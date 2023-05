News Brevi – 19.05.2023

AERONAUTICA MILITARE: 150 STUDENTI HANNO PARTECIPATO AL CORSO DI CULTURA AERONAUTICA DELLA CITTA’ DI VARESE – Si è concluso giovedì 18 maggio, con una cerimonia di premiazione, il Corso di Cultura Aeronautica della città di Varese: circa 150 gli studenti degli istituti superiori che hanno partecipato all’evento, nell’ambito dei corsi dedicati al Centenario della Forza Armata. Due settimane di attività teorica e pratica che hanno portato i giovani protagonisti a volare per la prima volta sulla propria città. Durante la prima settimana, a carattere teorico, sono stati impartiti ai ragazzi i principi del volo ed è stata stilata una prima graduatoria di merito. In funzione di questa si è deciso chi avrebbe provato a pilotare il velivolo SIAI U-208 del 60° Stormo a fianco degli istruttori di volo e chi invece avrebbe partecipato all’attività di volo come passeggero. Dopo una giornata di familiarizzazione con il velivolo, è iniziata la fase pratica interamente dedicata al volo. Gli studenti hanno così vissuto un’esperienza unica con i velivoli in formazione sulla città di Varese. La cerimonia di giovedì 18 maggio, svoltasi presso il Salone Estense del Comune di Varese, ha visto la partecipazione del Viceprefetto Dott. Fabio De Fanti, del Generale di Divisione Aerea Andrea Argieri, del Sindaco di Varese Dott. Davide Galimberti, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Dott. Giuseppe Carcano e del Presidente dell’Aeroclub di Varese Dott. Pietro Zanzi, i quali hanno assistito alla premiazione di Nicolò Bardelli, classificato al primo posto e Margherita Grosso al secondo posto, entrambi del Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris”. La graduatoria è stata determinata dalla somma del voto ottenuto nel test teorico e la valutazione effettuata dagli istruttori del 60° Stormo durante l’attività di volo. Il Corso di Cultura Aeronautica consentirà ai primi vincitori di vivere una nuova esaltante esperienza estiva presso il Gruppo Volo a Vela del 60° Stormo, dove potranno frequentare uno stage di volo che li porterà ai comandi degli Alianti Twin Astir, sperimentando nuove forme di volo come il veleggiamento e l’acrobazia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NASCE IL CENTRO DI PSICOLOGIA DELL’AERONAUTICA MILITARE – Dallo scorso mese di aprile, l’Aeronautica Militare si è dotata di una nuova articolazione, il Centro di Psicologia, che ha lo scopo di programmare, gestire e monitorare tutte le attività inerenti alla Psicologia Aeronautica. La nuova struttura è stata presentata nel pomeriggio di giovedì 18 maggio con un evento che si è svolto presso il Servizio Sanitario del Comando Logistico e che ha visto la partecipazione del Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, dei vertici della Forza Armata ed ulteriori ospiti. L’evento è stato introdotto dal Generale Ispettore Capo Giuseppe Ciniglio Appiani, Capo del Servizio Sanitario, che ha salutato gli ospiti e ringraziato le Autorità che hanno consentito la realizzazione del Centro, sostenendo uno sforzo organizzativo complesso e articolato per creare un nuovo assetto della Forza Armata, che riflette il core business del Servizio Sanitario, ovvero il benessere e la salute dell’individuo e dell’organizzazione. L’incontro è proseguito con l’intervento del Colonnello Federico Fioravanti, Direttore del nuovo Centro, che ne ha illustrato l’assetto organizzativo, posto alla diretta dipendenza del Capo del Servizio Sanitario, evidenziando come grazie alla struttura sarà possibile garantire la piena e costante integrazione delle attività e dei servizi di psicologia già in essere in Forza Armata. Ha preso quindi la parola il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, che ha enfatizzato la necessità della nuova struttura, imprescindibile per una Forza Armata che vuole e deve essere al passo con i tempi di una società che evolve sempre più velocemente. Grazie alla nuova Struttura, l’Aeronautica Militare sarà infatti più pronta ad intervenire, a 360°, per il benessere del personale, attraverso il sostegno, il supporto e l’assistenza agli uomini e alle donne in azzurro, alle loro famiglie e ai loro Comandanti, durante le attività sia operative che addestrative, nonché nelle situazioni di emergenza e nelle attività di selezione nel corso delle fasi di arruolamento. La Mission del Centro è di assicurare, senza soluzione di continuità, il necessario supporto alle molteplici attività operative ed istituzionali. Al fine di rendere la Psicologia AM più rispondente alle attuali e diversificate esigenze di Forza Armata, il Centro è stato concepito e strutturato su tre Sezioni areali con competenza territoriale specifica in ambito nazionale: Nord (con sede a Firenze); Centro (con sede a Roma) e Sud (con sede a Bari) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

