L’Aeroporto di Forlì in prima linea a fianco dei soccorritori per l’emergenza in Emilia Romagna

L’Aeroporto di Forlì informa: “L’Aeroporto di Forlì è al fianco dei soccorritori e delle Forze dell’Ordine impegnati nel fronteggiare la gravissima emergenza meteo che da alcuni giorni sta imperversando sulla Romagna, allagando paesi e città e provocando esondazioni dei fiumi, frane e smottamenti così da isolare case e interi nuclei abitati. Circa una trentina i voli effettuati – in particolare nella notte del 16 maggio – dagli elicotteri dell’Aeronautica Militare e dei Vigili del Fuoco in aiuto delle località romagnole più colpite. Voli che hanno trasportato le persone tratte in salvo fino all’aeroporto “Ridolfi” dove ad attenderli vi erano i mezzi del 118 già allertati in base alle loro condizioni (e quindi trasferiti in ospedale o ai punti di raccolta).

L’Aeroporto di Forlì e i dipendenti in servizio continuo hanno assicurato la massima assistenza tecnico-operativa, il necessario rifornimento di carburante – tramite Carboil – e la disponibilità di spazi attrezzati per la sosta e il riposo dei piloti e del personale di volo. Massima collaborazione anche da parte di ENAV per garantire il pieno supporto della torre di controllo”.

In un seguente comunicato, L’Aeroporto di Forlì comunica: “L’Aeroporto di Forlì è stato, ed è tuttora, il primo punto d’approdo degli elicotteri di Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Esercito, Provincia Autonoma di Trento, Soccorso Svizzero che incessantemente hanno fatto la spola tra le zone colpite dalle esondazioni dei fiumi e dalle numerose frase dell’area collinare. Elicotteri con a bordo uomini e donne evacuati d’urgenza e accolti dalle aree gate dello scalo per potersi riscaldare, bere e mangiare qualcosa nell’attesa di essere trasferiti – e censiti – dalla Croce Rossa Italiana nei punti di raccolta e negli alloggi resi disponibili a Forlì e dintorni.

Dalle 22.30 di mercoledì 17 maggio alle ore 4.30 di giovedì 18 maggio, il personale in turno del “Luigi Ridolfi” ha prestato assistenza a 61 persone grazie alle disponibilità degli spazi aeroportuali tenuti aperti e fruibili h24.

A questi 61 se ne sono aggiunti altri e, a giovedì 18 maggio ore 11, sono circa 100 le persone assistite tra cui un bimbo di soli 7 mesi. L’Aeroporto di Forlì ha altresì messo a disposizione un proprio mezzo per il trasporto degli evacuati, in supporto alla CRI”.

“Le attività di soccorso sono svolte in stretta sinergia con il 118 Ausl Romagna. Aeroporto di Forlì – F.A. S.r.l. conferma inoltre la piena operatività e raggiungibilità dell’aeroporto Luigi Ridolfi che non ha mai cessato, anche nelle ore più drammatiche dei giorni scorsi, di dare pieno sostegno operativo e logistico ai voli commerciali e degli Enti di Stato chiamati a prestare il proprio intervento in fase emergenziale”, conclude l’Aeroporto di Forlì.

(Ufficio Stampa Forlì Airport)