easyJet comunica i risultati del primo semestre 2023

easyJet ha comunicato i risultati del primo semestre, conclusosi il 31 marzo 2023.

“Prosegue la forte domanda per l’estate 2023 sul network ottimizzato di easyJet: insieme alla trasformazione della generazione dei ricavi, sta conducendo a un’accelerazione nel raggiungimento degli obiettivi di medio termine.

Headline loss before tax di 411 milioni di sterline (Reported loss before tax di 415 milioni di sterline). Total revenue incrementata dell’80% a 2,689 miliardi di sterline (H1 2022: 1,498 miliardi di sterline).

Solidità finanziaria: 0,2 miliardi di sterline di debito netto, con 3,5 miliardi di sterline di liquidità e depositi sul mercato monetario .

Solidità delle prenotazioni: risultati del Q3 2023 attesi a +20% su base annua. La finestra di prenotazione ritorna verso livelli normalizzati.

Q3 – 73% di prenotazioni: +1% vs FY22.

Q4 – 36% di prenotazioni: +3% vs FY22.

easyJet holidays prevede un utile prima delle imposte superiore a £80 milioni nel FY23. easyJet holidays avvierà un secondo mercato (Svizzera), in vista delle vacanze in partenza all’inizio del 2024. La piattaforma tecnologica multi-valuta consente una rapida espansione in altri mercati di origine.

Prevediamo che nel secondo semestre il costo per posto a sedere, escluso il carburante, sia sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente. La trasformazione aziendale dovrebbe accelerare il raggiungimento degli obiettivi di medio termine: crescita della capacità a 105 milioni; lancio di una nuova base a Birmingham nel FY24″, afferma easyJet.

Commentando i risultati, Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Il network ottimizzato di easyJet, unito alla significativa domanda di voli e vacanze, alle migliorate capacità di profitto e alla resilienza operativa, ci permette di affrontare l’estate con fiducia. Recenti ricerche hanno dimostrato che i viaggi sono la priorità numero uno per la spesa discrezionale delle famiglie, con clienti che salvaguardano le loro vacanze e scelgono sempre più spesso compagnie aeree e marchi low cost in grado di offrire un grande valore.

easyJet holidays prevede di registrare profitti per l’intero anno superiori a 80 milioni di sterline, grazie alla sua rapida crescita nel Regno Unito e al suo ingresso nel mercato europeo dei pacchetti vacanza. A partire dall’estate inizierà a vendere vacanze in Svizzera, che sarà il primo di una serie di nuovi mercati europei previsti.

Tutti questi progressi dovrebbero accelerare il raggiungimento dei nostri obiettivi di medio termine, mentre continuiamo a cogliere opportunità future. Tra queste, l’aggiunta di una nuova base nel Regno Unito, a Birmingham, che non solo offrirà una maggiore scelta e connettività ai consumatori, ma anche la creazione di centinaia di posti di lavoro”.

“Riguardo il mercato italiano, nel corso dei primi sei mesi del 2023 easyJet ha rafforzato la sua presenza in tutte e tre le sue basi italiane a Milano Malpensa, Napoli Capodichino e Venezia Marco Polo. In particolare, nella principale base del capoluogo meneghino, la compagnia ha trasportato un totale di oltre 3,3 milioni di passeggeri, in crescita del 24% rispetto ai circa 2,7 milioni trasportati nel primo semestre del 2022. A Napoli la crescita è stata invece del 22%, con un totale di passeggeri trasportati di oltre 1,1 milioni, mentre a Venezia la compagnia ha trasportato quasi 800 mila passeggeri in sei mesi, registrando un aumento del 51% rispetto al 2022″, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)