WIZZ AIR FESTEGGIA I SUOI 19 ANNI CON LA WIZZ BIRTHDAY PROMO – Wizz Air informa: “Giornata di festeggiamenti in casa Wizz Air: la compagnia celebra quest’oggi il suo 19° anniversario. Per onorare questo traguardo, la compagnia aerea ha deciso di regalare a tutti i suoi clienti un’imperdibile promo di compleanno per volare in tutto il network di Wizz Air al 19% di sconto. I biglietti sono acquistabili su wizzair.com e tramite l’app WIZZ. Sono trascorsi 19 anni da quando il primo aeromobile Wizz Air è decollato dall’aeroporto di Katowice per atterrare all’aeroporto di Londra Luton. Da quel primo volo, il 19 maggio 2004, Wizz Air è cresciuta e ha consolidato la sua presenza in più di 50 Paesi in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente, trasportando un totale di oltre 315 milioni di passeggeri. Oggi la compagnia aerea può contare su una flotta moderna e sostenibile di oltre 180 aeromobili, 35 basi (di cui 5 solo in Italia), un portfolio di quasi 200 destinazioni, ma soprattutto sul supporto di un incredibile team composto da più di 8000 professionisti dell’aviazione di oltre 90 nazionalità. Per ringraziare tutti i suoi clienti della fiducia accordata in questi anni, Wizz Air ha deciso di lanciare una speciale offerta con cui i passeggeri potranno ottenere fino al 19% di sconto sulla tariffa del biglietto. Lo sconto è valido su tutti i voli e tutte le destinazioni disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il periodo promozionale. Il periodo di viaggio è illimitato”. Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter celebrare questo traguardo insieme ai nostri clienti e felici di agevolare il loro inesauribile desiderio di viaggiare. Siamo grati della fiducia che i nostri passeggeri hanno deciso di accordarci in questi 19 anni. La nostra priorità sarà sempre quella di offrire il miglior servizio possibile a prezzi accessibili per rendere il viaggiare semplice e alla portata di tutti”.

