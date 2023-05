EBACE2023 promuove il SAF per la Business Aviation

Il sustainable aviation fuel (SAF) sarà disponibile a Geneva Airport (GVA) la prossima settimana e gli organizzatori stanno adottando ulteriori misure per promuovere il SAF per ridurre le emissioni di carbonio del settore, come componente centrale dell’edizione 2023 dell’European Business Aviation Convention & Exhibition, in programma dal 23 al 25 maggio.

Il sustainable aviation fuel – una pietra angolare del piano unificato del settore per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 – ha il potenziale per ridurre le emissioni di gas serra del ciclo di vita del trasporto aereo fino all’80% rispetto ai carburanti tradizionali.

Il fixed base operator Jet Aviation fornirà il carburante, che è stato consegnato il 19 maggio, poco prima di EBACE2023. L’evento, co-ospitato dalla European Business Aviation Association e dalla National Business Aviation Association (NBAA), si svolge presso il Palexpo convention center e l’adiacente Geneva International Airport.

Inoltre, altre società si stanno facendo avanti per promuovere i SAF e la sostenibilità della business aviation. Avfuel Corporation (stand N72) sta aggiungendo la sua fornitura di Neste MY Sustainable Aviation FuelTM agli aeroporti per i voli diretti a EBACE dal Bill and Hillary Clinton National Airport (LIT) in Little Rock, Arkansas; dal Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport (ICT) in Kansas; dal Melbourne Orlando International Airport (MLB) in Florida.

Gli operatori aerei potranno inoltre scegliere i SAF attraverso una book-and-claim transaction che consente l’acquisto del carburante, anche quando non è fisicamente disponibile in un aeroporto di partenza. Attraverso una partnership tra Avfuel e Atlantic Aviation, questa opzione per promuovere la produzione, la disponibilità e l’uso di SAF sarà disponibile presso il White Plains Airport (HPN) di New York.

“EBACE offre un’importante opportunità per mostrare la promessa dei sustainable aviation fuels come parte della nostra strategia globale per raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero negli anni a venire”, ha affermato il presidente e CEO di NBAA, Ed Bolen. “Ringraziamo i leader che si stanno facendo avanti per rendere la disponibilità del carburante un fulcro della convention”.

“EBACE2023 evidenzia l’immenso potenziale dei sustainable aviation fuels, spingendoci verso un’industria aeronautica che abbraccia pienamente la responsabilità ambientale”, ha affermato il presidente dell’EBAA, Juergen Wiese. “Con la capacità di ridurre le emissioni di gas serra fino all’80% già oggi, non vediamo l’ora di disporre di materie prime alternative ancora più rinnovabili e di entusiasmanti metodi imminenti per produrre carburante dai rifiuti urbani, nonché acqua, aria e fonti di energia rinnovabile. Insieme, forgiamo un futuro più verde per la business aviation”.

EBACE2023 è il principale evento europeo che mette in mostra sustainable, on-demand aviation and advanced air mobility in tutto il continente europeo. L’evento riunirà migliaia di leader aziendali, funzionari governativi, produttori, personale dei dipartimenti di volo e altri coinvolti in quasi tutti gli aspetti della business aviation.

Maggiori informazioni su EBACE e l’agenda completa sono disponibili su https://ebace.aero/2023.

(Ufficio Stampa EBACE2023 – Photo Credits: EBACE2023)