Jens Westh si unisce a Loft Dynamics come COO per guidare l’espansione globale

Loft Dynamics annuncia che Jens Westh è entrato a far parte del team di leadership come COO, per supportare la rapida crescita dell’azienda. “Jens guiderà gli after sales services per sviluppare ulteriormente la EASA-supervised Flight Simulator Training Device Organization (FSTDO), e per contribuire a liberare il CEO Fabi Riesen da numerosi compiti di gestione. Ciò significa che i clienti Loft Dynamics beneficeranno di un servizio ancora più completo.

Jens ha conseguito un master in ingegneria meccanica e gestione delle operazioni. Dopo aver iniziato la sua carriera in termodinamica, ha scoperto il suo talento per guidare i team e lavorare con i clienti. Anche la frequentazione di vari corsi di formazione alla leadership ha rafforzato le sue capacità. Prima di entrare a far parte di Loft Dynamics, ha ricoperto la posizione di CEO in un’azienda di medie dimensioni con 250 dipendenti, che ha trasformato da un’entità specifica per paese a un’organizzazione internazionale”, afferma Loft Dynamics.

Il team di Loft Dynamics è cresciuto fino a superare i 40 specialisti negli ultimi tre anni e continua a crescere. Jens sosterrà questa ulteriore espansione. “Credo nel lavorare in un’atmosfera trasparente e orientata agli obiettivi, dando al team l’opportunità di implementare le proprie idee e concetti efficaci. Ciò è supportato da una cultura di fiducia e apprezzamento, che porta all’innovazione con risultati ottimali. Sono entusiasta di far parte di Loft Dynamics e di lavorare con tutti per sfruttare al massimo le infinite possibilità della nostra tecnologia e del nostro prodotto”, afferma Jens Westh.

“Loft Dynamics offre non solo un simulatore di volo professionale altamente realistico, ma anche un servizio completo ai clienti. Loft Dynamics fornisce vari servizi, dalla pianificazione dell’installazione alla qualificazione del dispositivo secondo le normative EASA con la propria Flight Simulator Training Device Organization (FSTDO), che solleva i clienti dalle attività amministrative. Nel complesso, i prodotti e il team di Loft Dynamics riducono i costi di formazione e migliorano la sicurezza del volo, riducendo allo stesso tempo l’impronta ecologica.

Loft Dynamics AG, precedentemente VRMotion AG, è stata fondata a Zurigo nel 2018 ed è diventata leader di mercato nello sviluppo e nella costruzione di VR training devices for helicopter pilots. È stata la prima a ricevere la Flight Simulation Training Device (FSTD) EASA FTD Level 3 authorization dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) per un VR full-motion simulator. Con un team di talento di ingegneri appassionati, sviluppatori altamente specializzati ed esperti di aviazione dedicati, Loft Dynamics aiuta i principali produttori di aeromobili, compagnie aeree, operatori aeronautici, scuole di volo e organizzazioni di addestramento in tutto il mondo a fornire un addestramento dei piloti più sicuro ed efficace”, conclude Loft Dynamics. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.loftdynamics.com.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics AG – Photo Credits: Loft Dynamics AG)