QANTAS POTENZIA LA RETE INTERNAZIONALE – Qantas rafforzerà la sua rete internazionale con voli extra, più aeromobili e nuove rotte, ripristinando la capacità con la forte domanda di viaggi e la più ampia ripresa del settore dell’aviazione. Dalla fine di ottobre 2023, il vettore nazionale aggiungerà circa un milione di posti alla sua rete internazionale in 12 mesi rispetto al suo programma attuale, offrendo ai clienti una scelta più ampia verso destinazioni popolari in Asia, Stati Uniti e Pacifico. La capacità aggiuntiva sarà resa possibile attraverso una combinazione di più aeromobili Qantas che tornano in servizio, nuovi aeromobili che si uniscono alla flotta e un accordo con il partner oneworld Finnair per operare due aeromobili Airbus A330 su due rotte Qantas. Le modifiche alla rete vedranno la capacità internazionale del Gruppo crescere fino a circa il 100% dei livelli pre-COVID entro marzo 2024, rispetto al 44% di 12 mesi fa e all’84% di oggi. La maggior parte dei voli annunciati oggi saranno svolti dai 2.400 piloti e membri dell’equipaggio di cabina che Qantas ha reclutato nel Gruppo dalla riapertura dei confini; saranno necessarie altre 300 persone entro la fine dell’anno. Negli ultimi sei mesi Qantas ha riportato nella sua flotta cinque aeromobili internazionali, alcuni provenienti da depositi a lungo termine e altri che erano in standby come ricambi operativi mentre il settore si stabilizzava. Un nuovo Boeing 787 Dreamliner è arrivato a maggio e altri due saranno consegnati il mese prossimo. L’ultimo Qantas A380 stoccato è stato riattivato a gennaio e un ulteriore A380 tornerà in servizio alla fine dell’anno, dopo la manutenzione e le modifiche alla cabina. Questo annuncio arriva mentre Qantas si prepara a riprendere i voli per San Francisco la prossima settimana e lanciare il suo servizio inaugurale da Sydney a New York via Auckland il mese prossimo. I servizi stagionali per Roma e i voli tra Melbourne e Hong Kong riprenderanno a giugno. “Il rimbalzo della domanda di viaggi internazionali dalla riapertura dei confini è stato incredibilmente forte e questo impulso alla nostra rete aggiungerà centinaia di migliaia di posti in tempo per il periodo delle vacanze estive”, ha affermato Alan Joyce, CEO di Qantas. “Mentre le compagnie aeree di tutto il mondo stanno lavorando per ripristinare la capacità di soddisfare la domanda, c’è ancora una discrepanza tra domanda e offerta di voli internazionali. Ma con più dei nostri aerei di nuovo in volo, nuovi 787 che si uniscono alla nostra flotta e il nostro contratto con Finnair, abbiamo più posti per i nostri clienti”. L’aeromobile Finnair A330 opererà voli Qantas selezionati tra Sydney e Singapore dalla fine di ottobre e tutti i voli tra Sydney e Bangkok dalla fine di marzo 2024, liberando gli aeromobili e gli equipaggi Qantas per aumentare i voli altrove. Per i primi due anni e mezzo di questo accordo, i voli saranno operati dai piloti e da equipaggio di cabina Finnair, mentre i clienti continueranno a ricevere cibo e bevande a bordo, comfort, intrattenimento a bordo e franchigia bagaglio di Qantas. Dalla fine del 2025, due Finnair A330 saranno in dry leased, operando per un massimo di tre anni con piloti e equipaggio di cabina di Qantas, creando nuovi posti di lavoro e ulteriori opportunità all’interno di Qantas.

CDA SACBO ATTRIBUISCE I POTERI AL PRESIDENTE GIOVANNI SANGA – Sacbo informa: “Il Consiglio di Amministrazione di SACBO, nominato nell’assemblea del 9 maggio scorso per il triennio 2023-2025, ha proceduto al rinnovo delle cariche. Su proposta del consigliere Gianni Scarfone, sono stati nominati presidente Giovanni Sanga, confermato nella carica ricoperta nel triennio precedente, con attribuzione dei relativi poteri, e vicepresidenti Yvonne Messi e Fabio Bombardieri. Il nuovo consiglio di amministrazione è formato da: Giovanni Sanga (presidente), Yvonne Messi (vicepresidente), Fabio Bombardieri (vicepresidente), Gianpietro Benigni, Gianpietro Borghini, Carlo Mazzoleni, Yvonne Messi, Renato Redondi, Laura Pascotto, Gianni Scarfone, Maurizio Zerbini”.

AIR CANADA CARGO AVVIA IL FREIGHTER SERVICE PER SAN JOSE’ – Air Canada Cargo ha operato oggi il suo primo volo cargo verso San José, Costa Rica, con il suo Boeing 767. I voli opereranno due volte a settimana. “L’inizio delle nostre operazioni cargo in Costa Rica si basa sul servizio passeggeri di Air Canada verso il paese e rafforza la presenza cargo per offrire una capacità costante tutto l’anno ai nostri principali clienti nella regione. Siamo lieti di poter continuare ad espandere la nostra rete cargo man mano che altri Boeing 767 saranno online per noi”, ha affermato Jon Turner, Vice President, Cargo, Air Canada. “AERIS, gestore dell’aeroporto internazionale Juan Santamaría, cerca di garantire di essere il gateway per tutti i nostri stakeholder, comprese le compagnie aeree. Questo è il caso di Air Canada e Air Canada Cargo, che ringraziamo per la loro fiducia nell’espandere le loro operazioni nel principale terminal aereo del paese, e ci congratuliamo anche per aver stabilito il loro primo volo cargo verso San José, in Costa Rica”, ha affermato Ricardo Hernández, CEO di AERIS. I voli di Air Canada Cargo per San José sono l’ultima aggiunta alla sua worldwide freighter network, dopo i servizi cargo recentemente lanciati per Basilea, Liegi, Dallas, Atlanta e Bogotà.

