base a Birmingham, la seconda città più grande del Regno Unito, che crea circa 100 posti di lavoro diretti e molti altri indiretti. Avendo già servito Birmingham per molti anni, la decisione di aprire una base e crescere all’aeroporto ora testimonia la forte domanda che vediamo, unita all’importanza del mercato del Regno Unito nel sostenere la nostra crescita redditizia. Il Regno Unito è il più grande mercato di easyJet, con il 55% di tutti i passeggeri easyJet che volano da e verso gli aeroporti del Regno Unito”. Nick Barton, chief executive of Birmingham Airport (BHX), ha dichiarato: “Questo storico investimento di easyJet è un enorme voto di fiducia nelle West Midlands. La base di tre aeromobili presso BHX creerà molti più posti di lavoro per la popolazione locale e molte più opzioni per i clienti. Anni di duro lavoro hanno portato a questo. Insieme attendiamo con impazienza anni di successi futuri”.

GE AEROSPACE PRESENTING SPONSOR DI MILITARY MAKEOVER – Military Makeover with Montel annuncia GE Aerospace come Presenting Sponsor per la sua 35a stagione. GE Aerospace (precedentemente GE Aviation) è un produttore e fornitore leader mondiale di jet and turboprop engines, nonché integrated systems for commercial, military, business, and general aviation aircraft. “GE Aerospace è orgogliosa di collaborare con Military Makeover e onorare il servizio di Carmody e della sua famiglia”, afferma Amy Gowder, President and CEO, Defense and Systems at GE Aerospace. “Restituire alle nostre comunità e a coloro che hanno coraggiosamente servito il nostro paese sono valori importanti che i nostri dipendenti e la nostra azienda condividono, e questa partnership si allinea bene a questi valori”. “Siamo entusiasti e onorati di lavorare con GE Aerospace, come parte del nostro prossimo Military Makeover a Lynn”, afferma Scott Moss, Presidente di BrandStar Entertainment.

DELTA: IL DOCUMENTARIO “THE STEEPEST CLIMB: HOW DELTA AIR LINES NAVIGATED THE GLOBAL PANDEMIC” DISPONIBILE DA GIUGNO SU DELTA STUDIO – Delta informa: “Il nuovo lungometraggio documentario cinematografico, “The Steepest Climb: How Delta Air Lines Navigated the Global Pandemic”, arriverà su Delta Studio questo giugno. Il film racconta la storia dietro le quinte di come le 90.000 persone di Delta hanno combattuto la peggiore crisi nella storia della compagnia aerea e ne sono emerse più forti che mai. A partire dal 1° giugno, “The Steepest Climb: How Delta Air Lines Navigated the Global Pandemic” sarà disponibile per la visualizzazione sull’In-Flight Entertainment di Delta. Il lungometraggio, prodotto e diretto dal pluripremiato documentarista Josh Seftel di Smartypants Pictures, condivide la storia dietro le quinte della risposta della compagnia alla crisi COVID-19, comprese le testimonianze di persone, leader e clienti di Delta. Il film è stato precedentemente condiviso all’inizio di quest’anno con i dipendenti Delta in tutto il mondo come parte delle celebrazioni annuali per la partecipazione agli utili il 14 febbraio”.

DELTA ASSUME FLIGHT ATTENDANTS – Delta sta assumendo più assistenti di volo per il 2023, aggiungendosi ai 1.940 nuovi volti che sono saliti a bordo da febbraio. “Questo è un anno storico per l’assunzione di assistenti di volo, poiché prevediamo di far crescere il nostro team di oltre 4.000 persone “, ha affermato Jennifer Martin, Managing Director – IFS CX, Learning and Hiring. “Siamo entusiasti di mantenere lo slancio e accogliere più tirocinanti fino alla fine dell’anno”.

ABLE AEROSPACE SERVICES PREMIATA COME SUPPLIER OF THE YEAR DA ATLAS AIR WORLDWIDE – Able Aerospace Services, industry leading provider of repair, overhaul, exchange and approved replacement parts for fixed- and rotor-wing customers in tutto il mondo, ha ricevuto il premio Component Repair Supplier of the Year – Large Volume category – by Atlas Air Worldwide. Atlas Air seleziona uno dei suoi 300 fornitori per onorare con il premio ogni anno. “In Able Aerospace, ci impegniamo a fornire soluzioni di qualità, affidabili e innovative ai nostri clienti”, ha affermato Travis Tyler, vice president and general manager, Able Aerospace Services. “Siamo onorati di ricevere questo prestigioso premio e riconoscimento da Atlas Air come riflesso della passione e dell’impegno del nostro team nel fornire servizi e supporto di livello mondiale”. “Able Aerospace continua a dimostrare il proprio impegno nel fornire riparazioni di qualità nei tempi previsti”, ha affermato Lillian Dukes, senior vice president, technical operations, Atlas Air Worldwide. Able Aerospace Services, Inc. è UNA Consociata di Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.