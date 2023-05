Textron Aviation offre Simulator Options ai clienti in Europa

Textron Aviation ha annunciato un supporto esteso per business jet customers in Europa con l’aggiunta di un nuovo Cessna Citation CJ3+/Cessna Citation M2 Gen2 Convertible Full-Flight Simulator nella regione. Il nuovo simulatore dovrebbe essere pronto per l’addestramento presso il Farnborough Learning Center di FlightSafety International, Inghilterra, a gennaio 2025.

La Cessna Citation business jet family è progettata e prodotta da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc. Il Cessna Citation CJ3+/Cessna Citation M2 Gen2 Convertible Full-Flight Simulator è progettato e prodotto da TRU Simulation + Training.

“I nostri clienti si affidano a noi per progettare e offrire la migliore aviation experience, e ciò include il supporto durante l’intero aircraft ownership journey”, afferma Duncan Van De Velde, vice president, Sales, Europe. “Siamo lieti di condividere questa nuova training option per i clienti in Europa che si affidano ai Cessna Citations per compiere le loro missioni.”

FlightSafety fornisce formazione a piloti, tecnici e altri professionisti dell’aviazione provenienti da 167 paesi e territori indipendenti. La sede di Farnborough dell’azienda offre EASA training for corporate and regional aircraft.

“Siamo entusiasti di espandere il nostro vasto Cessna Citation training network nella regione. La nostra partnership con Textron Aviation e TRU fornirà un high-fidelity training device e ci consentirà di offrire un’esperienza di formazione di alta qualità ai nostri comuni clienti”, ha affermato Brian Moore, CEO and Director of Operations, FlightSafety Textron Aviation Training.

Dotato della più recente avionica Garmin G3000, il simulatore presenta real aircraft parts in tutto il cockpit, garantendo una rappresentazione accurata del velivolo. Il design di TRU incorpora il suo third-generation control loading system, che produce un’esperienza di volo altamente realistica.

“Il pilot training è fondamentale per il successo del nostro settore”, ha affermato Jerry Messaris, vice president and general manager, TRU Simulation + Training. “Siamo lieti di fornire un world-class training device per completare la leggendaria gamma Cessna Citation”.

Il full-flight motion del simulatore integra il REALCue system di TRU, che utilizza una electric motion base con 42-inch-stroke actuators. Il visual system è dotato del FlightSafety VITAL 1150 Image Generation system, con una vasta gamma di high-resolution airfield models e proiettori ad alta definizione su un 200×40 degree display, creando un ambiente di addestramento coinvolgente. TRU ha costruito il simulatore utilizzando il suo ultimo frame design, che supporta configurable seating and IOS arrangement e ha migliorato l’accesso rapido e semplice agli equipaggiamenti interni per la manutenzione del dispositivo.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)