AMERICAN AIRLINES A SOSTEGNO DEI FOOTBALL FANS – American Airlines opererà più voli diretti per alcune delle partite di football universitarie più popolari. Inoltre, American aggiungerà più posti e frequenze per i fan durante la stagione autunnale. A partire da settembre, American lancerà un nuovo servizio giornaliero per i fan diretti allo State College, Pennsylvania (SCE), da Chicago (ORD). In date selezionate tra settembre e novembre, American operera una frequenza extra tra ORD e SCE, offrendo ai clienti più opzioni di volo e un comodo accesso unico alla rete globale di American. American offrirà anche un servizio diretto per South Bend, Indiana (SBN), dal New York City LaGuardia Airport (LGA) e dal Washington D.C. Reagan National Airport (DCA) in determinate date di settembre, ottobre e novembre.

QANTAS APRIRA’ UN NUOVO SYDNEY FLIGHT TRAINING CENTRE – È iniziata la costruzione di un nuovo flight training centre in Sydney, che formerà fino a 4.500 piloti Qantas e Jetstar e personale di cabina ogni anno dall’inizio del 2024. La struttura ospiterà fino a otto simulatori full motion, incluso l’Airbus A350, l’aereo che effettuerà voli non-stop da Sydney a Londra e New York. La struttura appositamente costruita a St Peters, vicino all’aeroporto di Sydney, disporrà anche di flight training devices, aircraft cabin mock-ups with emergency procedures equipment, classroom and training facilities. I capitani senior di Qantas e Jetstar addestreranno i piloti delle due compagnie aeree, mentre il global training provider CAE manterrà tutti i simulatori e le attrezzature di addestramento e gestirà le operazioni quotidiane del centro come parte di un accordo a lungo termine. Qantas ha trasferito i suoi simulatori da Sydney a Melbourne e Brisbane nel 2021 per far posto al progetto stradale Sydney Gateway del governo del NSW. I piloti con base a Sydney che attualmente viaggiano da uno stato all’altro potranno fare addestramento nel loro stato d’origine quando la nuova struttura aprirà all’inizio del 2024. Sviluppato da LOGOS Property Group, il progetto è stato realizzato su misura e sarà la prima struttura di formazione del suo genere a Sydney. La struttura si estenderà su circa 7000 m2 su tre piani e creerà circa 250 posti di lavoro. Qantas Group prevede di creare più di 8.500 posti di lavoro altamente qualificati nell’aviazione australiana nel prossimo decennio, prendendo in consegna centinaia di nuovi aeromobili e ampliando la propria rete. Ciò include 1.600 nuove posizioni per i piloti e 4.500 nuovi ruoli per l’equipaggio di cabina, molti dei quali da addestrare presso la nuova struttura. Alan Joyce, Qantas Group CEO, ha affermato: “Questa struttura appositamente costruita garantirà che i nostri elevati standard di formazione continuino mentre introduciamo la prossima generazione di aeromobili, ampliamo la nostra rete e creiamo nuovi posti di lavoro altamente qualificati. Riceveremo in media un nuovo velivolo ogni tre settimane per i prossimi tre anni in tutto Qantas group e una maggiore simulator capacity per addestrare piloti nuovi e attuali è fondamentale. Sydney sarà la città di lancio per i nostri voli non-stop per Londra e New York e presto sarà la sede dell’addestramento dei piloti per gli A350, che opereranno questi voli dalla fine del 2025″. Nick Leontidis, CAE’s Group President, Civil Aviation, afferma: “CAE Sydney sarà un centro di addestramento all’avanguardia con simulatori avanzati, tra cui un nuovissimo A320 FFS, che offrirà un addestramento coinvolgente e darà ai piloti l’abilità e la sicurezza di cui hanno bisogno per i momenti che contano in volo. CAE gestisce oltre 50 centri di addestramento per l’aviazione civile in tutto il mondo e non vediamo l’ora di portare la nostra esperienza a Sydney per offrire un’esperienza di addestramento eccezionale ai piloti e all’equipaggio di cabina di Qantas Group”. Con il completamento di questo centro, Qantas condurrà flight training a Melbourne, Brisbane, Perth e Sydney, oltre alla Qantas Group Pilot Academy a Toowoomba. Full-motion simulators and fixed flight training devices (FTD) nel nuovo Sydney Flight Training Centre: A380, A350, A330, A320, B787, B738, A380 FTD, A330 FTD, B787 FTD.

