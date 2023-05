EBACE: VIP Customers ordinano fino a quattro Boeing Business Jets

Boeing ha annunciato oggi ordini per un massimo di quattro premium, ultra-long-range Boeing Business Jets (BBJ). Gli ordini di clienti VIP non divulgati includono due BBJ 787-8, un BBJ 737-7 e un’opzione per l’acquisto di un BBJ 777-9. La società ha condiviso gli ordini del 2023 alla European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) a Ginevra.

“Con la giusta combinazione di comfort, performance ed economia operativa best-in-class, la famiglia BBJ offre ai clienti VIP tutte le caratteristiche che cercano in un business jet”, ha affermato Joe Benson, presidente di BBJ. “Progettato sulle piattaforme dei velivoli commerciali più venduti di Boeing, i clienti riconoscono il valore nell’utilizzo dei jet più affidabili e capaci al mondo”.

“Equipaggiata con le ultime innovazioni e tecnologie degli aerei commerciali di Boeing, le migliori performance ambientali della BBJ Family riducono il consumo di carburante rispetto alle generazioni precedenti di ciascun aereo. I jet offrono ai clienti una combinazione unica di autonomia globale, efficienza e comfort per i passeggeri.

BBJ 737-7: in qualità di longest-range, non-widebody business jet della sua categoria, il BBJ 737 MAX può volare per 6.600 miglia nautiche (12.200 km) senza scalo per collegare hub globali come Ginevra e Singapore. Con una maggiore efficienza, il BBJ 737-7 riduce le emissioni e il consumo di carburante, riducendo al contempo i costi operativi.

BBJ 787-8: con il suo composite airframe, il BBJ 787 Dreamliner offre risparmi di carburante con un’autonomia fino a 9.945 miglia nautiche (18.420 km). Insieme al miglioramento delle performance ambientali, la minore cabin altitude del Dreamliner, l’incrementata cabin air humidity e la advanced smooth ride technology per contrastare gli effetti della turbolenza, lavorano insieme per migliorare significativamente il comfort dei passeggeri.

BBJ 777-9: il BBJ 777X è il primo business jet in grado di collegare due città qualsiasi del mondo senza scalo, volando fino a 11.025 miglia nautiche (20.418 km). I miglioramenti del design ingegneristico e le nuove tecnologie innovative, tra cui una nuova ala composita in fibra di carbonio e motori completamente nuovi, migliorano le performance ambientali. Come il BBJ 787 Dreamliner, il BBJ 777X offre tecnologie all’avanguardia per il comfort in cabina”, afferma Boeing.

“L’economia operativa best-in-class della BBJ Family posiziona fortemente i jet nel business aviation market. Progettati per volare fino a 4.000 ore all’anno, i BBJ offrono un’affidabilità molto più elevata e mantengono un valore residuo maggiore rispetto ai concorrenti. Supportati dalla rete globale di servizi, ricambi e manutenzione di Boeing, i jet possono anche essere assistiti a livello globale, con i clienti che beneficiano di reduced parts and training costs”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)