Emirates: tutti i passeggeri possono ora usufruire di free Wi-Fi connectivity onboard

Emirates informa: “Un recente miglioramento della connettività in volo di Emirates significa che tutti i passeggeri Emirates in ogni classe di viaggio possono usufruire di una qualche forma di free connectivity dopo essersi iscritti a Emirates Skywards. Lo sviluppo ha portato ogni settimana altri 30.000 passeggeri di Economy Class a connettersi al Wi-Fi gratuito a bordo.

Emirates è sempre stata all’avanguardia nello sviluppo del Wi-Fi in volo e ad oggi ha investito più di 300 milioni di dollari nella connettività a bordo.

Tutti i soci Emirates Skywards di ogni classe di viaggio possono ora usufruire di qualche forma di connettività gratuita. I soci Skywards, di livello Blue, Silver, Gold o Platinum, che viaggiano in qualsiasi classe, sia Economy, Premium Economy, Business o First Class, potranno usufruire di free app messaging. Inoltre, i passeggeri di First Class avranno accesso a Internet gratuito illimitato se sono membri Skywards, consentendo loro di fare acquisti o lavorare online durante il volo, così come i membri Skywards Silver, Gold e Platinum che viaggiano in Business Class. I soci Platinum Skywards hanno accesso a Internet gratuito in tutte le classi”.

“L’aumento della connettività gratuita è stato accolto molto bene dai passeggeri di Emirates a seguito dei cambiamenti nel gennaio 2023 e la compagnia aerea oggi vede una media di 450.000 utenti al mese. Ciò rappresenta un aumento del 30% dell’utilizzo nel 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Attualmente quasi il 10% di tutti i passeggeri utilizza il Wi-Fi gratuito a bordo. Sulle rotte attraverso le Americhe, quasi il 20% dei passeggeri si connette al Wi-Fi a bordo, mentre sulle rotte europee e africane l’utilizzo è superiore all’11% di tutti i passeggeri”, prosegue Emirates.

Patrick Brannelly, SVP Retail, IFE & Connectivity, ha commentato: “Emirates ha costantemente collaborato con i nostri fornitori di servizi per ottimizzare e migliorare l’esperienza di connettività. A marzo abbiamo fornito circa il 55% in più di dati per sessione cliente rispetto all’inizio del 2022, nonostante il numero di sessioni sia aumentato del 68% nello stesso periodo. Continueremo a lavorare per investire in aggiornamenti e miglioramenti e il nostro aereo A350 arriverà con la prossima generazione di connettività satellitare già equipaggiata”.

“Emirates ha inoltre annunciato che offrirà una nuova high-speed, inflight broadband powered by Inmarsat’s GX Aviation, a bordo di 50 nuovi aeromobili Airbus A350, la cui entrata in servizio è prevista per il 2024. Il nuovo accordo migliorerà significativamente l’esperienza dei passeggeri con una connettività migliorata e una maggiore copertura globale, anche sui voli sopra l’Artico. Gli Airbus A350 saranno i primi aeromobili Emirates a sfruttare la rete satellitare Global Xpress (GX) di Inmarsat, che alimenta la prima e unica rete a banda larga disponibile a livello globale, garantendo ai passeggeri una connettività globale ininterrotta, indipendentemente dalla loro destinazione, incluso il Polo Nord. Le avanzate capacità ad alta velocità della banda larga consentiranno ai passeggeri Emirates di rimanere in contatto con familiari e amici, navigare in Internet e usufruire dei social media, il tutto comodamente dal proprio posto. Emirates ha inoltre confermato un investimento di oltre 350 milioni di dollari per dotare una flotta di 50 A350 in arrivo nel 2024 di una migliore connettività per i passeggeri tramite il sistema AVANT Up di Thales e Optiq, il primo smart display del settore a offrire due connessioni Bluetooth, built-in Wi-Fi per consentire ai passeggeri di accoppiare più dispositivi tra cui telefoni, tablet, cuffie o persino controller di gioco, supportando USB-C fino a 60 watt per ricaricare rapidamente i dispositivi personali.

I passeggeri devono semplicemente iscriversi a Emirates Skywards, una procedura semplice e gratuita, per accedere al Wi-Fi gratuito. Gli interessati possono iscriversi tramite emirates.com, flydubai.com, tramite l’app ufficiale Emirates o l’app flydubai e direttamente dal portale Wi-Fi a bordo. Emirates Skywards ha più di 30 milioni di membri in tutto il mondo, offrendo rewards in volo e a terra. Emirates Skywards ha vinto più di 50 premi del settore per le sue offerte innovative e di livello mondiale, tra cui Program of the Year in Europe, Middle East and Africa e Best Customer Service ai Frequent Traveller Awards 2021; World’s Leading Airline Rewards Programme ai World Travel Awards 2022; si è classificato tra i top 10 Best Frequent Flyer Program agli USA TODAY 10 Best Readers’ Choice 2022“, conclude Emirates.