PRATT & WHITNEY: IL PASSAGGIO A TECNOLOGIE PIU’ SOSTENIBILI E’ UN IMPERAICO AZIENDALE – Pratt & Whitney informa: “La vasta conoscenza, l’esperienza e i contributi del Dr. Winter all’industria aeronautica, inclusi più di 40 brevetti e più di 50 articoli tecnici pubblicati, sono ben noti all’interno di Pratt & Whitney e oltre. Recentemente il Dr. Winter è stato inserito come Fellow nell’American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), la più grande società professionale aerospaziale del mondo. Viene anche inserito nella Connecticut Academy of Sciences and Engineering (CASE). Il Dr. Winter è stato premiato per aver migliorato le conoscenze di Pratt & Whitney sugli aerospace combustion processes e per aver introdotto il controllo basato su modelli in una varietà di sistemi aerospaziali. Ora, lui e i suoi colleghi di Pratt & Whitney stanno portando i loro anni di esperienza per sostenere una delle più grandi sfide del settore: rendere i motori più sostenibili dal punto di vista ambientale”. “Il cambiamento climatico globale non è negoziabile”, ha affermato il dott. Winter. “I dati parlano chiaro: se non agiamo direttamente, in futuro ci saranno terribili conseguenze per il nostro pianeta”. Il dottor Winter, sostenitore di lunga data della costruzione di motori più efficienti in termini di consumo di carburante, fa parte di un team che collabora con l’industria e le agenzie governative per ottenere finanziamenti per nuovi progetti e ricerca scientifica. Il passaggio a tecnologie più efficienti in termini di consumo di carburante e rispettose del clima “è sia un’opportunità di crescita che un imperativo aziendale”, ha affermato il dott. Winter. “È sempre stato importante. Dobbiamo rendere i nostri motori più sostenibili. I nostri clienti lo chiedono ed è la cosa giusta da fare”. “Pratt & Whitney è sempre stata orgogliosa di guidare i cambiamenti riguardo le architetture dei motori, sin dal motore WASP, fino al twin spool che ha consentito l’era dei jet commerciali e al GTF”, ha affermato il dott. Winter. “Questa è la nostra eredità”.

AIR THAITI NUI CONFERMA LA RIAPERTURA DEL VOLO DA TOKYO NARITA – Air Thaiti Nui informa: “Dopo diversi mesi di attesa e osservazione, Air Tahiti Nui conferma la ripresa dei suoi voli tra Tokyo-Narita e la sua base di Tahiti-Faa’a. La compagnia aveva deciso nel novembre 2022 di posticipare tale riapertura nell’ attesa di condizioni di mercato più favorevoli. Dopo oltre due anni di chiusura delle frontiere in risposta all’epidemia di COVID-19, era infatti necessario dare all’industria turistica giapponese il tempo di riorganizzarsi e ai suoi clienti di riscoprire il gusto del viaggio. Avendo anche il governo giapponese confermato lo scorso Aprile la revoca di tutte le restrizioni sanitarie legate al COVID, tutti i viaggiatori potranno ora apprezzare al meglio la ripresa del servizio. La ripresa dei voli sarà accompagnata da un piano di comunicazione sostenuto”. Jean-Marc Mocellin, amministratore delegato di GIE Tahiti Tourisme, precisa: “Per la nostra destinazione, la riapertura di questa linea è essenziale per contribuire alla diversificazione dei nostri mercati in uscita, che sono ampiamente dominati dagli Stati Uniti e dalla Francia. Tokyo è anche il nostro unico collegamento con l’Asia dove transitano molti viaggiatori, compresi gli europei che scelgono di fermarsi lì prima di recarsi a Tahiti e le sue isole”.