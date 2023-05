Etihad Airways pubblica il 2022 Sustainability Report

Etihad Airways ha pubblicato il suo annual sustainability report, descrivendo in dettaglio l’impegno della compagnia per la sostenibilità e i suoi progressi verso i suoi sustainability goals.

“Nel 2022 la compagnia aerea ha ottenuto un’impressionante riduzione del 26% delle emissioni di CO2 per Revenue Tonne Kilometer (RTK) a 482g rispetto al valore di riferimento del 2019.

La strategia di sostenibilità di Etihad si basa sui principi del conseguimento di riduzioni delle emissioni attraverso misure all’interno del settore, allineandosi con le roadmap e i quadri volontari del settore, collaborando con gli ecosistemi industriali degli Emirati Arabi Uniti, rimanendo trasparenti e proattivi sui problemi di sostenibilità e sviluppando continuamente una roadmap strategica per gli obiettivi”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Mentre guardiamo al futuro, rimaniamo fermi nel nostro impegno a ridurre il nostro impatto ambientale e garantire la sostenibilità delle nostre operazioni. La nostra strategia di sostenibilità si basa su una base di collaborazione, trasparenza e innovazione, e continueremo a lavorare con i nostri partner, colleghi del settore e agenzie governative per guidare un cambiamento positivo e aprire la strada verso un futuro più verde per l’aviazione”.

“Etihad 2023 sustainability highlights:

– Riduzione del 26% delle emissioni di CO2 per Revenue Tonne Kilometer (RTK) a 482g rispetto al valore di riferimento del 2019.

– Firmato il Neste Airline Collaboration Agreement per facilitare la cooperazione tra le organizzazioni aziendali che cercano di compensare le proprie emissioni Scope 3 utilizzando i crediti SAF.

– Etihad è stata la prima compagnia aerea straniera a ricevere la fornitura di SAF in Giappone, in collaborazione con ITOCHU Corporation e Neste MY Sustainable Fuel. Il volo, operato nel quarto trimestre del 2022, è stata la prima consegna di circa 50.000 USG di carburante prodotto da Neste, con una riduzione di circa 75 tCO2 con una miscela del 39,66%.

– Etihad ha continuato a lavorare con le principali parti interessate degli Emirati Arabi Uniti come ADNOC, Masdar e Tadweer per sviluppare la capacità di produzione dei SAF negli Emirati Arabi Uniti.

– E’ stato firmato un protocollo d’intesa con World Energy, stabilendo una partnership strategica a lungo termine per decarbonizzare i voli attraverso riduzioni delle emissioni all’interno del settore.

– Etihad, in collaborazione con World Energy, ha operato il primo net-zero flight alimentato interamente da SAF (Sustainable Aviation Fuel) Book & Claim, compensando le emissioni di CO2 di 216 tonnellate metriche attraverso sustainable aviation fuel credits.

– Sforzi continui per la fauna selvatica, la conservazione e la protezione della biodiversità e il benessere degli animali.

– Piantati 68.916 alberi di mangrovie nell’ambito del progetto Etihad Mangroves Forest“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)