ACI World ottimizza le proprie risorse per small and emerging airports

Airports Council International (ACI) World annuncia oggi la razionalizzazione delle sue risorse per small and emerging airports, per favorirne la continua crescita e lo sviluppo sostenibile.

“La razionalizzazione delle risorse, che comprende alcuni programmi e servizi a tariffa agevolata, segue la ACI World Resolution “Support and assistance for small, emerging and regional airports”, approvata in occasione della 32a World Annual General Assembly. La risoluzione riconosce le esternalità positive e le sfide finanziarie degli aeroporti piccoli ed emergenti. Inoltre, invita i governi e l’industria a sostenere i loro piani di sviluppo del capitale e delle risorse umane e facilitare la loro transizione verso l’energia rinnovabile.

Secondo l’ACI Airport Economics Report 2021, si stima che ben il 90% degli aeroporti del mondo sia classificato come piccolo (che serve 5 milioni di passeggeri o meno all’anno). Inoltre, si stima che il 68% degli aeroporti a livello globale operi in perdita netta e che il 97% di questi aeroporti in perdita gestisca meno di un milione di passeggeri all’anno.

Nonostante queste sfide, la fattibilità degli aeroporti piccoli ed emergenti rimane cruciale per lo sviluppo della connettività locale e globale, della coesione e dell’uguaglianza territoriale, dello sviluppo sociale ed economico, nonché del potenziale di crescita delle singole regioni, a sua volta, sostenendo molti dei gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Inoltre, sono intrinsecamente legati alla crescita del settore turistico. Secondo il World Travel & Tourism Council, i viaggi e il turismo hanno contribuito per il 10,3% al PIL globale nel 2019″, afferma ACI World.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “In molte comunità, gli aeroporti piccoli ed emergenti svolgono un ruolo cruciale nella vita di milioni di persone, come datori di lavoro, facilitatori del turismo e del commercio e persino come key lifelines che supportano servizi critici. Svolgono anche un ruolo importante nell’indirizzare il traffico verso hub aeroportuali più grandi per i viaggi successivi verso altre importanti destinazioni domestiche e internazionali. In quanto segmento più ampio dei membri ACI, ACI World è pienamente impegnata a garantire che le loro esigenze e aspettative siano soddisfatte, sia sulla scena globale che nello sviluppo di strumenti che promuovano la loro eccellenza e crescita sostenibile”.

“Le risorse includono anche il long-standing ACI Fund, che continua a fornire sostegno finanziario agli aeroporti dei paesi in via di sviluppo per career development and capacity building. Oltre a seminari e borse di studio, l’ACI Fund offre un’assistenza mirata per gli ACI World safety and security reviews e i programmi di accreditamento”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)